Chcete být uštvaná a naštvaná matka? Obětujte se dětem na sto procent

Taky vyznáváte víru, že matka by se měla pro děti, rodinu či partnera obětovat, ať to stojí, co to stojí? A to i v případě, že to není nutné, natož aby to někdo ocenil? Pak byste si měla nejméně jednou denně přečíst následující devatero. Možná vám dojde, co je špatně.

1. Nezastavíš se. Musíte v každém případě stihnout všechno – počínaje svačinami pro děti přes nakrmení slepic, sehnání dárku pro spolužáka, rozvezení dětí do kroužků, navaření teplých večeří, a to vše vedle běžného chození do práce a péče o domácnost.

2. O pomoc si říkat nebudeš. Velmi důležitá zásada, jejímž porušením se navždy vyřadíte ze společenství nejvýkonnějších.

3. Neustále uklízet budeš. Vysoký lesk nábytku stejně jako podlaha, z níž se dá pojíst v jakoukoli denní dobu, dokazují vaše lidské kvality mnohem přesvědčivěji než třeba vaše schopnost konverzovat ve třech jazycích.

4. Na lásku zapomeneš. Jste vdaná více než pět let? Pak není třeba se zabývat nějakou romantikou, s manželem se k sobě chovejte jako kamarádi. Jste rozvedená? Tím líp, vrhněte se do výchovy dětí a do budování kariéry, láska by vás zbytečně rozptylovala. Užila jste si v minulosti, teď už nemáte nárok. Pokud například dostanete od nějakého muže kytku, rychle mu u řekněte, že za ni neměl utrácet, protože to je škoda peněz.

5. Spánek si zkrátíš. Že vám je den krátký? Není důvodu, abyste chodila spát před půlnocí a vyvalovala se déle jak do šesti. Po večerech se dá výborně žehlit. A když si přivstanete před svítáním, můžete dětem napéct buchty.

6. V jídle se odbývati budeš. Najezte se během ochutnávání jídla pro ostatní, nebudete se pak muset at zatěžovat s tím, že byste si s nimi sedala ke stolu. Dejte si svých pár soust oust ve stoje nebo si sedněte na stoličku v koutě kuchyně. Přes den vám stačí čí něco malého z papíru z lahůdkářství na rohu.

7. Volný čas na nicnedělání si odepřeš. Ať vás ani nenapadne si třeba v neděli odpoledne lehnout a jen tak si číst. Určitě nejste tak utahaná jako partner, který zalehl hned, jak dojedl poslední vámi usmažený řízek. Vy byste mohla zatím třeba vyplít záhonky nebo alespoň zaštupovat ponožky, při tom si s dětmi opakujte slovíčka z němčiny.

8. Na svůj vzhled dbáti nebudeš. Jdete si něco koupit a vracíte se s tričkem pro dceru? Jedině dobře. Podobně neutrácejte ani za permanentky na plavání pro sebe či snad za kadeřníka. Stejně by vám účes nedržel víc jak dva dny.

9. A vyčítat vše budeš. Chcete-li si sebeobětování se pořádně užít a ještě proložit záchvaty sebelítosti, nezapomeňte zejména dětem alespoň dvakrát týdně mírně plačtivým hlasem říci, že vám kvůli nim zůstalo velké břicho, nemáte žádný čas na sebe a ještě si pro samé výdaje s nimi spojené nekoupíte ani nové punčocháče. Když manželovi vyčtete, že na rozdíl od něj nemáte čas ani na paličkování, bude vám ještě líp, a vůbec nejlíp, když do lamentací zahrnete i fakt, že jste roky nebyla v kině, divadle či u moře. Co na tom, že většinou tvrdíte, že se vám nikam nechce.