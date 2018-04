Vězení přeje zdraví. Za mřížemi se víc tloustne, než hubne

"O životě ve vazbě a vězení kolují často nesmyslné představy. Lidé si myslí, že tu vězni mají zadarmo nejlepší jídla a celý den leží v posteli. Opakem jsou představy extrémní samotky, ve kterých vězeň hledí celý den jen zamřížovaným oknem ven," popisuje Ivana Janatová, psycholožka a bývalá mluvčí Vazební věznice Pankrác.

Jak se stát a věznice starají doopravdy o vězně a jejich zdraví?

Ve vazbě se spíše tloustne, než hubne

Vězeňské jídlo bývá nejdiskutovanějším tématem médií, která srovnávají jeho kvalitu s nemocniční stravou. O tom, že stravování v českých věznicích není právě zanedbatelnou záležitostí, svědčí fakt, že denně se ve všech věznicích stravuje na 19 500 vězňů spolu s pěti tisíci zaměstnanci.

Musíme respektovat různé stravovací výjimky. Jídelníček je upravený jak pro vegetariány, lidi s cukrovkou nebo dietou, tak pro muslimy nebo židy, kteří nejedí vepřové.

Pankrácká vazební věznice má vlastní jídelnu. Pokud si představujete systém podobný dětské školní jídelně, jste na omylu. Letmý pohled na jídelníček napoví, že vařit pro téměř tisíc lidí není legrace. Menu obsahuje kolem pětadvaceti druhů různě obměněných jídel.

Ivana Janatová vzpomíná, že když chodila za příbuznými do nemocnice, připadala jí jejich strava horší, přitom náklady na přípravu jídla musely být zhruba stejné.

Kaloricky vyvážená strava pro lidi s omezeným pohybem, tak by měl vypadat jídelníček, který připravuje tzv. terapeut stravování. I tak lidé ve vazbě podle Janatové tloustnou.

"Ve vazbě se často setkáváme s narkomany. Když k nám přijdou, jsou velmi vyhublí a vyhladovělí. I když si stěžují, že by potřebovali víc, dostávají stejné porce jako ostatní. I tak pravidelná strava působí na jejich metabolismus a do měsíce ztloustnou," vysvětluje Janatová.

Denní strava samozřejmě něco stojí, jídlo není "pozorností" věznice, vězni si ji musí platit. "Řeší se to tak, že ve výkonu trestu musí vězni pracovat a z jejich ‚platu‘ se rovnou strhávají náklady na pobyt ve vězení. Ve výkonu vazby je to jiné. Dluh se jim načítá, neplatí tedy bezprostředně, ale v podstatě to břemeno jde za nimi. Jiná věc ale je, kolik z nich potom doopravdy zaplatí," říká speciální pedagog pankrácké věznice Jiří Dolejší.

Mnoho vězňů můžete potkat právě ve vězeňské jídelně. Pokud jsou vyučenými kuchaři a mají zdravotní průkaz, mohou vařit pro ostatní. Samozřejmě jsou přitom stále pod kontrolou věznice. Kvůli snídaním musí vstávat třeba už ve čtyři.

Drahou vstupní lékařskou prohlídku platí stát

Nelze pustit na oddělení mezi ostatní takového člověka, který je potenciální nosič tuberkulózy nebo infekční žloutenky, hojně přítomné zvláště mezi narkomany.

Další kapitolou jsou nemoci. Nebezpečné infekce a choroby má vyfiltrovat důkladná vstupní lékařská prohlídka. Je to velmi drahé lékařské vyšetření, kterému se musí podrobit všichni, kdo přicházejí zvenku do vazby nebo do výkonu trestu.

Lékaři například musí zjistit, zda není dotyčný postižen některou z přenosných chorob, zda nemá kožní choroby a podobně. Náklady prohlídky platí stát. Infekční a zdravotní filtry jsou ale pro chod věznice nezbytné.

Součástí Vazební věznice Pankrác je nemocnice s poliklinikou, která zajišťuje léčení vězněných osob z celé České republiky, a to například na odděleních interních či chirurgických oborů nebo radiologie. Poplatky za jakoukoliv jinou návštěvu vězeňského lékaře - kromě vstupního vyšetření - ale všichni platí zcela normálně.

"Potíž je, když osoba ve vazbě nemá peníze, řeší se to složitě. Návštěva lékaře se dotyčnému přičítá k dluhu, který za ním potom kráčí," vysvětluje Janatová.

Cela vězení? Čtyři až dvacet lidí

Dva lidé na ploše 2 x 6 metrů, tak vypadá standardní cela vazební věznice. V cele je železná postel, dvě plechové skříňky, stolek a stoličky. Uvnitř cely je také hygienické zařízení oddělené plentou. K řádu věznice patří, že si obvinění celu uklízejí.

