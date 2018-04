Vítejte mezi pracujícími matkami

Má zůstat matka s dítětem doma nejméně do jeho tří let? Hlasujte ZDE



Do práce jsem se vrátila v době, kdy byl dceři rok," vypráví o svých zkušenost s návratem do zaměstnání asistentka Regina Nováková.



"Novému šéfovi, který mezitím do firmy nastoupil, jsem řekla: ,Nastoupím na tři dny v týdnu, kdy vám budu k dispozici od rána do večera, zbývající dny budu s dcerou doma a pouze na telefonu. Za to chci tři pětiny svého původního platu, mobil a počítač.' Když se mě šéf zeptal, proč by to mělo být zrovna takhle, odpověděla jsem: ,Protože si myslím, že svou práci umím a že mě potřebujete.' Dohodli jsem se. Po několika letech mi pak řekl, že jsem byla mezi mnoha mými kolegy ,jedinej chlap, kterej si řekl, co chce'."



Ne každá žena však umí být tak rozhodná a ne každý zaměstnavatel jí vyjde vstříc.

Zaměstnaná matka v zajetí stereotypů

Podle nedávného průzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, realizovaného v rámci projektu Půl na půl: rovné příležitosti mužů a žen, zůstává plná polovina českých žen na rodičovské dovolené celé tři roky. Za tu dobu se v jejich zaměstnání či v oboru může leccos změnit. Záleží nejen na nich, ale i na jejích zaměstnavatelích, zda návrat po mateřské bude snadný, nebo obtížný.



"Když ženy zůstávají dlouho doma, ztrácejí schopnost orientovat se v oboru a prosazovat se," říká Věra Kuchařová z VÚPSV. O to těžší je pak pro ně držet si stávající místo, o hledání nového zaměstnání nemluvě. Není to ale tak docela jejich vina.



"Zaměstnavatelé totiž stále pohlížejí na rodiče s malými dětmi jako na nespolehlivé či neperspektivní zaměstnance." říká Alice Rutková z organizace Gender Studies. Matky pro ně představují přítěž, protože zůstávají často doma s dětmi, nechtějí (ze zákona však ani nesmějí) pracovat přesčas atd.

Ideální zaměstnavatel? Zahraniční firma!

Právě ženy vracející se z rodičovské dovolené jsou však podle Alice Rutkové "vysoce motivovanou skupinou, která do zaměstnání nastupuje s novým elánem a zaujetím". To dobře vědí v zahraničích firmách, kde slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců podporují.



Jak je to v českých firmách, to sleduje organizace Gender Studies například prostřednictvím Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro muže a ženy. A jaké jsou výsledky? V drtivé většině vyhrávají soutěž firmy, které jsou českým zastoupením zahraničních společností... "Přinášejí k nám dobré praktiky uplatňované ve svých mateřských firmách," vysvětluje projektová koordinátorka soutěže Alice Rutková.



O tom, že zažité představy českých zaměstnavatelů o pracujících matkách často neodpovídají realitě, hovoří JUDr. Denisa Bellinger, prokuristka a právnička firmy Hewlett Packard, loňského vítěze Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi. "S tím, že by matky chtěly namísto práce být stále s dětmi doma, se příliš nesetkáváme," říká Bellinger.



Důležitá je podle ní především vzájemná komunikace mezi vracející se maminkou a firmou. Pokud je firma ochotna vyjít zaměstnankyni vstříc, získá "loajální zaměstnankyni, která ocení, co pro ni firma dělá". Firma Hewlett Packard například umožňuje práci na částečný úvazek, pružnou pracovní dobu a možnost příležitostné práce z domova.



"Maminky pro společnost představují přínos," říká i Zuzana Doležalová z tiskového oddělení Vodafone Czech Republic. Firma, která se v soutěži umístila na třetím místě, nabízí matkám úpravu pracovní doby podle pobytu dítěte ve školce, nebo možnost pracovat v době rodičovské na dohodu o pracovní činnosti, aby neztratila kontakt s děním ve firmě.

Jde to i v malém



Že to jde nejen ve velkých, ale i v malých firmách, dokazuje jazyková agentura Channel Crossings, rovněž oceněná v Soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi. Nabízí zaměstnankyním flexibilní pracovní dobu i zkrácené úvazky. Ředitelka Lenka Pavlíková přitom nezastírá, že zaměstnávat matky může být pro zaměstnavatele zátěží: poloviční úvazky například "znamenají větší administrativu a u menších firem i možné zvýšení počtu zaměstnanců, což je s ohledem na daňovou politiku nevýhodné". Přínosem zaměstnaných matek je podle Pavlíkové především jejich preciznost, spolehlivost a loajalita.

Znáte svá práva?

Kdy můžete dostat výpověď?



Pokud se vracíte do práce po mateřské dovolené (ta trvá 28 týdnů od narození dítěte, respektive 37 týdnů pro samoživitelku), má zaměstnavatel povinnost přijmout vás na původní místo a pracoviště. V případě, že místo bylo mezitím zrušeno, vám musí nabídnout jinou práci odpovídající původní pracovní smlouvě. Pokud pečujete o dítě mladší než tři roky, může vám dát zaměstnavatel výpověď jen ve zcela výjimečných v případech. Těmi jsou například zrušení nebo přemístění zaměstnavatele, nebo skutečnost, že se stanete pro svého zaměstnavatele nadbytečnou. Právě nadbytečnost (v zákoně přesně definovaná) bývá častou berličkou, o kterou se opírají zaměstnavatelé, když se chtějí nežádoucí pracovnice zbavit.

