Nadia ve Výměně: Po pivu je jako prase, ale za 50 tisíc neřeknu slovo

Nadia má v životě jasno. Její Michal potřebuje vedle sebe velitelku a zdá se, že oběma tahle role vyhovuje.

Zaskočený byl však Nadiin náhradní pražský manžel - také jménem Michal (40), který na dirigování není zvyklý, takže když mu po pěti dnech pobytu po změně „velení“ zakázala pivo, byl v šoku.

Po pivu je jako prase na zabití

Debata kolem piva se rozproudila v pražské domácnosti několikrát. „Nesnáším pití alkoholu. On se pak začne potit, zčervená a je jak prase na zabití. Kdyby mi ale ten chlap donesl 50 tisíc měsíčně, tak bych neřekla ani slovo,“ vysvětlovala novému manželovi Nadia.

„Já nepiju každej den, ale takhle to dostat rozkazem, to mi za 40 let snad neřekl nikdo,“ kroutil hlavou Michal z Prahy. „No, nevím, co bych říkal, kdyby mi doma někdo řekl: Přines víc peněz a můžeš si dát pivo. Kdyby to na mě ta moje zkoušela, to by nešlo,“ uvažoval.

Nadia dostala v Praze kromě třípokojové domácnosti na starost čtyřletou Adélku. Michal není její biologickým otcem a právě to byl hlavní důvod, proč se pražská rodina do Výměny manželek přihlásila.

„Chceme dokázat Adélčině biologickému tatínkovi, že Michal není pedofil a že na ni nesahá,“ vysvětlila hned na začátku natáčení důvod účasti v reality show Adélčina maminka Aneta (31).



Nadia se nad podivnou situací pozastavila po svém. „Nevidím důvod, proč by ji Michal nemohl večer koupat, je to přece malé děcko. Když si ho Aneta vybrala, tak ať se starají oba,“ divila se nelogickým pravidlům, které její náhradní manžel obhajoval.

„Kdo ví, co se jejímu biologickému tátovi honí v hlavě, nechci zadávat žádné záminky. Když si sama přijde, tak ji pochovám, pohladím, dám pusu na tvář a to je všechno,“ řekl Michal.



Nadia si ani moc nerozuměla s malou Adélkou, která je zvyklá, že si s ní máma hraje. Nevěděla, jak ji zabavit, a tak si spolu povídaly nad slevovým letákem. „Když je něco ve slevě, nakoupím toho třeba deset kilo,“ uvažovala na kamery Nadia a dodala, že její děti se zabaví samy. A v tom se jí na konci Výměny její manžel zastal: „Jako děcko bych si já teda nechtěl hrát s rodičem,“ prohlásil.

Nadia zase pronesla, že Adélka je neposedná a neposlušná. „Pořád běháš, vůbec neumíš stát na jednom místě,“ komandovala ji cestou na hodinu baletu. „Máš nějaký velký pupek, nemáš? Předvádíš se a neposloucháš!“ konstatovala při oblékání do baletního dresu a na kamery dodala: „I když jsem přísná, ona neposlechne, to je na facku.“

Nevěra? Ufiknu mu pinďoura!

Doma se pak pozastavila nad Anetinými odvážnými fotografiemi a svěřila národu u obrazovek svůj postoj k nevěře partnera: „Kdyby mě podvedl, ožrala bych ho a pak mu ufikla pinďoura. Myslím, že by nic takového neudělal, není balík - to by na něj musela fakt vlítnout, ale kdyby, tak by dopadl špatně.“

Po změně režimu Nadia v plnění podrobného manuálu ještě víc polevila.



„Jen tak do něj koukla, vybrala si, co se jí hodilo, a řekla si, že ostatní už je moc,“ komentoval její přístup náhradní muž a Nadia se obhajovala: „Musím si ráno udělat kávu, jinak by mě za chvíli bolela hlava.“

V druhé polovině svého pobytu si Nadia v rozporu s počátečním tvrzením, že na Ukrajině vaří baba, ne chlap, přála, aby jim náhradní manžel uvařil. „Nemusí přece vždycky vařit ženská,“ nechala se slyšet.

Náhradní manžel snažil Nadii vysvětlit, že ve volném čase si může její muž dělat co chce, ale ona se ohrazovala. „A co by ve volnu dělal? Když se tam motá, tak mu řeknu, co má udělat,“ vedla si svou.