Pokud už byl vězeň odsouzen, čekají na něj jiné podmínky než ve vazbě. Záleží především na tom, jakou kategorii vězení mu soud určil. Rozlišuje se výkon trestu s dohledem, dozorem, ostrahou a zvýšenou ostrahou. Obecně ale neexistuje standardní velikost cely. Na jednom pokoji může být od čtyř do dvaceti lidí.

Představte si velké místnosti spojené společnými chodbami. Protože nejsou dveře od cel zavřené, věznění se mohou procházet, mluvit spolu a navštěvovat se. Ve výkonu trestu se bere oddělení jako blok, kde je deset cel, každá například po deseti lidech.

Na konci chodby bloku je společné sociální zařízení, kuchyňka, kulturní místnost a sprchy. Umyvadlo a záchod musí být podle vyhlášky rovněž na každé cele. Moc se ale nepoužívají, asi dokážete pochopit proč.

Zákon pamatuje téměř na vše: kuřáka a nekuřáka na společné cele nenajdete. Kouřit se navíc může jen ve vyhrazených prostorech.

Vychovatel rozděluje vězně do pokojů podle uvážení, v potaz bere především chování a paragraf, na základě kterého byl dotyčný odsouzen.

Že i vězňové mají svá práva, dosvědčuje funkce dozorového zástupce, který kontroluje, aby práva vězňů byla zachovávána. Pravidelný úklid a hygiena patří k řádu. Je zajímavé, že při takovém množství lidí se dosud ve věznici nevyskytla žádná epidemie.

Ve velkých celách se úklid dodržuje hůř. O to víc pak působí vychovatel, který má nástroje, jak vězně k dodržování řádu přimět.

Pokud vám tento model připomíná spíše školu v přírodě, neviňte z toho samotné věznice. Pravidla si stanovuje stát a vedle ostatních evropských zemí patří české věznice mezi ty "přísnější". U nás se řídí podle zákona 169, o výkonu trestu.

Existují samozřejmě jiné podmínky pro vězně se zvýšenou ostrahou, např. ve Valdicích. Standardy každé věznice vypadají jinak, rozdíly jsou patrné například u těch, které stojí sto let a deset let.

Šití panenek pro nemocné děti

Představy o celodenním válení se na posteli jsou naprosto mylné. Kromě práce a povinných aktivit má každý odsouzený nárok na hodinovou procházku. K dispozici jsou pro tento účel vycházkové dvory uvnitř areálu věznice. Betonový prostor obehnaný vysokou zdí a ostnatým drátem je neustále plný, střídají se zde totiž všechna oddělení.

Jak tvrdí Jiří Dolejší, speciální pedagog, vězňové mají možnost hrát volejbal, nohejbal, stolní tenis, mohou i běhat. Přesto je nejvyužívanější aktivitou fotbal a florbal. I když tu běhání nemá silnou tradici, najdou se tací, kteří se v hodinové pauze pilně připravují na maraton. Pankrácký dvůr má po obvodu asi 300 metrů a za půlhodinu ho běžci oběhnou mnohokrát.

Osmikilometrovou trasu "maratonu" pak se svým dozorcem opravdu běželi čtyři odsouzení a umístili se na dobrých místech. "Zlepšuje to kondici, eliminuje depresi, která tady na nás ve vězení pochopitelně padá, a uvolňuje endorfiny, které zlepšují psychiku," svěřuje se jeden z vězňů-atletů v časopise České vězeňství.

Vězňové se mohou rozvíjet i v dalších oborech. Nabídka programů je rozsáhlá. Ve vazbě jsou jakékoliv aktivity na bázi dobrovolnosti. Někteří tyto aktivity odmítají. Zajímavou aktivitou, které se obvinění v rámci dobrovolné aktivity ergoterapie rádi zúčastňovali, bylo šití panenek pro onkologicky nemocné děti. Jednoduchou látkovou panenku si děti mohly vymalovat pastelkami.

Aktivit je opravdu hodně, věznice klade důraz jak na vzdělávací programy, tak na skupinové práce. Můžeme najít ale i volnočasové aktivity. V časovém rozvrhu tak můžete vidět anglický jazyk, základy práce na počítači, protidrogovou poradnu, ale i keramiku, filmový klub nebo antistresové hry.

Služby, programy a pohodlí nemohou být motivací, proč by se lidé nechávali zavřít. "Za tu dobu, co zde působím, jsem se setkala jen s minimem lidí, kteří se cíleně chtěli dostat do vazby nebo do vězení. Většinou šlo o takové lidi, kteří neměli sociální zázemí a potřebovali přečkat zimu. Od té doby, co se ale zvýšila hranice škody trestného činu ze 2 000 na 5 000 korun a prodloužila se doba trestu například na půl roku, tak už o to tito lidé ztratili zájem," vysvětluje Janatová.