Podle zákona může pracovní poměr skončit bez nároku na odstupné ve chvíli, kdy nesplníte předpoklady pro výkon práce. K nim patří i tak prostá věc, jakou je fyzicky do práce nastoupit. Pokud se chcete vyhnout výpovědi, prvním krokem tedy je, dostavit se na své místo a prokázat nějakou činnost, například poslat pracovní e-mail, potvrdit objednávku apod. Jestliže i potom zaměstnavatel dokáže, že pro vás práci nemá (zmíněná nadbytečnost), náleží vám odstupné.



Pokud jste na pochybách, zda zaměstnavatel postupuje vůči vám správně, obraťte se na právníka, vyplatí se to.

Návrat po rodičovské

Něco jiného je, když se vracíte do zaměstnání až po skončení rodičovské dovolené, tedy po třech letech. Zaměstnavatel vám musí nabídnout práci odpovídající původní pracovní smlouvě, nikoliv už ale na původním pracovišti. Pokud vám nemůže nebo nechce přidělit odpovídající práci, máte právo na nejméně dvouměsíční odstupné. V případě, že zaměstnavatel zkrachuje nebo se zruší, vyplácí odstupné jeho právní zástupce nebo likvidátor.



Pokud vás mateřská role uspokojuje natolik, že se vám zpátky do práce po třech letech ještě nechce, můžete si zajistit jeden rok navíc. Zůstat s dítětem doma a pobírat rodičovský příspěvek můžete až do jeho čtyř let, ale v tom případě se musíte se svým zaměstnavatelem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna. Není to však jeho povinnost. Navíc vám už nemusí držet pracovní místo, takže se může stát, že při návratu najdete zavřené dveře.

5 RAD PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ (RODIČOVSKÉ) DOVOLENÉ



1. Udržujte se v obraze - zajímejte se o novinky ve vašem oboru.

2. Buďte v kontaktu se kolegyněmi ze zaměstnání, mohou vám být užitečné.

3. Začněte už v době dovolené pracovat na částečný úvazek nebo z domova.

4. Zvyšujete si kvalifikaci, navštěvujte jazykový nebo počítačový kurz.

5. Navštěvujte poradny pro rodiče, sledujete internetové poradenství.

JOLANA VOLDÁNOVÁ, 37

Moderátorka hlavního zpravodajského pořadu České televize zažila návrat do práce po mateřské dovolené už dvakrát. Se starším Vojtou, kterému je dnes sedm let, byla doma dvanáct měsíců, poté nastoupily paní na hlídání. S Kateřinou, která se narodila v dubnu loňského roku, byla na mateřské dovolené půl roku. Po návratu do práce se v péči o dceru dělí s manželem, podnikatelem Petrem Císařovským. Podle Voldánové je to organizačně náročné, ale jinak ideální řešení. V krizovém případě vypomůžou s hlídáním dcery babičky.



KATEŘINA NEUMANNOVÁ, 33

Olympijská vítězka je důkazem toho, že s dítětem kariéra nekončí, ba naopak. Po porodu se podle svých slov dostala do větší vnitřní pohody, což přineslo své výsledky - jako maminka vyhrála víc světových pohárů, než kolik jich nasbírala za celou svou předchozí kariéru.

ALEXANDRA JÍLKOVÁ, 32, Procurement DHL

Úžasný, měla jsem totiž skvělé podmínky. Nastoupila jsem, když byl synovi rok a zaměstnavatel mi umožnil pracovat jen 3 až 4 hodiny denně. Až když byly synovi dva roky, nastoupila jsem na plný úvazek. KATEŘINA



ŠTĚRBOVÁ, 38, OBCHODNÍ ŘEDITELKA ČSOB

Snažila jsem se od začátku skloubit mateřství i pracovní povinnosti tak, aby netrpěla moje dvouměsíční dcera ani kolegové v práci. Myslím, že se mi to podařilo. Jediným trošku výjimečným požadavkem byly přestávky na kojení - ale na ty má každá žena ze zákona nárok.



PETRA BUZKOVÁ, 40, MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ

Na mateřské jsem byla jen asi pět týdnů. Chtěla jsem se vrátit brzy do práce, protože jako poslankyně jsem cítila velkou odpovědnost. V práci jsem problémy neměla, dceru jsem kojila půl roku. Ale bylo to pro mě náročné období; kdybych měla jinou práci, zůstala bych na mateřské déle.

MIROSLAVA VOPAVOVÁ, 40, NOVINÁŘKA

Šla jsem zpátky do práce, když byl dcerce jeden rok. Můj zaměstnavatel se už tehdy, před devíti lety, projevil jako moderní člověk a dal mi k dispozici notebook, abych mohla co nejvíce pracovat doma.



MAGDALENA BIČÍKOVÁ, 37, MEDIÁLNÍ MANAŽERKA

Do práce jsem nastoupila, když byly dceři dva roky. Ze začátku jsem dávala tři čtvrtiny platu za dceřino hlídání, psychicky i finančně to byl dost náročný rok. Od tří let mohla dcera naštěstí nastoupit do školky.