Sportovní hry, bejbypank, letadla a origami aneb kam na výlet s dětmi

Bejbypankový Kašpárek bude řádit v Letním kině

Kašpárek v rohlíku chystá do konce roku hned tři originální akce. Každá z nich, jak je u Kašpárka zvykem, je jiná, na jiném místě, v jiném prostředí, s různými spřízněnými hosty a netradičními nápady. Hudebně divadelní projekt tak shrnuje do tří akcí vše nejlepší, co za 6 let svého působení originálně vyvíjel. Akce jsou označeny jako "Original", mají koncepční vizualizaci i názvy a nikdy se již nebudou opakovat. A už tuto neděli se můžete těšit na Kašpárka v letňáku: odpoledne pod širým nebem, kde si bejbypankáči budou moci poslechnout Kašpárkovy písničky v podání dechového orchestru, na speciální střelnici vystřelit živého muzikanta, vyrobit hovínka na 100 způsobů ve výtvarné Hovínkové dílně, zajezdit si na stupátkách popelářského auta, vidět výstupy Kašpárkových hostů a samozřejmě samotný koncert. Za zmínku stojí také speciální vstupenka, kterou je potištěný tácek na buřta. Více ZDE.

Sportovní hry Maminy Cup v Nymburce

Máte rádi pohyb? Tak se v sobotu vydejte do Nymburka, kde se bude konat již tradiční sportovní akce Maminy Cup. Maminky si na hrách zasoutěží v oblíbených sportech, zacvičí si kvalitní fitness pod vedením zkušených lektorů, nebude chybět ani relaxační zóna v podobě masáže, kosmetické péče a poradenství a další doprovodný program. Ani letos nebudou chybět VIP sportovní tváře, a zároveň také soutěžící, a to reprezentantky ve sjezdovém lyžování Lucie Hrstková Pešánová a Eva Sochorová Jelínková a také atletka Lída Formanová. Na své si přijdou i děti, pro které jsou připravené sportovní soutěže, cvičení, dětská jóga a různá herní stanoviště jako třeba razítková dílna nebo hudební koutek. Starostlivé chůvy budou o děti pečovat v průběhu celého dne. Starším dětem se budou věnovat sportovní instruktoři a trenéři. Dětský koutek uvnitř areálu bude hernou i zázemím pro nakojení, přebalení a podání příkrmu batolátkům. Více ZDE.

Krása papírového umění v Brně

Víte, že origami je japonské slovo, které znamená "skládat papír"? Podzimní sezonu v Letohrádku Mitrovských v Brně ovládne právě výstava tohoto umění skládání papíru do úžasných forem a tvarů, pocházejícího původně z Japonska. Na výstavě můžete vidět neskutečné ukázky této techniky nejen od českých, ale i zahraničních autorů. Na výstavě uvidíte prakticky všechny moderní techniky origami. Připraveno je i několik zbrusu nových, dosud nevystavených modelů a instalací. Obdivovat můžete oblíbené modely a kompozice, například Beskydy plné ovcí, africké safari, origami kostry, hmyz, vojenské letiště nebo origami masky zapůjčené Japonským velvyslanectvím v České republice. Premiérově bude představena expozice "Vznik mozaiky", která předvede tvorbu origami mozaiky. Více ZDE.

Tip nejenom na příští týden pro malé i velké milovníky letadel

Více než 30 letadel zblízka se budete moci prohlédnout již od úterý 25. září až do 5. října v Praze v OC Šestka. Zblízka tak uvidíte stroje typu Boeing 747 či Airbus 330-220, na střeše obchodního centra budou k dispozici zdarma k zapůjčení dalekohledy a také informační tabule s popisy pozorovaných letadel, čeká na vás i opravdový letecký simulátor a výstava uniforem letištního personálu. Vyzkoušet svou zručnost a vytvořit svůj model si budete moci spolu s dětmi v modelářském koutku. Pro nejmenší bude připravena herna stavebnice LEGO, ze které si děti budou moci vytvořit letadla dle vlastní fantazie. Akce Na letadla zblízka je připravena ve spolupráci s Letištěm Praha a Českými aeroliniemi a vstup na ni je zdarma. Více ZDE.