Většina mužů nám kouká do výstřihu, ruce a lýtka je nezajímají

18:02 , aktualizováno 18:02

Julie má krásná prsa, ale nechce nosit výstřih. "Nikdo by se mi nedíval do očí, mám to vyzkoušené," tvrdí. Podobně si stěžujeme všechny. A právem. Nové experimentální výzkumy monitorující pohyb očí mužů při setkání s ženami totiž dokazují, že jen minimum pánů pohlédne ženě nejdříve na obličej.