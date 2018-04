Výměna manželek: Jestli mi chlapa svede, rozbiju jí hubu a jeho vyhodím

„Přihlásili jsme se do Výměny proto, abychom změnili náš vztah,“ říká dvaatřicetiletá maminka pětileté dcery. „Chtěla bych vědět, jestli jsem tak líná, jak můj Honza (29) říká. „Přece neznamená, že když jsem ženská, že musím dělat všechno,“ dodává Petra z Litvínova, která pracuje jako operátorka ve výrobě.

Trápí ji i to, že na sebe s přítelem Honzou hodně křičí a že se jí nedaří přimět Honzu ke společné zábavě s dcerou. „Má jen pivo a pivo...,“ stěžuje si před odjezdem do nového domova v Prachaticích. „Hlavně abych mu chyběla, můj humor a snad na mě i něco vidí...“

V Prachaticích ale Petru čekaly úplně jiné starosti. Kam přišla, tam si vyslechla, že Marie, manželka jejího náhradního muže, chodí za chlapama, o děti se nestará, ty jsou nevychované a rodiče se stále hádají.

Jako první přepadl Petru strach, aby mladičká a štíhlá Marie nesvedla jejího Honzu. „Ty seš hodnej kluk, kterej jde z práce, ještě uvaříš, uklidíš a ona si užívá s chlapama, normálně bych ji kopla,“ radila Tomášoví (28) „Bojím se, aby mě ten můj nepodvedl...jsem tlustá, v posteli toho moc neprožijem, ale zas si říkám, že jestli mě má rád, tak mě má rád i tlustou...“ přemýšlela nahlas a dodala: „Akorát zjišťuju, že mladá je pěkná čubka. Já ji nenávidím a to ji ani neznám. Jestli mýho chlapa svede, tak jí rozbiju hubu a jeho vyhodím. Měl bys ji kopnout do zadku. Když to dopadne špatně a ten můj se vychrápe s tou tvojí, tak půjdeš ke mně bydlet,“ navrhla Tomášovi.

Kromě Marie nebylo v Prachaticích moc co řešit. Petra se o děti postarala, uvařila, uklidila, i na pivo, na bowling i na koně si spolu zašli a Tomáš byl spokojený. „S cizím člověkem domácnost funguje úplně normálně, takže je to v nás,“ došlo Tomášovi, který se k přítelkyni Petře nepřiznal a držel si image zkroušeného paroháče.

„Než jsme měli internet bylo to dobrý, ale pak jsem si našel kamarádku a moje žena kamarády. Nechci říct, že mě podvádí, ale mám takovej blbej pocit. Myslím, že se nevybouřila, nezažila si to mládí, možná je závada i na mojí straně, ona si chce užívat a já jí to nedopřávám,“ svěřil se se svými pocity divákům.

I Petra měla čas se nad sebou zamyslet. Objednala se ke kadeřnici a zahájila dietu. „Je to velká příležitost začít celej život jinak. Trošku být ta ženská. Než jsem porodila, tak jsem měla 90, než jsem otěhotněla, tak jsem měla 68 po porodu až 110 kilo a teď mám metráček,“ prozradila na sebe a slíbila, že o sebe začne víc dbát, „míň žrát“, trošku se hýbat. „A bude to dobrý, nebudeme se hádat,“ těšila se po deseti dnech domů, i když se po jedné zkušenosti z dřívějška bála Honzovy nevěry. „Doufám, že mu chybím a že to aspoň jednou do té televize řekl.“

Marii chyběl přítel, Honza kupoval prstýnek

Mezitím Marie s Honzou v Litvínově splnili všechny úkoly, které jim Petra napsala do manuálu. Honza vyboural stěnu a zazdil dveře, Marie pomáhala. Ale pokud Honza o své Petře tvrdil, že je líná, Mariino tempo a nasazení mu vyhovovalo ještě méně. „Kdybych si nevzal dovolenou, tak by to špatně dopadlo,“ konstatoval na konci Výměny, kdy Marie ještě v deset hodin dopoledne spala, v bytě byl binec a plotna studená.

Ani před Honzou se Marie netajila s pravdou o svém životě. „Už je to poněkolikáté, kdy Tomáše zase láká bejvalka, na kterou nedokáže zapomenout. A já už taky mám k někomu jinému větší cit, protože když na mě někdo tři čtvrtě roku jenom řve a křičí, že ho kolikrát i svědí ruka, že by mě uhodil, není mezi námi důvěra a ani snaha na tom zapracovat. My jako pár už nefungujeme a pokud to takhle půjde dál, tak končím,“ přiznala a Honza to shrnul: „Děláte si naschvály.“

Sám si uvědomil, že by taky neměl tolik řvát a měl by se víc rodině věnovat. „Třeba mi přijede domů jak laňka, potřebuju, aby se změnila a začala fungovat. Ani bych tomu sám nevěřil, ale začíná se mi stýskat. I po tom jejím štěkání,“ svěřil se a na konci Výměny na důkaz své lásky šel Petře koupit zásnubní prsten.

Z Marie měl dojem, jako kdyby za ním přijela mladší ségra. „Už je toho fakt moc. Už chci svou ženu domů a už ji nikam nepustím, ani před barák se psem. Budu jí víc pomáhat. Uvědomil jsem si, že ji miluju.“

Marii se víc než po manželovi stýskalo po příteli. „Tomáše mám strašně ráda, mám k němu velké pouto. Nevím, jestli ho miluju, ale pořád k němu něco cítím a začíná se mi stýskat, jenže mám v hlavě pořád ty naše hádky. Trápí mě, že jsem v minulosti udělala chyby, on to ví a když se hádáme, pokaždé vytáhne mou nevěru. Zjistila jsem, že mi byl v tu dobu taky nevěrnej a teď si našel další kamarádku, která se do něj strašně zamilovala. Když on chce být jinde, já bych byla strašně ráda se svým přítelem a každý by měl svůj vztah. Buď se změní, přestane na mě řvát a začne si mě vážit, anebo to ukončíme,“ popsala svoje pocity.

Strašně ji miluju, přiznal Tomáš

„Tomáši, začni žít, jsi jako vyschlá švestka,“ obrátila se na svého „nového manžela“ Petra, když se na konci Výměny manželek oba páry potkaly.

Ten se ale k překvapení všech rozplakal a přiznal, že Marii pořád strašně miluje. „Úplně změním všechno, abych svý milovaný lásce dokázal, že o ni stojím. Zajdu si k doktorovi, aby mi na to moje výbušné chování dal nějaký recept. Dokázal jsem jí hodně odpustit. Jsem ochoten všechno zrušit a vymazat a zrušit si i Facebook, ale musela by ten samej krok udělat i Majda. Klidně bych s ní znova zašel k nějakému psychologovi,“ nechal se slyšet a Marii vysvětlil, že jí chce dokázat, že ji miluje a chce s ní být. „Strašně mě to bolí, vyčítám si, že jsem všechno zkazil.“

Honza nechápal. „Na to, abys dal vztah do pořádku, nepotřebuješ psychologa, na to stačí, abyste si smazali profily na Facebooku,“ poradil mu.

Marie slíbila, že to spolu ještě zkusí. „Musíme se nějak domluvit, jestli máme ještě nějakou naději,“ odtušila tak trochu dojatá a inspirovaná láskou litvínovského páru.