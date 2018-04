Vlivné Češky: Které ženy nám nejvíc mluví do života?

NĚKTERÝM OBORŮM ŽENY STÁLE CHYBÍ Oborů, ve kterých působí vlivné ženy, je samozřejmě mnoho. A je i řada těch, kde ženy jako by chyběly. Žádnou například nenajdete mezi řediteli velkých potravinářských řetězců, což jsou lidé, kteří mají bezesporu zásadní vliv na to, co jíme a za co utrácíme podstatnou část rodinných příjmů. V Česku zatím není ani žádná hejtmanka či primátorka a ve vedení významných bank najdete žen také pomálu. Do čela policie proklouzla žena až letos, v armádě dosud chybí (tedy nepočítámeli ministryni obrany, o které bude řeč dále). Statistiky bohužel stále ještě dokazují, že žen na významných postech je i v roce 2007 podstatně méně než mužů. Nicméně přibývají...