Na konci natáčení ale došla k překvapivému závěru: „Nemusí být jen život v zahradě a kolem baráku. Dost na sebe kašlu a vzala jsem si ponaučení, že věnuji víc času sama sobě,“ připustila, ale Michal svůj pocit shrnul: „Kdybych žil s někým bez citu a bez lásky, to by bylo špatný.“

S Anetou to děti bavilo

V zahradním domku na okraji Brna se na deset dní ocitla Aneta z Prahy (31) s odlišnými životními prioritami. Na prvním místě jsou děti a jim je třeba udělat pohodu, což podle ní neznamená jen místo na spaní, ale hlavně čas, který se jim věnuje. V Brně „vyfasovala“ za manžela o rok staršího skladníka.

„Chtěli jsme domeček a nechtěli jsme si brát půjčku, tak jsme koupili to, na co jsme měli, a pomalu si to spravujeme. Výlety podnikáme výjimečně, všechny peníze jdou do domku,“ vysvětlil nové manželce „brněnský“ Michal.

Aneta se dětem po celou dobu Výměny věnovala a skoro při tom zapomněla „živit“ svou pořádkumilovnost, s níž se divákům představila na začátku natáčení. „Neusnu, dokud nejsou srovnané boty, zavřené dveře. Všechno musí lícovat,“ přiznala totiž.

Dětem nová maminka koupila náhradní pyžama, protože když ta jejich dala vyprat, zjistila, že nemají další na převlečení. Učila je písničky a lezla s nimi v bunkru. Děti si ji zamilovaly, takže když se po deseti dnech jejich máma vrátila a zeptala se, jestli se jim stýskalo, slyšela zamítavou odpověď.

Aneta byla ze vstřícných reakcí šestileté Míši a desetiletého Fylypa (“Opravdu se píše s tvrdými y?“ ptala se a dozvěděla se, že ano.) dojatá. „Mám radost, že je to se mnou baví, ten kluk má sluch, ale mrzí mě, že na to přicházím já a ne jeho rodiče.“



Nakonec došlo i na úklid kuchyně. Aneta přeorganizovala kuchyň a vyházela prošlé potraviny. Její náhradní partner ji respektoval, změny snášel s obdivuhodným klidem, ale i když postupně přišel na to, že si s manželkou nepovídají a nemají společné zájmy, stejně ji má rád a nic by neměnil.

Po změně velení, která přišla po pěti dnech, si Aneta přála posedět venku, opékač špekáčky a vyrazit s rodinou do města.

Neměl by ustupovat

Ve chvíli klidu se snažila z brněnského Michala dostat, jaká že Nadia je. „Naďu jsem chtěl od začátku, ale tak nějak jinak než ona mě. Já jí na sex a ...,“ začal Michal. “A ona tebe na barák, co?“ zareagovala Aneta.

„Když mamka nebude chtít, tak nic nezměním a děti zase skončí u debilního počítače,“ mudrovala, když s nadšenými dětmi vyráběla vázičky ze zavařovacích lahví.

Aneta si uvědomila, že Michal je velké děcko, jak napoprvé pochopila z manuálu. Přesto na něj apelovala: „Budeš se snažit, abyste dělali věci spolu?“

„O to se snažím už dlouho, ale nejde to, je to otázka priorit. Nechci nic měnit. Nic jsem si neuvědomil, s Naďou jsem spokojenej, nemám jí co vytknout,“ reagoval.

VIDEO: Na obočí máš, na pyžámko pro dítě ne? Ostrá hádka ve Výměně manželek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Místo vytetovaného obočí máš koupit pyžama

Při závěrečném setkání obou párů práskl pražský Michal, že si Nadia manuál hned na začátku přizpůsobila a plnila jej maximálně na 30 procent.

Nadia zas vytkla Anetě, že věnuje dceři Adélce moc času a ta toho zneužívá. „My máme baráček a nemusíme s dětmi pořád na procházky,“ vysvětlila s tím, že děti si přece vyhrají samy.

„Máš vytetovaný obočí,“ obořila se Aneta. „To něco stálo. Nebylo by lepší za ty peníze koupit dětem pyžamko?“



Pražský Michal moravskému páru navrhl, aby někam spolu manželé občas zašli. „Já nechci nikam, ani kamarádky, už toho bylo dost,“ ohradila se Nadia a v ten moment se pražský Michal přiznal, že mu došlo, že je jeho Aneta báječná ženská. „Chtěl bych, abychom si pořídili dítě,“ vyznal jí lásku.

„My jsme spokojení a vše se vrátí do starých kolejí,“ uzavřel Výměnu manželek Michal z brněnského předměstí.