Baví mě nakupovat zlato, prohlásila vyměněná manželka v domácnosti

Pavel (31) pracuje jako kuchař a ještě se doma snaží Lence (37) pomáhat s domácností, kterou ona úplně nezvládá.

„Muž je hodně v práci, ale když přijde a vidí, že jsem na tom zdravotně špatně, pomáhá mi hodně, třeba když zůstane nádobí z předešlého dne,“ vylíčila Lenka situaci hned první den pobytu v nové rodině se třemi dětmi (12, 10, 4) v Lázních Toušeň, kde byla zapřažena do úklidu.

„Hrozně se zadýchávám, nevím z čeho,“ přemýšlela nahlas, a když televizní diváci viděli porce i složení jídla, které spořádá, nebylo o důvodu zadýchávání pochyb. „Raději vařím. Udělám si svoje a jdu odpočívat,“ popsala svůj běžný režim.

Zdravý životní styl evidentně není její parketa. „Ještě mi nalož, já jím jak chlap,“ pobízela svého nového manžela Joachyma (50).

Antonín Dvořák? Toho neznám

Když se na přání své pravé manželky Joachym pustil do uklízení starých spisů a objevil rukopis skladatele Antonína Dvořáka, podotkla jen, že toho pána nezná a že jí číst nebaví.

„A co tě baví?“ Zeptal se Joachym.

„Zlato. Nakupuji ho i se slevou v zastavárnách, dá se i splácet postupně. Mám třeba náramek za sedm litrů,“ šokovala Lenka a z pozice ženy v domácnosti. „Jsem tak zvyklá a nemíním to měnit. Měla jsem se dobře a chci se mít dobře,“ prohlásila.

Změna režimu přinesla Lence ještě víc odpočinku a úlevy. Přála si zažít zábavu, veget, odpočívat a zajít si na masáž. „Relax? Vždyť ho má furt,“ zuřil Joachym.

Eda se v patnácti naučil nakupovat

Energická Iwona (37), která se s manželem přistěhovala do Česka z Polska před 11 lety, se ocitla v nové rodině v Brně u Pavla.

„Co tady dělá Lenka?“ opakoval několikrát za těch deset dní zoufalá Iwona, která narážela na špínu a plíseň všude, kam se podívala. „Nemůžu říct, že je to jenom neuklizené, to je opravdu bordel,“ konstatovala.

„Ona si vždycky něco najde. Stará se o mladýho, on večeří třeba dvakrát, třikrát, třeba o půlnoci může jíst,“ hájil Lenku její manžel Pavel. „Chybí mi ten její hlas, ta její energie, jsem bez šťávy, nevěřil bych, že mi bude tak chybět,“ postěžoval si.

„Proč si nenajdeš levnější byt dál od centra? Jak je možné, že nevíš, kde je hrad Špilberk? Jak dlouho chceš vydržet je živit a platit zbytečně drahý podnájem?“ valila Iwona na Pavla jednu otázku za druhou.

„Lenka by šla taky dál od centra, ale nechce vesnici. Má ráda obchody po ruce. Jsem rád s Lenčou i s Edou, proto to dělám, proto tak dřu,“ vysvětlil Pavel s očima plaché laně.

Kromě úklidu se Iwona v nové rodině věnovala ještě Edovi. Poprvé v životě ho poslala na malý nákup. Za úkol si měl udělat snídani a svačinu do školy. Učí se mýt nádobí. „Je to trapné, takový velký kluk a neví, jak se myje nádobí. Není to jeho chyba, ale že mamka to vždycky za něho dělala,“ uvědomila si.

„Chybí ti tady mamka?“ zeptala se Edy. „Jo, ale spíš Roxík (pes - pozn. redakce) ji má tady z nás všech nejraději,“ řekl.

Po ostré výměně názorů, kdy Iwona na Lenku nasazovala a Pavel ji bránil, byli oba nakonec překvapeni. „Poprvé v životě jsem se opravdu naštval, protože mě furt péruje! Umím i zakřičet, bylo to poprvé a možná i naposled,“ zaradoval se Pavel. „Když tě budou od malička za tvůj názor mlátit, pak je těžké se naučit v životě prosazovat. Jsem jak loutka, se kterou si lidi můžou dělat, co chtějí, to mi říká i Lenča, ale naučím se to.“ Jeho reakci ocenila i Iwona.

„Aspoň se projevil jako chlap,“ chválila ho, ale i tak dodala, že si po zkušenosti v nové rodině bude svého muže i dětí víc vážit.

Z Edy se stává chlap

Při závěrečném setkání obou párů si obě strany vyříkaly smrad a špínu v bytě. „Jsi normální? Nechat v lednici plesnivé jídlo? A horu prádla? Ženská, vzpamatuj se,“ útočila na Lenku Iwona.

„Nemusela jsi prát,“ odtušila její vrstevnice.

Rodina z Brna byla nakonec ráda, že Iwona Edu posunula v samostatnosti dál.

Iwona si zase předsevzala, že nebude tolik křičet na děti. „Budeme si jeden druhého navzájem víc vážit, máme se rádi a držíme pohromadě,“ uzavřel Joachym.