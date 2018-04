Volné manželství: moderní vztah, který vždycky někomu ublíží

Většina z nás pojem otevřené manželství nezná. Ještě tak formální. To když spolu dva bydlí (často ani to ne), mají děti, majetek a nic z toho nechtějí dělit. K tomu druhému je pojí už jen papír podepsaný kdysi dávno někde na radnici, možná pod stromem v parku, nebo slib v kostele.

Připomínkou manželství jsou formuláře, do kterých v kolonce rodinný stav píšou vdaná nebo ženatý. City, láska, sex – nic z toho mezi nimi neexistuje. Opravdu jen ten papír, formalita.

Ale otevřené manželství? "Do našeho vztahu i do postele se po dvanácti letech společného žití až moc vkradla všednost a nuda. Jeli jsme v zajetých kolejích. S manželkou jsme to nechtěli řešit nevěrou a obvyklým směšným maskováním vedlejších vztahů, které vídáme u jiných. Promluvili jsme si a shodli se, že by ani jednomu z nás nevadilo mít partnera na sex. Funguje nám to. City se snažíme nechávat doma, i když někdy je to opravdu těžké. Když s někým spíte, většinou nejde jen o sex. Ale zamilovat se? To se zatím ani jednomu z nás naštěstí nestalo a doufám, že k tomu ani nedojde," popisuje své otevřené manželství pětačtyřicetiletý Ladislav.

Začátek, který startuje konec

Na západ od nás se o otevřeném manželství začalo mluvit v šedesátých letech. Odborníci ho popsali jako normálně fungující manželství, ve kterém partneři žijí spolu, ale zároveň se navzájem v ničem neomezují, nic si nezakazují. Volnost hlásají dokonce i v sexuálním životě. Ale může takový vztah fungovat?

Psycholog Jeroným Klimeš má jasný názor podpořený roky praxe a příběhy lidí. "To je vždycky začátek konce. Neznám žádný pár, kde by něco takového dlouhodobě fungovalo," oznámil mi.

Vážně je tedy manželství otevřené dalším lidem jen předehrou hlavního děje, který partnery čeká v soudní síni? Poslední mediálně známý případ to potvrzuje dokonale. Jestli jste ho náhodou nezaznamenali, tak bývalý novinář a nyní politik Radek John pod tlakem okolností přiznal, že kromě dvou dětí s manželkou Zlatou Adamovskou sedm let vychovává ještě jedno nemanželské. Doma to však neřekl. Ač on i herečka dlouhou dobu veřejně mluvili o tom, že jejich manželství není prototypem toho klasického, ale je otevřené, Zlata Adamovská takto do extrému pojatou volnost neskousla. Ostatně není divu. Na oba nyní čeká rozvod.

Alibi pro nevěru

Odborníci odhadují, že v otevřeném manželství žije zhruba od dvou do šesti procent párů. Jsou to skutečně jen odhady, žádný výzkum na tohle téma se nedělal, ale kdybychom se od takového čísla odrazili, tak volný vztah má až šest manželství ze stovky. To už je vážně docela dost. Takže se kolem sebe rozhlédněte. Podívejte se na manželství svých příbuzných, známých, kolegů a nevynechejte ani svoje. Že volných svazků vidíte mnohem víc?

Omyl. To si jen pletete pojmy. To, o čem většinou víte, to je nevěra. Ta ve volném vztahu neexistuje. "Když jsme si povolili jiné partnery, nemůžeme si být nevěrní," vysvětluje Ladislav. I průměrný právník by tuhle argumentaci rychle smetl ze stolu, my zatím v soudní síni nejsme, tak si podobné slovíčkaření můžeme dovolit.

Miláčku, v manželství nás bude víc

Pětačtyřicetiletý lékař Tomáš se seznámil se svojí budoucí manželkou Martinou na fakultě. Při studiu se jim narodilo první dítě, dva roky po škole druhé. 'Románků' měl několik. O většině Martina věděla nebo tušila. "Nikdy jsme o tom nemluvili, já dělala, že nic nevím. O rodinu se staral, spali jsme spolu a navenek žili jako jiní. Jen jsme občas v manželství nebyli dva, ale tři," vzpomíná Martina. Trápila se, ale zůstávala. Kvůli dětem. Když povyrostly, bouchla do stolu: "Rozvedeme se." Teprve tehdy začali o vztahu mluvit. Tomáš přišel s 'nabídkou'. "Kvůli dětem chci manželství udržet, najdi si i ty milence, nebudeš se cítit podváděná," navrhl. "Přistoupila jsem na tu hru, i když jsem jí moc nevěřila. Buď to vyjde, nebo ne," říká Martina.

Nevyšlo to. "Dvojí život mi nevyhovoval. Já nechtěla jiného muže a od manžela jsem očekávala, že nebude mít jiné ženy. Nepotřebuju ho vlastnit, ale do manželství nikdo třetí nepatří," myslí si Martina.

