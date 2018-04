Triky na dokonalé tělo podle andílků Victoria’s Secret

Modelky musí před hlavní módní událostí roku tvrdě dřít. Show totiž sleduje 1,4 miliardy lidí ve více než 190 zemích světa. Krásky jako Lais Ribeiro, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge a další se na sociálních sítích podělily o své tipy na pevný zadeček a tvarovaná stehna. Možná se budete divit, ale jen v salátu a citronové vodě to není.

Bella Hadidová

Kráska Bella Hadidová (21) se v minulosti kvůli lymské borelióze musela vzdát snu stát se olympijskou jezdkyní, ale také ji to přinutilo cvičit. Její rady a fotky jsou velmi oblíbené a na Instagramu ji sleduje 16 milionů lidí. Nejčastěji ji můžete vidět ve fitness a při boxu. Pořádně si do těla dává ale jen pár týdnů před velkou akcí. „Moje tělo nezvládá agresivní cvičení,“ řekla modelka s tím, že když musí zabrat, cvičí tři hodiny denně. Po přehlídce si pak dopřeje oblíbené jídlo, což je pizza.

Lais Ribeiro

Lais Ribeiro (27) letos představila na přehlídce luxusní podprsenku za 2 miliony dolarů. „Cvičím tři až šest dní v týdnu a z toho trávím 90 minut posilováním,“ řekla pro New York Post modelka, která letos začala také s pilates.

Její tajnou zbraní je posilovací guma. „Obvykle dělám tři opakování po 20 cvicích,“ dodala s tím, že v jídle si musí odepřít především sladkosti, které miluje.

Alessandra Ambrosio

Pro Alessandru Ambrosio (36) byl letošní rok zásadní. Brazilská modelka po 17 letech coby andílek končí. Kráska míní, že dobrý spánek je pro udržení mládí nezbytný. Pár týdnů před svou poslední show zdvojnásobila tréninkový režim. Obvykle ráda dělá jógu, miluje chůzi, hraje volejbal a občas i posiluje. Využívá také cvičební metodu Tracy Andersonové. „Někdy se cítím, že potřebuji jógu, jindy mám pocit, že potřebuji více vyrýsovat, a na to je skvělá Tracy. Teď vím, že děti potřebují více mě,” přiznala Alessandra, která se chce věnovat i herectví.

Elsa Hosková

Švédská modelka Elsa Hosková (29) letos na show Victoria’s Secret uvedla podprsenku s 275 tisíci krystalů Swarovski, která vážila 6 kilogramů. Štíhlé tělo nemá jen díky genům. Než se rozhodla jít na dráhu modelky, byla profesionální basketbalistkou. „Můj táta postavil koš na dvůr a já celý den trénovala,” řekla v rozhovoru pro The Sun.

Po dvou letech hraní pro švédský tým Zero-Eights si blondýnka musela vybrat mezi sportem a modelingem. V dnešní době je její trénink trochu rozmanitější. „Mám ráda box, ale snažím se ho mixovat se strečnikem a pilates, jinak se totiž při jednom cvičení nudím. Posilovnu moc ráda nemám,” dodala.

Lily Aldridge

Modelka Lily Aldridge (32) šla letos přehlídku podeváté a do Číny s sebou vzala i svou osobní trenérku. „Cvičím po celý rok, ráda se dobře cítím a chci být v kondici. Před show jsme ale trochu přidaly. Šestkrát týdně cvičím Ballet Beautiful od Mary Helen Bowersové a před přehlídkou i dvakrát denně,” přiznala.



Sara Sampaio

Portugalská kráska Sara Sampaio (26) je od roku 2013 oficiálním andílkem. Vždy tvrdě pracovala na své postavě. Nedá dopustit na wellness. „Wellness je o tom být šťastný, cítit se dobře a neubližovat si. Když se dobře cítíte uvnitř, pak se to projeví i navenek,” řekla modelka v rozhovoru pro The Cut.

Dříve vyzkoušela spoustu bláznivých diet, kterým se dnes obloukem vyhýbá. „Není nic horšího, než když na něco máte hroznou chuť, ale říkáte si, že to nemůžete. Tak jsem se tím stresovala, že tělu bylo špatně. Psychicky se necítíte dobře. Teď, když chci k obědu kousek chleba, protože mě to udělá šťastnou, dám si ho a jsem v pohodě,“ prozradila s tím, že také ráda posiluje a cvičí pilates.

Liu Wen

V roce 2009 se Liu Wen (29) stala první modelkou asijského původu, která předváděla pro Victoria’s Secret. Letos patří mezi top 10 nejlépe placených modelek a jako první čínská modelka se objevila na obálce amerického Vogue. Kráska pro The Daily Summer odhalila, jak to má se cvičením. „Chodím do posilovny SoulCycle a několikrát týdně i na hot jógu,” řekla.

Co se týče stravy, volí lehké potraviny jako zelené saláty a tradiční čínské polévky. Je však i milovnicí hranolků a zmrzliny. Naštěstí má prý díky genetice rychlý metabolismus.

Jasmine Tookesová

Rodačka z Los Angeles Jasmine Tookesová (26) často sdílí své cvičební triky na Instagramu. Občas vyrazí na tenisový kurt či do posilovny. Před důležitými přehlídkami trénuje až sedm dní v týdnu. „Snažím se vstát brzy ráno a hned cvičit. Pokud bych to nechávala na večer, asi bych se k tomu nedostala. Nevynechávám pohyb ani na cestách. Cvičit můžete na hotelovém pokoji. Mám vždy s sebou závaží na kotníky. Pokud si nezacvičím, ztratím kondici, do které se dostanu až za tři týdny,“ prozradila.