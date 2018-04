Víme, jak vypadá ideální manžel. Hlavně nesmí být dokonalý

Ti opravdoví, správní a soužitíhodní muži prý opravdu došli. Potvrzují to i statistiky - vždyť se u nás rozvádí polovina manželství! Nepřejte si slyšet komentáře k tématu v čistě dámské společnosti. Nejhorší na tom je, že podobné lamentace nevedou jen ženy zákeřně opuštěné, podvedené a zničené, ale i ty, které v očích ostatních vypadají jako šťastně, přestože dlouhodobě vdané.

Na druhou stranu: co ta druhá polovina manželství? Ta nerozvedená. Nene, ideálové nezmizeli, jen se dobře maskují. Koneckonců, co znamená litanie očividně spokojené ženy nad tím, že ten její zase nedal ponožky do koše na špinavé prádlo, než fikané mimikry. Mají před ostatními ženami, u nichž člověk nakonec nikdy neví, jestli nepatří mezi dravé barakudy, zastřít fakt, že právě ona je vyvolenou, jež doma přechovává vzácný kousek.

"Ideál má mimo jiné stejný postoj k jídlu a jiným radostem, pochází z podobného sociálního prostředí a je zhruba stejné hudebně-krevní skupiny." Johana, 31 let

Ideální manžel (IM) je taky, díkybohu, kategorie značně individuální. Můžete to zjistit lehkou sondou ve svém okolí. Zeptejte se svých kamarádek, jaká byla jejich představa ideálního manžela třeba v patnácti letech a jaká je dnes.

Zjistíte, že zatímco v historii figurovaly pojmy jako blonďák, vysoký, lyžař, tanečník, případně jména slavných předobrazů, postupem času řada žen netrvá ani na tom, že by měl mít vítaný exemplář vůbec nějaké vlasy, natož pak smysl pro rytmus.

Nabízíme vám teď vyčerpávající charakteristiku živočišného druhu manžel ideální. Schválně, třeba patříte i vy mezi úspěšné sběratele (nebo chovatele?) a ani o tom nevíte...

Tělesná konstituce

Zdravý jedinec má dvě ruce a dvě nohy a pak celou řadu orgánů, o nichž však nemluví, s jedinou výjimkou, kterou je srdce. Jeho srdce totiž patří vám, což ovšem musí být patrné z jeho průběžných životních činů.

"Ideál je muž, který se bude snažit mi život usnadňovat a zpříjemňovat, místo aby mi ho komplikoval." Judita, 39 let

O svém těle má dobré povědomí: kupříkladu ví, na co slouží ruce a že empirické zkušenosti s nimi je záhodno často procvičovat - fyzickou prací a nošením vaší osoby na rukou. Taky je zpraven o tom, že páteř má být rovná, nikoliv shrbená či přizpůsobivě pružná. Pokud totiž záda ohýbá příliš často, může z něj být nakonec člověk zlomený, což rozhodně není nic pro život.

O penisu by zase měl vědět, že je to podstatný, leč ne ústřední orgán. I s tímto orgánem umí pracovat ku spokojenosti obou stran procesu a uznává, že tréninky mimo domov jsou naprosto nepřípustné.

IM o své tělo pečuje způsobem, který jej udržuje v provozuschopném a oko neděsícím stavu, nicméně tato péče není náplní jeho života. Výpadky ze zdravotního normálu jsou tolerovatelné, ale nesmí se vyskytovat příliš často a už vůbec ne ve formě apelativní nemohoucnosti, při níž je vyžadováno nadstandardní zacházení z vaší strany.

Ideální muž si opravdu nemusí holit každičký chloupek na těle.

Smysly

Ideální manžel nemá dokonalý zrak. Přesněji nevidí zcela ostře v situacích, kdy jeho žena přibrala, a hlavně - její tvář si manželovo oko uchovává v paměti v té podobě, v jaké ji kdysi poznal. A to i ráno po mejdanu.

"Ideální manžel stále baví - nikoliv nekonečnou řadou vtipů, ale ve smyslu překvapuje, inspiruje, nenudí." Alena, 30 let

Naopak zcela ostrý zrak má, pokud manželka zhubla či si pořídila nový účes. IM slyší dobře vše, co mu říkáte, a většinu z toho je při kontrolním testu schopen zopakovat. Velmi špatně slyší, když jej ,kamarádi‘ zvou naproti na jedno.

