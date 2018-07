Za Čtyři v tom ji lidé kritizovali, vnitřní klid našla v Číně

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Věrou Švach čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

Období po odvysílání Čtyř v tom bylo pro Věru Švach náročné. Hodně o sobě pochybovala, vždyť také ze všech stran slyšela, jak je špatná. Někteří diváci ji totiž kritizovali kvůli tomu, že chce i po porodu řídit svoji firmu a pracovat s miminkem. Ona to špatně nesla, ale zároveň dospěla k důležitému poznání.

„Tenkrát jsem kolem sebe měla tolik názorů, jak mám žít, tolik rad a směrů, že jsem nakonec přišla na to, že jediné, na co se zaměřit, je to, jak chci žít já. Tohle byla příležitost začít se rozhodovat sama za sebe,“ vypráví.

Jedno zásadní rozhodnutí přišlo poměrně záhy, malé Isabellce bylo čtrnáct měsíců, Věra čekala druhé dítě a manžel dostal nabídku pracovat v Šanghaji. Všichni jejich blízcí byli proti a oni dva teď měli možnost rozhodnout se bez ohledu na ostatní. Uvědomili si, že chtějí odjet, a tak se sbalili a vyrazili vstříc nejlidnatějšímu městu Číny.

Věra Švach Věra Švach ( 38 ) vystudovala katedru anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice.

Založila firmu Viera Events, která pořádá firemní, společenské i soukromé akce, přes deset let ji sama řídila.

Po narození druhého dítěte se rozhodla vydat jinou cestou: studovala holistický přístup k životu, čínskou medicínu, mindfulness a zúčastnila se řady workshopů po celé Asii. Začala cvičit jógu, dennodenně meditovat, praktikovat mindfulness. Dnes vede kurzy na svém webu www.happier.cz.

Účastnila se první řady pořadu Čtyři v tom o těhotenství a porodech, který vysílala Česká televize.

Má dvě děti, pětiletou Isabelle a čtyřletého Elliota, čeká třetí dítě. S manželem hodně cestují, tři roky žili v čínské Šanghaji, dnes bydlí v Berlíně, navštěvují manželovu rodinu v Kanadě.

Začátky v Šanghaji byly těžké.

„Vzdálenosti jsou pětkrát větší než v Praze, stejně tak zácpy. Nedokážete se dobře domluvit, a když už se domluvíte, jste zcela nepochopeni, protože ani povlečení není v Šanghaji to samé co v Česku,“ říká Věra Švach, která v Šanghaji přivedla na svět syna, těsně před porodem předala řízení své firmy kolegům a za nějaký čas si uvědomila, že chce žít trochu jinak než dosud. Do firmy se nevrátila a začala hledat novou cestu, tehdy narazila na mindfulness.

„Překládá se jako všímavost, uvědomělá bdělost, což je podle mě trefné. Začínáme si všímat toho, co se děje v nás a kolem nás, a to bez přílišného hodnocení a souzení. Uvědomujeme si vlastní myšlenky, emoce a tělesné prožitky,“ vysvětluje Věra Švach a dodává, že všímání si vlastních emocí je první krok.

Člověk si uvědomí svůj hněv, sám se rozhodne, jestli situace vyžaduje dát mu průchod, a pokud ne, naučí se zklidnit. Třeba v rodičovství to může hodně pomoc, sama Věra Švach říká, že už se nerozčílí na děti jako dřív.

„Za celá staletí máme vytvořené vzorce chování, které ovlivňují, jak v určitých situacích reagujeme, a tréninkem je můžeme změnit. Cílem přitom není odstranit negativní emoce ze života, ony tam patří, ale naučit se, aby nás neovládaly, brát je s větší lehkostí. Nenechat je v sobě narůst až do té míry, že přijdete domů a bezdůvodně seřvete manžela za to, že nenatankoval benzin do auta.“