Mužské postelové sny

Biologicky nejsme naprogramovaní na monogamní vztah. Ženy ani muži. "Po otevřeném manželství samozřejmě touží hlavně chlapi se svými přirozenými sny, že budou mít v posteli celý svět, což je mužská evoluční strategie," říká Jeroným Klimeš.

Otevřené manželství teoreticky vypadá jako možná forma soužití, při které člověk vyslyší volání přírody, aniž by to zároveň znamenalo konec vztahu. Problém je, že většina z nás není ochotná se s takovým modelem smířit.

"Druhý partner, a vůbec to nemusí být jen žena, obvykle na podobné návrhy přistupuje pod tlakem. Je to polodobrovolný akt, kompromis, který mu nevyhovuje, ale kvůli finanční závislosti, dětem nebo jiným věcem nakonec kývne," říká Klimeš.

"Bývalý manžel se mi snažil předestřít, abychom žili volný vztah. Že prý to ten náš neohrozí, pro něj budu vždy ta nejlepší. Coby důkaz lásky mi jednou vysvětloval, že ani při sexu s tou dámou nesundavá snubák. Malé děti plus pocit, že si to asi zasloužím, způsobily, že jsem ho neposlala k šípku hned. Ale tahle programová nevěra se mi příčí," říká šestatřicetiletá Anna.

Když příroda volá

Příroda nás sice nevybavila k celoživotní monogamii, ale většina z nás, kteří se samostatně bez dozoru pohybujeme po světě, se neřídí výhradně jen pudy. Máme také mozek, díky kterému umíme přemýšlet. A pokud tu nejvyšší část v našem těle alespoň občas aktivně používáme, máme i morálku.

Měli bychom tedy dokázat 'hlas přírody' ovládat. Když to jeden z partnerů přesto nesvede a na model volného manželství druhého přemluví, dříve či později nastane problém. "Podobné vztahy vedou k trvalému napětí, vydírání a hádkám nebo zahořklé rezignaci. Pokud věrný partner o mimomanželském vztahu svého protějšku ví a je bytostně proti, těžko přistupuje na nějakou kompenzaci," vysvětluje psycholožka Libuše Konopová.

Vztah pro spiklence

Ideální tedy je, když se v manželství sejdou dva lidé podobného smýšlení. Pak můžou být v otevřeném vztahu spokojeni. "Je jen pro dvojice morálně silné, vzájemně se respektující a spolehlivé, až spiklenecky stmelené, kde oba vědí přesně, čeho si na svém partnerovi cení, a naopak co jim na něm chybí a co potřebují hledat u druhého, aby to zase mohli dávat prvnímu a naopak. Aby se jim otevřenost nezvrtla v promiskuitu, musí být schopní třetím kandidátům říkat "mám dva chlapy/dvě ženy a jsem oběma věrná/ý". Víc než dvě tchyně se taky těžko zvládají," říká publicista a autor knihy Tao sexu Benjamin Kuras.

Otevřená manželství mají i američtí herci. Otevřený vztah Morgana Freemana a Myrny právě končí. Will Smith a Jada Pinkett přiznávají sex s jinými.

Otevřený vztah měl například francouzský filozof a spisovatel Jean-Paul Sartre s družkou, spisovatelkou Simone de Beauvoir. "Jí se to vyplatilo v tom, že dokázala využít jeho literárního úspěchu k svému vlastnímu a brala si energii od mladších partnerů, zatímco on až do smrti živil pět milenek a padly na ně všechny jeho příjmy. Takže tohle raději předem dobře promýšlet," upozorňuje Benjamin Kuras.

Otevřený vztah skutečně není pro jedince, co o sobě každou minutu pochybují, bez partnera neudělají ani krok a nejraději jsou v teple domova. "Vyhovuje nezávislému typu se zdravou sebedůvěrou a velkou tolerancí. Člověku, který potřebuje změnu, dobrodružství, inspiraci," říká Libuše Konopová.

Pravidla volnosti

Co tedy dělat, když jeden v manželství má pocit, že by mu volnější vztah nebyl proti vůli, ale neví, co si o něm myslí jeho partner? "Hele, Máňo, mně se líbí sousedka, ty bys to zase mohla vyzkoušet s jejím manželem. Co říkáš?" Tak takhle ne. Věc vyžaduje cit a zkušenosti člověka s lety praxe v diplomacii.

Nejdříve je nutné zjistit, co si druhý o takové formě soužití vůbec myslí. Co třeba – viděl jsem jeden film, kde manželé měli..., kolega v práci, který ti přišel tak sympatický, má s manželkou... Nespěchejte, vyčkávejte, nic nelámejte přes koleno.

Jestliže uslyšíte zápornou odpověď, máte tři možnosti. Názor partnera přijmout a svůj sexuální apetit uspokojovat v rámci představivosti a za pomoci pravidelných převodů pořádných obnosů na konto internetového sexshopu, z manželství odejít, nebo používat dokonalé maskovací metody hodné agenta 007, Supermana a Sherlocka Holmese naklonovaných dohromady.

