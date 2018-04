VIDEO: Kila navíc nevadí. Japonská dívčí kapela chce zaujmout tloušťkou

„Rády bychom zbořily představy o tom, že mají být popové zpěvačky hubené až vychrtlé. Je to nezdravé,“ myslí si jedna ze zpěvaček kapely Pottya.

V Japonsku ženy záměrně hubnou a jsou podvyživené, aby splňovaly ideál krásy, který je v jejich zemi nastavený. Obézní ženy nejsou žádané. Každý den se stávají terčem vtipů a jsou v očích veřejnosti podřadné.

„Takovým ženám říkají tlusťošky. My bychom chtěly, aby se to změnilo. Podívejte se na nás, jak jsme pěkné. Lidé si tady myslí, že tloušťka je znakem lenosti a nedisciplinovanosti. A my tento obraz chceme změnit. Když uvidí, jak dřeme, abychom dosáhly svého snu, třeba změní názor. Ukážeme jim, že i tlustí lidé umějí pořádně dřít,“ pokračovala zpěvačka, která si říká Michiko a je z kapely nejtěžší. Váží 87 kilogramů a měří 167 centimetrů.

„Na poměry v naší zemi jsme vážně silné. Ale chceme dokázat, že i my můžeme být úspěšné,“ doplnila Michiko.

Jejich producent přiznává, že byl ke kapele původně dost skeptický, ale když pak viděl, jak se dokážou na pódiu hýbat, dal jim šanci. „Byl jsem vážně překvapený a ohromený, jak krásně jejich těla během vystoupení vypadají,“ sdělil.