Máš hezkou prdelku, slyšela vyměněná manželka, která pila jak Džambulka

Třiatřicetiletá manažerka Miluška svou rodinu z Holešova do Výměny manželek přihlásila proto, aby si její kluci Jakub (8), Max (2) a Přemek (31) uvědomili, co v ní mají.

„Vůbec si mě neváží. Mám velkou trpělivost, takže pořád čekám, že po slibech přijdou i činy a že si Přemek uvědomí, že máme rodinu a že to všechno neutáhnu sama,“ uvedla hned zkraje a její partner ta slova potvrdil.

„Má pravdu, že já moc nedělám a že si nevážím toho, co všechno dělá a na svou práci jsem poslední dobou neměl štěstí, nebo jsem se na to prostě vyprd,“ konstatoval.

Na deset dnů se Miluška vyměnila s o tři roky starší Gábinou, která pracuje v pohostinství, a užila si s jejími už samostatnými dětmi a vstřícným Jiřím příjemný čas u nich na chalupě v Bohosticích u Orlické přehrady. Idylku kazily snad jen útržky informací, které se postupně dozvídala o Gábině. „Když tu není Jirka, tak tu Gabča prý tančí na stole,“ slyšela v hospodě. „Vypadá to, že má problémy s alkoholem,“ konstatovala to, co televizní diváci sledovali od samého začátku.

Dobře, tak jsem se zmrskla, ale s tvou mámou!

Rok od natáčení: Gábina: Jsme stále spolu a doufám, že zůstaneme napořád. Byla jsem dřív zvyklá si dát o víkendu skleničku, ale ve Výměně jsem se rozjela. Teď už tři čtvrtě roku abstinuju. Manžel mi říkal, že bych měla pití omezit, tak jsem řekla, proč omezit, když můžu přestat úplně. Jsem ráda, že jsem to dokázala, jsem na sebe hrdá. Přemek: O ruku jsem Milušku ještě nepožádal, ale jsme stále spolu. Brzy po Výměně jsem sehnal práci řidiče a pomáhám ženě víc, než dřív.

Zato v Holešově se až dosud ten méně zodpovědný Přemek musel sebezapřít. Gábinu zajímalo hlavně jak rozpustit svoje splíny, přičemž zaručenou metodou byl alkohol a hospodská společnost. Děti, domácnost ani nového manžela nevnímala jako starost a povinnost a když už je registrovala, tak od nich očekávala rozptýlení a zábavu.

Přemkovi v té situaci nezbylo než alespoň částečně zapomenout na hrací automaty a o všechno se doma postarat. „Ona je nemocná, alkoholik. To je za trest, mít ji v baráku. Už aby tady Miluška byla,“ uvědomil si už druhý den Výměny a s přibývajícími dny otevřeně přitvrdil: „Moje Džambulka ztratila klíče od bytu,“ komentoval situaci a narážel v oslovení na přezdívku zpěvačky Ivety Bartošové.

„Dobře, tak jsem se včera zmrskala, ale s tvojí mámou. A že mě přivedli cizí lidé? To protože se tady nevyznám,“ hádala se. „Moje matka pije od mého mládí, mě to prostě vadí. Nejhorší, co může být, je ožralá ženská,“ křičel Přemek.

Televizním divákům by bývalo stačilo vidět první den soužití, další dny se vlastně jen opakovaly. Větší rozruch způsobily jen peníze, které se Gábině ztratily. V herně se dozvěděla, že jí je Přemek ukradl, ale ten všechno zapřel. „Tak já ti řeknu kde jsou,“ kontrovala Gábina. „V automatech.“

„Mám taky právo se trošičku odreagovat, protože doma dělám všechno. A furt je to lepší, než co děláš ty, jak ses tam včera po štamgastech plazila,“ hádali se. „A v posteli mi skončil kdo? Kde byla ta ruka šmátralka a kdo mi říkal mi, že mám hezkou prdelku?,“ šokovala Gábina, což Přemek nepřesvědčivě popíral: „Nic si nepamatuju...to, se omlouvám, no.“

Milušku požádám o ruku

Na společném výletě pak přiznal kamerám, že svojí Milušce nikdy neřekl, že ji má rád, že mu na ní záleží, že jí miluje. „Už se to změní, příště tu bude s námi a tady si ji vezmu, požádám o ruku, jestli bude ještě chtít,“ sliboval s tím, že si vlastně prožil pozici své Milušky. „Došlo mi, co všechno dělá, když já šel na pivo. Výměna náš vztah určitě posílila,“ pochvalovali si nakonec.

Deset dnů vydržel i šestapadesátiletý Jirka. Po Gábině se mu stýskalo, i když Milušku si pochvaloval. „Lepší ženskou jsem nemohl dostat,“ složil jí pochvalu. Jen díky ní se odhodlal a šel se poradit s adiktoložkou, jak by mohl Gábině pomoct překonat její závislost na alkoholu. „Denně tu sedmičku, litr toho vypije,“ přiznal. „Nejdřív si s Gábinou popovídám, jestli bychom to nedokázali řešit sami,“ předsevzal si.

Zato Gábina byla z Výměny manželek zklamaná: „Šla jsem do toho kvůli penězům, ale uškodilo mi to na psychice,“ postěžovala si v slzách.

Ale jakmile se vrátila domů do svého, uklidnila se. „Nic z Výměny nevyplynulo, pořád všechno bude stejný,“ řekla v závěru na kameru.