Pokud partner kývne, záleží už opravdu jen na dohodě, jak moc volné soužití nakonec budete mít. Důležité je, aby vyhovovalo oběma, nikomu neubližovalo. Zásadní jsou pravidla bezpečného sexu, nejen proto, abyste neskončili jako Radek John. Držte se také zásady, že méně znamená více, to hlavně při líčení svých zážitků. Ještě pořád si myslíte, že na to máte?

Souhlasím, ale...

V mém soukromém průzkumu se z patnácti mužů vyslovili pro otevřené manželství tři. Ne zcela programově, přistoupili by na něj pod tlakem okolností. "Když budeme mít společné zájmy, ale dlouhodobě vyprchaný sex, tak klidně. Stejně tak se můžeme doma potkávat dvakrát týdně jen kvůli sexu, ale jinak si každý bude žít svůj život. Do obojího bych šel s podmínkou, že děti už máme odrostlé. Jinak to budou brát, že táta ubližuje mámě a naopak. Začnou hledat viníka, cítit se podvedené nebo se v nich zakoření cynismus," uvažuje třiačtyřicetiletý Vlastimil.

Na model otevřeného vztahu skutečně většinou přistupují lidé starší čtyřiceti let, kteří za sebou mají dlouhé manželství. Nemusí to ovšem být pravidlo. "Zdá se mi, že na západ od našich hranic vládne v téhle oblasti větší svoboda. Zřejmě je to dáno dlouhodobým demokratickým vývojem, ekonomickou prosperitou a emancipací ženy," vysvětluje Libuše Konopová.

Ženy muže dohánějí

Dříve otevřený vztah navrhovali hlavně muži. Ani to už dnes tak výhradně neplatí. Obě pohlaví na něj přistupují rovným dílem. "Začíná to být vyrovnané," říká Libuše Konopová. Já jsem kladnou odpověď dostala od dvou žen. "S nadsázkou řečeno měl manžel před naší svatbou všechny ženy ve městě, já zase muže. Po desetiletém vztahu teď čas od času jezdíme na swingers party. Nám tenhle styl vyhovuje, našemu manželství to pomohlo," říká čtyřicetiletá Kateřina.

Otevřené manželství má už roky i textařka a herečka Gabriela Osvaldová. S Ondřejem Soukupem se oba dva na veřejnosti ukazují s různými partnery. "Vím, kdo je můj muž, znala jsem ho předtím, než jsme se vzali. Věděla jsem, jaký je a bude, a do vztahu jsme nešli s tím, že budeme jeden druhého vlastnit," řekla Osvaldová v rozhovoru pro magazín Instinkt.

"Asi by to nefungovalo s každým a dodávám tedy, že to není recept na vztah. Taky bych to s každým ani absolvovat nechtěla. Ale s Ondřejem, nechceme-li jeden o druhého přijít, je to patrně ta nejkvalitnější cesta," vysvětlila, proč v takovém vztahu zůstává.

S otevřeným manželstvím je to jako s cestou na dovolenou daleko od domova. Také si ji můžete dopředu důkladně naplánovat, ve skutečnosti se od harmonogramu obvykle stejně nějak odchýlíte. "Největším nebezpečím je, že se jeden ze dvojice zamiluje. Vědomé plány jsou jedna věc, zákonitosti partnerského vztahu druhá," upozorňuje psycholog Jeroným Klimeš.

Ať žije manželství! Staré dobré

Skoro to vypadá, že se z nás stali volnomyšlenkáři, kteří manželství berou už jen jako formalitu. Nepopíráme volným vztahem všechno to, co si před knězem či úředníkem slibujeme? A má vůbec ještě cenu se brát? Zůstaňte klidní. I když můj průzkum není reprezentativní, jistý obraz si z něj můžeme udělat.

Většina z nás kope za dvoučlenné družstvo, jehož členové si dopřávají volnost, ale ne sexuální. "Podstatou manželství je pro mě spojenectví a partnerství, které může procházet krizemi, ale oběma zúčastněným je pořád jasné, jak vypadá nastavená laťka a jestli stojí za to o ni společně usilovat. Když nefunguje, jsem pro rozvod. Jedna kamarádka právě žije v 'báječném' sexuálně otevřeném manželství a je zralá na skok z okna. Ani mě by nebavilo cpát do pračky manželovy košile zamatlané od cizí rtěnky a přitom jásat, jak je to fajn, že jsem sexuálně svobodná," říká čtyřicetiletá Lucie.

"Musím ve vztahu v něco a v někoho věřit, důvěřovat a vědět, že se o něj můžu opřít. Ne, že když budu potřebovat, bude žena 'otevřeně' souložit s jiným. A představa dítěte, jak řeší, s kým táta nebo máma zrovna tráví čas? Opravdu nechci!" říká čtyřiatřicetiletý David.

Možná je pro někoho otevřené manželství receptem na jeho zachování, spíš to však opravdu vypadá na začátek konce. Příběhy známých lidí to ostatně potvrzují. Že by tedy nakonec místo experimentů bylo lepší žít v osvědčeném klasickém modelu manželství?