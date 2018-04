Viktorka, nejmladší z rodu Paroubků

"menuje se Viktorka, měří 51 centimetrů a váží 3,1 kilogramu." To hlásil hrdě šéf ČSSD Jiří Paroubek v červnu, kdy se stal poprvé dědečkem. Jeho syn Jiří však přítelkyni Kristýnu Kumorovou opustil krátce po porodu. Jiří Paroubek se pro změnu rozvedl a po pár měsících se znovu oženil.

Svou vnučku viděl jen jednou – do Šenova poblíž Ostravy, kde Viktorka se svou matkou Kristýnou žije, se vypravil v srpnu s velkým plyšovým medvědem a fotografy v patách.

Paroubkova bývalá manželka Zuzana vnučku navštívila o měsíc dřív – poprvé ji viděla v den svých padesátin. A taky naposledy. Na Vánoce zřejmě vnučku neuvidí, u sebe prý nemá ani jednu její fotografii. „Moc mě to mrzí,“ říká do telefonu smutným hlasem Zuzana Paroubková. „Udělala jsem pro naše sblížení nejeden vstřícný krok, ale nechci se vnucovat.“

S bývalým manželem se rozhodli, že matce jejich vnučky poskytnou na několik let panelákový byt v Praze - Stodůlkách, jenže ta tam bydlet nechtěla. Podle Paroubkové se jí nelíbilo, že je byt ve druhém patře bez výtahu. „Když jsme začínali my, co bychom za to dali. Tahala jsem kočár do čtvrtého patra. Nechápu, že to odmítla, mohla tam bydlet zadarmo. V Praze si vyhlédla jiný byt a chtěla po nás platit nájem, ale to jsme neakceptovali. Takže teď bydlí v baráčku, ale na konci světa s babičkou, dědečkem, matkou a jejím přítelem.“

Kristýnu Kumorovou, která mohla být snachou Paroubkové, tato slova překvapují. Svůj Šenov si hájí. „Nejen v Praze žijí lidé a překvapuje mě, že paní Paroubková jako exmanželka bývalého premiéra je schopna se s takovým despektem vyjadřovat o lidech, kteří žijí jinde. Věřím, že by se s Viktorkou chtěla stýkat častěji a ta vzdálenost je trochu komplikující. Není ale nepřekonatelná,“ říká šestadvacetiletá Kumorová.

S Jiřím Paroubkem mladším se teď bude setkávat u soudu, který má vyřešit výši výživného na půlroční Viktorku. „Každý si dokáže představit, jak těžká je situace matky malé dcerky, které se najednou zhroutí celý svět, když otec dítěte přestane přemýšlet v kategorii ‚my‘ a začne přemýšlet způsobem ‚já a ty‘,“ říká Kristýna Kumorová. Ji i dceru přednedávnem bývalý partner v Šenově navštívil. „Ani já, ani Jirka nemáme s takovou situací zkušenosti, a tak jsme se obrátili na právníky, aby nám poradili. Na většině věcí jsme přitom již dohodnuti, a to bez soudního řízení.“

Jenže Zuzana Paroubková situaci vidí jinak. „Jirka platil měsíčně kolem deseti tisíc, aniž musel. Chtěl se s matkou dítěte dohodnout, aby mu dceru půjčovala na dva dny v kuse a ne jen na pár hodin. Vždyť je to do toho Šenova z Prahy víc než čtyři sta kilometrů. Jenže Kristýna mu dělá naschvály, do Prahy s ním dítě nepustí.“

„Pokud Jirka bude mít zájem, může se s Viktorkou vidět,“ oponuje Kumorová. „Není problém se na návštěvě domluvit. Je ale logické, že není možné tak malé dítě, které je na svou mámu fixované, samostatně převážet do Prahy. Mám za to, že i když je paní Zuzana babičkou a je to její první vnouče, tak by měla mezi nás s Jirkou svými postoji a vyjádřeními méně zasahovat. Jsme jako rodiče Viktorky schopní na většině věcí se dohodnout a některá méně šťastná vyjádření babičky mohou vztahy spíše zkomplikovat než zlepšit.“

Mladá matka se doposud s nečekaným rozchodem z Paroubkovy strany úplně nevyrovnala. „Stále věřím, že se naše vztahy s Jirkou časem upraví natolik, že budeme schopni dát malé Viktorce vše, co rodiče mají svým dětem dávat, a to i když nebudeme žít společně.“