Co se čichu týče, nejvíc mu voníte vy. Hmat není jeho dominantním smyslem, proto je zcela neúčelné, aby jej zkoušel na cizích ženách.

Potrava

Ideální manžel je všežravec, který s nadšením sní vše, co mu předložíte. V lepším případě si (a vám, návštěvám, dětem...) jídlo aspoň čas od času předkládá sám. Svou potravu je schopen donést i několik pater pěšky, bez reptání a ublíženeckých pohledů. U jídla nevydává žádné nepříjemné zvuky. Má zakódovanou dovednost, že se nádobí po skončení jídla odnáší do dřezu a že proces jeho navrácení v čisté podobě zpátky do kredence tímto skutkem zdaleka nekončí.

IM má k čokoládě vztah jako pes k aportovanému předmětu. S nadšením vám ji nosí, ale neujídá. Chápe, že sdílení některých věcí je z vaší strany znakem opravdu silného citového pouta. Ideálního manžela ani nenapadne dělit večeře na teplé a studené. Večeře je jednou večeře. Hotovo.

Pití

Ideál dodržuje pitný režim, protože ví, že jinak by byl nemocen a sláb. Pitný režim však neudržuje výhradně za pomoci piva. Ideální manželé nebývají abstinenti (viz oddíl výskyt druhu), ale NIKDY nejsou alkoholici. IM dobře chápe, že výraz ,jedno pivo‘ není eufemismus, ale prostý výčet. Zná svou míru a umí ji dodržet, k této zdatnosti však došel už před svatbou. Manželství není vhodný prostor pro nácvik této dovednosti.

Ideální manžel nemá silné nutkání provozovat činnost ,pití piva‘ pravidelně a kolektivně. Naopak horuje za konzumování občasné a umírněné.

"Ideál" ví, co je jedno pivo.

Rozmnožování

Ideální manžel se rozmnožuje pouze s vámi. Rozmnožuje se sice rád, ale netrvá na žádných extrémních výsledcích co do počtu dětí. Tyto výsledky pak bezmezně miluje a ochotně kooperuje na jejich průběžném zabezpečování.

"Měl by si pamatovat, kde je jeho domov a kdo je jeho legitimní manželka, a to i pod nátlakem prsaté krasavice na bujarém večírku." Eva, 35 let

Chápe, že činnost, která v konečném důsledku může znamenat rozmnožení počtu členů vaší domácnosti, tedy sex, je činnost důležitá pro harmonický vztah. Aby však vedla k harmonickému vztahu, musí její četnost i průběh vyplývat ze souznění vás obou. Rovněž ví, že intimní akt není vítaným zpestřením pauzy v poločase fotbalového utkání.

Je to milenec pozorný, vášnivý, lehce experimentátorské povahy, kterému záleží na tom, jak se baví i druhá strana.

Povahová charakteristika

Ideální manžel je empatický - umí lavírovat na tenké linii ,moc chlap - moc málo chlap‘. Není nutné, ba ani vhodné, aby přesně odpozorovával vnitřní pocity své partnerky. Ale musí mít rámcovou představu o tom, v jakém stavu se teď asi vynachází. Zda by ji měl (v přenesném či reálném smyslu slova) pochovat, poslat za kamarádkou, uložit do vany nebo se jí klidit z cesty, protože má náladu naštvaného bagru.

Ideální manžel má paměť aspoň v takové kapacitě, aby si zapamatoval tři data (vaše narozeniny, výročí seznámení a výročí svatby) a zásadní sliby, které vám dal.

"Ideální manžel disponuje aspoň mírnou schopností empatie -takže neprudí, když chci ticho, a ochotně drbe, když je mi do mluvení." Vlaďka, 36 let

IM je chytrý, ovšem nikoliv geniální. S génii bývají potíže, nejsou nejpraktičtější a mívají velmi omezené hranice toho, o čem jsou ochotní si povídat. Není potřeba, aby měl shodný hudební, filmový či čtenářský vkus, ale váš a jeho vkus by se měly aspoň částečně překrývat. Jinak hrozí, že vám zcela dojde zásoba témat, která se netýkají chodu domácnosti a politických eskapád.

