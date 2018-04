Hračky nejsou jen pro zábavu, ty správné rozvíjejí smysly a vzdělávají

Díky hračkám dítě zdokonaluje své motorické dovednosti, procvičuje fantazii, smysly, poznává okolí. Hračky také pomáhají vytvářet pouto mezi rodiči a dětmi. "Neplatí to ale pro všechny hračky stejně. Paradoxně ty složité a dokonalé někdy očekávané funkce neplní. Navíc žádná hračka dítěti nenahradí čas, který bychom mu měli věnovat, nejlépe právě formou společné hry," říká pediatr Martin Gegora.

Hračky je vhodné vybírat podle momentálních dovedností dítěte, právě ty totiž nejlépe pomohou jeho rozvoji. Výrobce nám v tom pomáhá označením. Hračky by se také měly dát snadno prát, omýt nebo čistit. Jejich kvalita a bezpečnost by měly být důkladně testovány.

0 až 3 měsíce

V prvních týdnech plní hračka spíše dekorační funkci, postupně ale začíná mít stále větší vliv na rozvoj smyslů. "Novorozence v prvních týdnech nejvíce zaujmou hračky a předměty černobílé. Postupně, jak kojenec umí fixovat předměty v zorném poli, upoutá ho pohyb," vysvětluje pediatr Gegora. V tuto chvíli se uplatní kolotoče, zvukové a závěsné hračky, kterých se, jakmile to dítě dokáže, může dotýkat. Rodiče často kupují i interaktivní deky a podložky, na kterých se děti učí pást koníčky a posilují svaly zad a krku.

3 až 6 měsíců

Po třetím měsíci zkoumá dítě předměty rukama i ústy. "Proto je důležité, aby dítě mělo kolem sebe hračky, které jsou vyrobeny z nezávadných a kvalitních materiálů. Hračky musí mít neostré hrany, aby se děťátko neporanilo, a takovou velikost, aby je nemohlo spolknout," upozorňuje dětský lékař. Dítě zaujmou pestré vzory a výrazné barvy jako červená, modrá a žlutá. V tomto, ale i pozdějším věku jsou oblíbená chrastítka, podporující hmat, sluch a tělesnou koordinaci. Moderní variantou jsou ta, která se připevní na zápěstí nebo kotník dítěte.

6 až 9 měsíců

S rozvojem pohybových dovedností přichází doba nových objevů. Hračky by měly pomáhat dětem poznávat tvary, rozměrové vztahy a zdokonalovat úchop. Tady se uplatní první kostky, míčky i plyšová zvířátka. Dětem se budou líbit i látkové knížky, zvláště takové, které vydávají zvuky, stejně tak hračky, které se dají naplňovat a vyprazdňovat. Protože je to zároveň doba růstu zoubků, jsou dobrým pomocníkem i kousátka. Pokud jste zrovna v kuchyni, dítě se rádo zakousne do jedné z dřevěných obraceček.

9 až 12 měsíců

S dalším zdokonalením jemné motoriky si děti oblíbí předměty, které se dají skládat na sebe, sestavovat. Ideální jsou třeba kuchyňské dózy, nejrůznější krabičky, kelímky apod. Populární zůstávají obrázkové knížky. Dětem se líbí i vlastní odraz v zrcadle, se kterým se snaží komunikovat. S oblibou také sledují závěsnou zvonkohru pohupující se ve větru.

12 až 18 měsíců

"Batolecí věk je doba významných změn a prvních skutečných her. Dítě začíná chodit, je schopno komunikovat řečí. Objevuje svět, uplatňuje fantazii a tvořivost. Experimentování s předměty pozvolna přechází v hru," popisuje Martin Gegora.

Pro toto věkové období jsou ideální hračky rozvíjející koordinace svalových pohybů a manipulační hry procvičující jemnou motoriku. Ideální jsou hračky, které se dají tahat nebo tlačit, po bytě si vystačíte třeba s krabicí od bot, ve které můžete vozit plyšáky po bytě. V tomto věku také děti s velkou oblibou třídí věci, baví je třeba přemisťovat hračky z jedné krabice do jiné.

Od 18ti měsíců do 3 let

Dítě v roce a půl ocení puzzle a další skládanky, ve kterých může zdokonalovat logické myšlení. Děti také touží po napodobování světa dospělých. Panenky, auta, dětské nářadí, nádobíčko, to všechno jsou ideální pomůcky pro takové hry, jejichž význam je mimo jiné v podpoře rozvoje řeči. Dítě napodobuje a vytváří dialogy, zpívá si, imituje různé zvuky. K tomuto období vývoje dítěte také patří pastelky, hračky na písek a k vodě, jednoduché hudební nástroje jako bubínek, a první dětská leporela.

Předškolní věk

Po třetím roku života nastává pro dítě zlatá doba her a kamarádství. Převládají námětové a pohybové hry nejlépe v rámci kolektivu dětí. Pro tento věk se dobře hodí i didaktické hry, které rozvíjejí duševní vývoj dítěte, uvádějí je do světa, kterým je obklopováno a připravují ho na budoucí školní docházku. V tomto věku dítě ocení stavebnice, domino, pexeso, karty, mozaiky, puzzle, loutky.

Pro výtvarnou tvořivost potřebuje barvy, štětce, omalovánky, nůžky, lepidla, vystřihovánky, barevné papíry. Předškolní věk je také doba, kdy si dítě začíná osvojovat sportovní aktivity (jízdu na koloběžce, na kole, na lyžích, učí se plavat) .

Nekupujme si dítě hračkami

"Čím více se dítěti můžeme věnovat a čím více ho naučíme sami, tím krásnější vztah můžeme vytvořit. Nekupujme si dítě hračkami. Kupujme kvalitní a podnětné hračky, se kterými si alespoň občas budeme hrát společně," radí pediatr.

Kvalitní hračky ale dokážou být i dost drahé, zvlášť uvážíte-li, jak dlouho si s některými bude dítě hrát. "Ačkoliv je nejlepší dětské hračky nakupovat ve specializovaných obchodech, i v letácích běžných obchodních řetězců se občas objeví kvalitní výrobky, které rozvíjejí potenciál dítěte," říká manažer portálu Akčníceny.cz Ondřej Hloupý a dodává, že v takovém případě slevy skutečně stojí za to.

Platí to především o výrobcích pro nejmenší, které můžete pořídit v akci s padesáti i více procentní slevou, hitem jsou třeba interaktivní hrací deky. U hraček pro nejmenší děti také není problém je "dědit" v rodině a mezi kamarády. Protože je dítě aktivně užívá pouze pár měsíců, mohou posloužit několika dětem po sobě.