Nová studie: vaginální a klitoridální orgasmus ani G-bod neexistují

Vincenzo a Giulia Puppovi důkladně zkoumali orgány související s ženskou sexualitou a přehodnotili stávající termíny. O výsledcích svého bádání zpracovali rozsáhlou studii, kterou publikovali v Clinical Anatomy.

Lékaři dospěli k přesvědčení, že termín vaginální orgasmus, který poprvé použil Sigmund Freud, je z hlediska medicíny nesmysl a mýtus, s nímž by se po více než sto letech mělo skoncovat.

„Žádný vaginální orgasmus neexistuje. Jen stimulací ženských topořivých struktur, hlavně klitorisu, je mozek ženy schopen dosáhnout orgasmu. Ve vagině samotné nejsou žádné struktury, jejichž drážděním by žena mohla dosáhnout vyvrcholení,“ tvrdí Vincenzo a Giulia Puppovi.

I ženy, které snadno dosahují orgasmu při souloži do vaginy, se podle autorů studie vzruší k orgasmu skrze klitoris a další topořivé struktury, které jsou zanořeny do těla. To proto, že tyto ženy mívají klitoris a jeho struktury větší a také blíž vagině. Naopak ženy, které mají problém dosáhnout orgasmu, mají klitoris malý a mají ho vzdálený od vaginy.

Podle české sexkoučky Julie Gaii Poupětové je však tvrzení vědců velmi ploché a omezené, protože nebere v potaz mozek jako orgasmický orgán a také se nijak nevypořádává s „inervací ženských genitálií“.

„Existují studie, které potvrdily možnost vzniku orgasmu u žen stimulací bloudivého nervu, a to drážděním děložního čípku. Studie byly dělané u žen s poraněním páteře, které nemohly být vzrušované stimulací topořivých těles klitorisu, protože spojení topořivých těles a mozku příslušnými nervy v jejich těle jednoduše kvůli poranění páteře nefungovalo,“ tvrdí sexkoučka.

Orgasmus je jen jeden

Doktoři Puppovi také vyvracejí mýtus týkající se Gräfenbergova bodu známého jako G bod. Ten prý také neexistuje, jeho strukturu nikdo nepopsal a podle všeho nijak nesouvisí s vaginou.

„Všechny ženy mohou dosáhnout orgasmu, když jsou účinně drážděny jejich topořivé orgány,“ tvrdí dvojice italských lékařů. Ženský orgasmus tak nikdy není závislý na dráždění pyjem ve vagině a k dosažení stačí stimulace ústy či rukou.

Podle autorů studie je tak nesprávné používat termíny jako vaginální orgasmus, klitoridální orgasmus či G-bod. Existuje totiž jen „ženský orgasmus“, a toho dosahují ženy drážděním ženských topořivých těles. Muži mají také jediný orgasmus, jehož dosahují drážděním pyje – mužských topořivých těles. Vypreparovaný klitoris a vypreparovaný penis (oba orgány se všemi do těla zanořenými strukturami) vypadají velmi podobně a tvoří vzájemně analogii.

Klitorisu je tak podle italských odborníků možné přezdívat ženský penis kvůli podobnosti s mužským penisem. Kromě něj patří mezi ženské topořivé orgány ještě vestibulární bulby na obou stranách u ústí vaginy. A dále pars intermedia, tenký pásek, který bulby spojuje. Ženy mají také topořivou tkáň v malých pyscích (labia minora) a v houbovité tkáni (corpus spongiosum) kolem močové trubice.

Co se týče G-bodu, je podle Poupětové stále otázkou, zda jde opravdu o topořivou tkáň ve smyslu topořivých těles, která se plní krví tak, jak vědci uvádějí. „Z jiných studií vyplývá, že se jedná spíš tak trochu o rozptýlenou tkáň, která vytváří jednak vlastní tekutinu způsobující pocit ztopoření a možná také produkuje například serotonin,“ zpochybňuje sexkoučka závěry italských lékařů.