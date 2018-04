Vyhlížíte prince na bílém koni. Ale co když pan Božský jezdí vlakem?

Řeklo by se, že moderní žena je smířená s tím, že žádný člověk ani žádný vztah není dokonalý. Že nečeká, až se zčistajasna odněkud vynoří pan Božský a převrátí její život naruby. Že snění přenechá popelkám a je odhodlaná se realizovat nejen ve vztazích, ale třeba v práci nebo ve volném čase.

Realita je samozřejmě komplikovanější. Fakta jsou jasná. Každou volbu si můžete racionálně ospravedlnit, ale svým pocitům nezabráníte. Za své sny se můžete stydět, ale zakázat si je nemůžete.

Co když potkám lepšího?

Finanční analytička Milena žije s přítelem už dvanáct let a všechno se zdá být v nejlepším pořádku. "Ale stejně mám pocit, že mi něco chybí," prozrazuje Milena. "Nemůžu se zbavit představy, že s někým jiným by byl můj život zajímavější, dobrodružnější, lepší... Přítel se chce ženit, ale já si nejsem jistá. Co když se objeví někdo, kdo by víc odpovídal mému ideálu?"

Podobné pocity popisuje mnoho žen, ať už jsou single nebo v ne-úplně-dokonalém vztahu. Jenže může něco být úplně dokonalé? Každá si svůj ideální vztah, respektive ideálního muže, představuje jinak. Každá má také jiné nároky.

Co když ženy, které tvrdí, že svého prince našly, měly prostě menší požadavky? Jasně, je správné být trochu vybíravá a nesáhnout po prvním, co se naskytne. Nabízí se však otázka: máme právo chtít vysoký standard?

"Rozhodně ano," myslí si Blanka, majitelka kosmetického salonu. "Ostatně mám taky co nabídnout. Jsem finančně soběstačná, nejsem žádná hloupá husička a taky se snažím pečovat o svůj vzhled. Nehledám ale někoho, nad kým se můžu povyšovat. Chci muže, který mi bude imponovat."

V jejím životě se prý ten pravý ještě neobjevil. "Zatím si užívám pozornosti od těch řekněme méně ideálních mužů. Nepřestávám věřit, že princ jednoho dne na tom koni přiskotačí, ale proč bych se do té doby neměla bavit?"

Manželství není výbuch vášně

To vypadá jako docela praktický přístup. Autorky nejnovějších příruček však tvrdí, že nejlepším řešením je se víry v pohádky rovnou vzdát. Život není ideální, tvrdí, a čím dříve si na tu myšlenku zvykneme, tím budeme šťastnější.

Angličanka Lori Gottliebová, autorka knihy Vezmi si ho: Důvod, proč se spokojit s panem Dostatečným, třeba píše: "Fantazie o panu dokonalém, který na nás někde čeká, je až děsivě lákavá. Vychovávají nás k tomu, abychom si manželství idealizovaly. Možná bychom se ale chovaly jinak, kdybychom chápaly jeho skutečné výhody. Zbytečně totiž opouštíme vztahy, které nám připadají nudné, ale vlastně jsme v nich mohly být šťastné."

"Základem dobrého manželství nemusí být to, co je základem romantického vztahu," tvrdí Gottliebová. "Manželství není žádný výbuch vášně; je to spíš jako být partnerem v malé, přízemní a trochu nudné neziskovce. A tohle myslím v dobrém slova smyslu."

První palačinka chutná vždycky nejhůř

Máme se tedy vdávat spíš z rozumu než z lásky? Vyznívá to tvrdě, ale něco na tom možná bude. "U nás na Ukrajině se říká, že první palačinka chutná vždycky nejhůř," říká Saša, která studuje vysokou školu v Praze.

"Znamená to, že ze vztahu, který na začátku nevypadá nic moc, se může vyklubat něco úžasného. Já si ale myslím, že člověk může být vybíravý. Radši bych byla single než s někým, kdo mě neinspiruje, nemám ráda samoúčelné vztahy. Důležité je podle mě najít kompromis," dodává.

V tom má určitě pravdu: nemusíte se vzdát svých nároků, ale můžete je zkusit snížit. Nemusíte se spokojit s tím, co vám nevyhovuje. Můžete ale odhodit předsudky a dát šanci i vztahu, který se vám zpočátku tak docela nezdá. Na jednom se nakonec shodnou snad všechny ženy: nejlepší je řídit se srdcem.