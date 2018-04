Většinu nevěr odhalí mobil. Mažte zprávy, radí psycholog

"Jsem žíznivý a prahnu po tvé přítomnosti. Snad nám to zítra večer konečně vyjde."

Zkuste se vžít do pocitů muže, který tuto zprávu našel v mobilu své manželky. Telefon jí pípnul v obýváku, a tak jí ho nesl na zahradu. A podíval se, kdo jí píše. Aha, její bývalý kolega. Pak se ovšem také podíval, co píše. Kristepane...

Kdybychom tento příběh zpracovávali jako scénář filmu, následující děj by mohl mít tři varianty.

1. Rozlícený muž ihned ztropí žárlivou scénu.



2. Předá mobil a nedá znát, že zprávu četl. Ale od té chvíle ženě nevěří, trápí se.



3. Řekne si: Aha, kamarád, známý šprýmař. To se zítra chystají do hospody. Vyrážejí tak s bývalými kolegy co čtvrt roku, snad nepřijde nametená jako minule. A počká, až žena sama ohlásí: Zítra večer mám akci.

Že se moudrý muž zachová podle varianty číslo tři? Omyl. Moudrý muž si textovou zprávu v mobilu ženy nikdy nepřečte. Moudrý muž se mobilu své ženy nedotýká.

Psycholog Petr Šmolka na nebezpečí mobilu poprvé upozornil už před pěti lety. Do poradny za ním přicházelo čím dál víc párů, jejichž společnou budoucnost ohrožovala nevěra. Jak se na ni přišlo? Přes mobil. A tak začal rodinný poradce lidem radit: "Všechny zprávy mažte!" Nyní je nevěra odhalená díky mobilu tématem, které zaměstnává řadu pracovníků manželských poraden. Odhadují, že prostřednictvím telefonu je odhaleno až osmdesát procent případů nevěry.