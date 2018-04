Jsou to dřeva, ale baví, hodnotí Harapes taneční nemehla ve StarDance

V aktuální řadě StarDance hladce proplouvá, ač pro mnohé plní bavič Lukáš Pavlásek spíše roli maskota.

„Nemám slov, nechápu. Ode všech je sice veliká odvaha vůbec se zúčastnit, ale musím konstatovat, že letošní ročník je velmi slabý v porovnání s některými předešlými,“ říká Harapes.

Ačkoli byl pohled na tančícího Václava Vydru na začátku první řady spíše komický, herec na sobě zapracoval a nakonec po boku Petry Kostovčíkové ukořistil stříbrnou příčku. Vítězství mu vyfoukl herec Roman Vojtek.

„Pro mě byl největším překvapením. Udělal v průběhu soutěže obrovský pokrok a podle mého názoru měl vyhrát,“ míní baletní mistr.

Herec Vladimír Kratina se už na začátku třetí řady netajil tím, že tanec je pro něj španělská vesnice a do tanečních před lety chodíval jen na oko. „Navíc jsem hrál bigbít. A lidi od muziky vám potvrdí, že muzikanti netančí,“ prohlásil herec, kterého k účasti umluvily dcery.

„Odvážný herec, ale méně odvážný tanečník,“ okomentoval jeho výkon Harapes.

Sportovní komentátor Jaromír Bosák se s třetí řadou StarDance rozloučil před branami finále a sebekritikou tehdy nešetřil. „Musím říct, že takhle to mělo dopadnout, protože já bych se cítil strašně špatně, kdyby to skončilo jinak. To by bylo proti přírodě, to by nebylo fér,“ řekl.

„Byl velmi dobrý a myslím, že měl ambici skončit s lepším umístěním,“ prohlásil Harapes.

Šedesátiletého Oldřicha Navrátila, který se předvedl v páté řadě jako nejstarší soutěžící, označila porotkyně Tatiana Drexler shovívavě jako jednoho z nejlepších tanečníků své generace. Poté, co ve čtvrtém kole vypadl, si viditelně oddychl.

„Svou účast v soutěži pojal s vtipem sobě vlastním,“ je přesvědčený baletní mistr.

Hokejista Martin Procházka se postaral o jedno z největších překvapení páté řady, když se navzdory těžkopádnějšímu projevu protančil až do finále, kde jej porazila atletka Kateřina Baďurová. Na parketu dostával pořádně zabrat, své působení v soutěži dokonce přirovnával k hokejové přípravě na mistrovství světa.

„V jeho podání byl tanec opravdu sportovní disciplínou,“ glosuje Harapes hokejistův výkon.

Přestože se boxer Rostislav Osička může pyšnit výbornou fyzičkou, průprava z ringu mu na tanečním parketu nijak zvlášť nepomohla, spíše naopak. „Někdy zapomenu a trochu se ohýbám, jako do boxerského krytu, zatímco bych měl chodit jako páv,“ přiznal účastník letošního ročníku.

„Rosťa je skvělý sportovec, ale malování mu sedí daleko lépe než tanec,“ uzavřel Harapes.

Které taneční dřevo ve StarDance bylo nejhorší? celkem hlasů: 3860

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 13. března 2016. Anketa je uzavřena. Lukáš Pavlásek 3180 Rostislav Osička 444 Václav Vydra 84 Jaromír Bosák 48 Oldřich Navrátil 35 Martin Procházka 35 Vladimír Kratina 34