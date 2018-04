Viewegh: Nejsem galatní, jsem vypočítavý

Tento dotazník, který osobními otázkami a rychlými odpověďmi prozradí pravdovou povahu zpovídaného, proslavil spisovatel Marcel Proust.



Kdy a kde jste byl v životě nejšťastnější?

U obou porodů ve Vrchlabí. Dá se ale štěstí měřit? Nebyl jsem třeba na čerstvém prašanu v Dolomitech šťastnější?



Která vlastnost je pro vás absolutně charakteristická?

Přemítavost.

Pro které chyby máte největší pochopení?

Pro neschopnost odolávat pokušení.



Na co byste měl rád talent?

Na psaní románů dosahujících celosvětového úspěchu.



Jakou písničku jste si naposledy zpíval celý den a nemohl se jí zbavit?

Žádnou.



Jaký film můžete vidět kdykoliv znovu a neomrzí vás?

Žádný.



Jakou soukromou radost si nikdy neodepřete?

Nikdy žádnou. Většinou si neodpírám například dobrá jídla či vína nebo potěchu autoerotiky.



Kým byste rád byl?

Sám sebou. V posledních letech se mi to už celkem daří.



Které své chyby byste se rád zbavil?

Čtení recenzí.



Co by pro vás bylo největší neštěstí?

Samozřejmě úmrtí, nemoci či nehody bližních a přátel. Při vší úctě mám pocit, že o některých otázkách Proust moc nepřemýšlel.

A jak by naopak vypadala dokonale šťastná chvíle?

Jako půlhodinový orgasmus.



Koho z našich současníků považujete za skutečného hrdinu a skutečnou hrdinku?

Hrdina je myslím každý člověk, kterému se v životě nedostává lásky, zdraví nebo peněz, a snáší to jakžtakž důstojně.



Kterou historickou postavu nemůžete vystát?

Klause, například.



Koho z historie obdivujete?

Havla, například.



Jaké zvíře nemáte rád?

Morčata, třeba.



Čeho si nejvíce vážíte u ženy?

Ženskosti.



A čeho si nejvíc vážíte u muže?

Odvahy v kombinaci s odpovědností. Pracovitosti.



Čeho v životě nejvíc litujete?

Za pár věcí cítím jistou vinu, ale nelituji ničeho.



V jaké situaci lžete?

Když nechci ubližovat.



V jakém stavu mysli se právě nacházíte?

Přehodnocuji svůj vztah k Proustovi.



Kterou vaši dobrou vlastnost lidé kolem příliš přeceňují?

Galantnost. Ve skutečnosti jde o čirou vypočítavost.



Co byste změnil na své rodině, kdybyste měl tu možnost?

Oživil bych otce.



Které slovo či větu příliš často používáte?

Kurva. Polohlasem.



Kdo nebo co je vaše největší láska?

Proboha, Marceli...



Čeho ze svého vlastnictví si nejvíce vážíte?

Bytu v domě po pradědečkovi a domu na Sázavě.

Z čeho máte největší strach?

Z nemocí, neštěstí a úrazů bližních a přátel.



Řekněme, že věříte v převtělování - jako co nebo kdo byste se chtěl příště narodit?

Na tohle už jsem jednou odpovídal: jako dlaždička ve sprše dívčího internátu.



Jak byste chtěl umřít?

Bezbolestně, smířeně, s pocitem životního naplnění, bez nejmenších obav o pozůstalé.



Čeho si nejvíce vážíte u svých přátel?

Věrnosti a tolerance.



Co je váš doposud největší životní úspěch?

Že jsem se našel.



Jak nejraději trávíte čas?

Psaním, čtením, popíjením s přáteli, lyžováním...



Kdo na vás měl doposud největší vliv?

Já.



Jaká je vaše oblíbená cesta?

Trajekt Split-Stari Grad, například. Taky ta od vrat k domu.



Máte nějaké životní heslo?

Jen když jsem na něj tázán.