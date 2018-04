Osm důvodů, proč mít sex. Známe výhody, o kterých byste měli vědět

Potvrzují to mimo jiné závěry odborníků uveřejněné na WebMD. Jaké jsou tedy "nej" výhody milování?

1. Sex potlačuje stres

Tento závěr vychází ze skotské studie, ve které si vybraní muži a ženy vedli záznamy o svých sexuálních aktivitách. Ti, kteří měli nejméně sexu, měli více stresových hormonů v krvi než ti, kteří provozovali sex pravidelně.

2. Sex je dobrý na srdce

Bojíte se, že vás při milování "klepne"? Naopak - směle do toho! Studie uveřejněná v časopise American Journal of Cardiology jasně naznačuje, že muži, kteří měli sex 2x a vícekrát týdně, mají nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění. Pravidelný sex též překvapivě upravil erektilní dysfunkce.

3. Sex posiluje imunitu

Kdo by tomu věřil… Je to ale tak. Milujte se jednou nebo dvakrát týdně a bude se ve vašem těle tvořit více tzv. imunoglobulinu (IgA), který je nezbytný pro boj s nemocemi. Výzkum na Wilkes University ukázal, že ti vysokoškoláci, kteří se milovali 1-2x týdně, měli vyšší hladiny IgA, a byli tudíž odolnější, než ti, kteří sex zanedbávali.

4. Sex vytváří pouto vzájemnosti

Možná to zní pateticky, ale nejkrásnější na sexu je, když ho provozujete s někým, koho máte rádi. Orgasmus totiž zvyšuje v těle hladinu hormonu oxytocinu, což je hormon lásky, jak se mu říká. Ne nadarmo jej ženy vylučují ve zvýšené míře při porodu - aby byl snesitelnější a vyvolal v nich mateřské pudy. Při sexu plní podobnou roli - pomáhá lidem budovat důvěru a vytvářet intimitu.

5. Sex zlepšuje spaní

Máte potíže s nespavostí? Více se milujte. Sex je nejlepší prášek na spaní, a máte-li při něm více orgasmů, pak ještě lepší. I v tomto případě za to může oxytocin.

6. Sexem spalujete kalorie

Není to sice žádná velká sláva (za 30 minut spálíte kolem 500 kJ), ale pořád lepší, než sedět na gauči u televize. Abyste skutečně hodně spalovali, museli byste se milovat aspoň hodinu a střídat u toho různé polohy. Což nevydrží (anebo neumí) každý… Každopádně je ale sex skvělý způsob cvičení.

7. Sex zvyšuje sebevědomí

Chcete mít pocit, že jste královna nebo mistr světa? Milujte se. Vědci z University of Texas zjistili, že jedním z důvodů, proč mají lidé sex, je zvýšení sebevědomí. To dává smysl, nemyslíte? Rodinná terapeutka Gina Ogdenová říká: "Jedním z důvodů, proč lidé říkají, že provozují sex, je to, že pak ze sebe mají dobrý pocit." Skvělým sexem prostě začíná budování sebeúcty.

8. Sex omlazuje a vrací čas

Bojíte se vrásek? Britský neuropsycholog David Weeks z Royal Edinburgh Hospital věří, že sex likviduje vrásky. Během svého výzkumu zjistil, že lidé, kteří uvedli, že se milují 4x týdně, vypadali asi o 10 let mladší, než ve skutečnosti byli. Zázrak? Nikoli - potěšení vyplývající ze sexuálního aktu uvolňuje hormony, včetně růstového hormonu, jež jsou zásadní pro zachování mládí. A ještě jedna třešnička by tu byla: Sexuální aktivita má ochranný účinek na zdraví, tudíž prodlužuje mládí. Muži, kteří mají nadstandardní frekvenci orgasmů, mají úmrtnost až o 50 % nižší než muži, kteří neejakulují.