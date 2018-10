Po kritice ve StarDance se mi nechtělo na trénink, říká Veronika Arichteva

Mrzelo ji to a druhý den se jí prý ani nechtělo na trénink. Pak si však přečetla smlouvu a šla do toho. „No, pojďme si říct, že to nebylo vrcholné číslo, ale trojku bych nám s mým tanečníkem Michalem Necpálem nedala. Čtyři body by byly hezčí,“ říká.



Zradila ji tréma. „Bohužel se dostavila po prvních sekundách tance, kdy jsem zkazila jeden krok, a už se to se mnou vezlo. Čača nepatří mezi mé oblíbené tance, válčila jsem s ní i na trénincích. Ale třeba generálku jsem prý dala hezky, nejlíp, co jsem kdy tančila. Aspoň to říkal Michal,“ podotýká.

Za první vystoupení ji pochválil i manžel, režisér Biser Arichtev, který ji podporoval v hledišti. Oba už se těší na sobotní valčík, který ji hodně baví.

„Michal postavil super choreografii. Jasně, že tam budou chyby, počítám s nimi, ale budu se snažit trochu víc si věřit a hlavně doufám, že dostaneme aspoň o trochu pozitivnější hodnocení,“ věří Veronika Arichteva.