Ideál je tolerantní a chce, aby se jeho žena cítila šťastná. Když chce manželka zůstat doma a starat se o něj, domácnost, děti, kočky a morčata, považuje to za báječný nápad. Chce-li do práce - taky jupí. Rád se zapojí tak, aby všechny strany organismu zvaného rodina byly zabezpečené a spokojené.

IM má smysl pro humor. Je až s podivem, jak často tato nezbytná výbava byla v průzkumu naší redakce zmiňována. Ovšem není tím míněn ten typ vtipálků, kteří sypou jeden fór za druhým, milují Pivrnce a při zpěvu lascivních písniček pomrkávají jedním okem.

Taky je čestný (nelže a nekrade), statečný (zastane se vás třeba i před vlastní matkou), má rád děti (Herodes se nehodí, pokud potomstvo plánujete) a umí se postarat o svou rodinu (buď na to vydělá, nebo se podílí na jejím chodu). Existuje i výčet těch vlastností, které v žádném případě mít nemá: není násilník, není závislý, není záletný a není přemoudřelý.

Ideální muž chce, aby jeho žena byla šťastná.

Výskyt

Paradoxně z průzkumu naší redakce vyplynulo, že k momentu sblížení s budoucím ideálním manželem - čili odchytu - dochází často v prostředí, které později v manželství není ze strany ženy akceptováno jako optimální. Dost často totiž byly ledy prolomeny v restauračních zařízeních. Z toho se dá vyvodit jediné, budoucí ideální manželové jsou osoby, které trpí jistou mírou stydlivosti, kterou alkohol vhodně rozpouští. Což je zároveň důvod, proč v pozdějších obdobích není častý výskyt IM v tomto terénu vhodný, nechceme je vysílat do dalších kol soutěže.

Dalším místem, kde je vcelku vyšší frekvence pohybu možných ideálů, je práce, potažmo škola. Koneckonců v zaměstnání trávíme více než třetinu dne, což je dostatečně dlouhá doba na to, prozkoumávat nabízené objekty. Na pracovní bázi kontaktu se dá zjistit řada základních charakterových rysů sledovaného objektu. Třeba jestli není vládce všehomíra, případně škudlil obecný či loudil sexuální.

"Neskáče mi do point vtipů, nikdy by mi na veřejnosti neřekl ,Tomu nerozumíš, mlč‘, stará se o mě, když mi není dobře, je vtipný, má krásný zadek, říká děkuji a prosím, vrací nalezené peněženky, je na mě hrdý, voní mi a umí mě uspokojit." Anna, 33 let

K dalším zdokumentovaným místům výskytu patří party přátel se stejnou zálibou, často to bývá sport (mnohem frekventovanější jsou ty disciplíny, jichž se rády zúčastňují i ženy - třeba volejbal, basketbal, tenis, sjíždění řek či lyže, na rozdíl od takřka jedno pohlavních sportů, jako je fotbal či hokej).

Vedle sportu pak ve výčtu figurují i divadelní či hudební spolky. Zcela zřídka se v našem průzkumu objevila místa, která beletristická literatura mylně, leč často uvádí - tedy prostředky veřejné dopravy, knihovnny či plesy.

Ideální manžel je v zásadě učenlivé stvoření, které je však třeba vhodně motivovat. Motivaci, z hlediska dlouhodobé úspěšnosti, je potřeba nezaměňovat za vydírání. Přes veškerá možná poselství, která někteří budoucí ideálové vysílají do světa stran svého komplikovaného vztahu k instituci manželství, jsou to nakonec velmi domestikovatelní jedinci. To však pouze za předpokladu, že přechod od zvířete divokého ve zvíře domácí probíhá dobrovolně, nenásilnou formou a i na druhé straně.

Podstatným zjištěním je skutečnost, že IM navzdory všem definicím ideálu NESMÍ být dokonalý. Pak by totiž nebyl partner, ale modla pro nás nedokonalé, chybující. A žít s modlou? Děkujeme, nechceme!