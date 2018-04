Velký přehled porodů. Který typ je pro vás ten pravý?

Strach je nejčastější negativní emocí provázející těhotenství většiny žen, která s blížícím se termínem porodu narůstá. Nezáleží moc na tom, jestli rodí poprvé, nebo už jsou zkušené matky. Porod je sice přirozená věc, ale je to taky dlouhý, bolestivý a rizikový proces, jehož správné zvládnutí předpokládá dokonalé znalosti logistiky. Zajistit, aby všechno dokonale klaplo, vyžaduje zároveň schopnosti špičkového manažera i vymakaného kulturisty.

Na rozdíl od našich babiček, které mohly rodit jen doma, a na rozdíl od našich maminek, které nás porodily v nepříliš přátelských porodnicích, už naštěstí máme možnost výběru. V roli superženy, která zvládne všechno, můžeme být tam, kde se budeme cítit co nejlépe. A také s těmi, o kterých si myslíme, že by nás při tomhle výkonu měli podpořit. Jde jen o to, vybrat tu správnou variantu z nabízených.

Režisérka

Tenhle film si natočím podle vlastních představ. Když padne klapka, herci budou dělat to, co od nich chci. Diskuse o jejich návrzích jsou přípustné, ale poslední slovo mám já. Tak to je rodička - režisérka. Ještě před pár lety si ženy o něčem takovém mohly nechat zdát, dnes je podobný scénář v porodnicích celkem běžný. Ženy si porod řídí podle svého záměru a zdravotníci jsou vlastně komparz. Samozřejmě ten nejlepší. Stačí si sepsat plán a najít porodnici, která se jím bude řídit. Porodní plány už se staly běžnou součástí práce gynekologů.

"Odhaduji, že s plánem přichází polovina žen," říká přednosta gynekologicko-porodnické kliniky v Hradci Králové Jindřich Tošner. Nejde o to, minutu po minutě naplánovat, co se bude při porodu dít, ale žena v něm zdvořilou formou sepíše svá přání. Jak by měl jeho průběh vypadat, co by měli zdravotníci dělat a co si naopak nepřeje. Obsahuje tedy to, zda například chce klystýr, vyholení, nástřih hráze, kdo s ní bude při porodu, zda u něj mohou být medici, zda si přeje využít tišicí prostředky či v jaké poloze chce rodit. Některé ženy dokonce pamatují na to, co dělat, když se dítě narodí mrtvé.

Seznam má být zhruba na stránku dlouhý a musí být především reálný. Nejde si naplánovat porod do vody, když v porodnici nemají vanu. Být režisérkou porodu proto znamená stát se nejdříve soukromou detektivkou, která vypátrá zařízení, kde její přání splní. Na kompromisy přesto musí být i tak připravena, to když nastane nepředvídatelná situace. "V těchto případech se vždycky snažíme přání žen respektovat a domluvit než situaci nějak vyhrotit," říká Jindřich Tošner.

Pro koho ano:

Pro sebevědomou ženu, která chce určovat, jak bude porod vypadat, a chce ho mít podle svých představ, ale zároveň ji uklidňuje přítomnost kapacity v bílém plášti.

Pro koho ne:

Pro ženu, které nechce rodit daleko od domova. Ne všechny porodnice vyjdou přání vstříc. Ani pro ženu, která je rozhodnuta rodit zcela podle svého.

Trendy hrdinka

Moderní žena je sebevědomá, ale patří k ní i pochybnosti. Proto chce, aby u jejího porodu byl zkušený gynekolog, který má za sebou v záloze nejrůznější přístroje i specialisty připravené zasáhnout. Ani ty největší porodnice, kde se rodí ročně tisíce dětí, už nejsou fabrikou, ve které jde hlavně o kvantitu. I tahle zdravotnická zařízení se změnila, především jejich personál, který je přátelštější (výjimky se najdou) a bere nastávající maminku jako rovnocenného partnera. Ne jako soupeře, jenž zákonitě skončí na místě poraženého.

Obrovskou výhodou velkých porodnic jsou zkušenosti zdravotníků získané právě díky velkému množství porodů. O ženu se v nich stará porodní asistentka a lékař gynekolog. Právě proto jsou ideální pro ženy, které si nejsou úplně jisté samy sebou a tím, jak porod zvládnou. Rády se spolehnou na pomoc lékařů a vůbec celé moderní medicíny. Jsou pro ženy, které prostředky ovlivňující porod ("epidurál", "urychlovačka", kapačky) neberou jako odsouzeníhodnou věc zhýčkaných matek, ale jako pomoc, která ulehčí zvládnout několikahodinový maraton.

"I sportovci mají povolené některé druhy dopingu, tak proč by ho nemohly využívat ženy," říká Monika Šrámková, která před rokem rodila s pomocí "epidurálu". Je to prostředí pro ženy, které císařský řez berou jako zákrok, jenž jim v důsledku situaci zlehčí, a ne jako osobní selhání. A jsou skoro nezbytné pro nemocné ženy a pro ty, jejichž těhotenství neprobíhá bez komplikací.

Pro koho ano:

Pro ženu, která se ráda spolehne na dohled a pomoc špičkových odborníků, kterými se nechá řídit.

Pro koho ne:

Pro ženu, která odmítá autority, nemá ráda neosobní prostředí, vyžaduje individuální přístup a spoléhá se především sama na sebe.

V porodnici jen na skok

Nemocniční prostředí nesnášíte, ale bojíte se riskovat porod doma. Proto jdete rodit do nemocnice. Když se ale dítě narodí, odcházíte co nejdříve domů. Jistou alternativu porodům doma představují ambulantní porody, při kterých žena i s dítětem opouští nemocnici do čtyřiadvaceti hodin místo obvyklých tří dnů.

Pokud se rozhodnete pro takovou cestu, připravte se na nepříliš vstřícný postoj lékařů. Ne tak kvůli vám samotné, jako kvůli dítěti. To chtějí mít pediatři ještě pár dnů po narození pod svým dohledem a v případě potřeby mu co nejrychleji poskytnout pomoc.

Pokud je dítě naprosto v pořádku, neměli by matce v odchodu bránit ani krátce po porodu. Zákon ambulantní porody nezakazuje, tudíž předčasný odchod z nemocnice není nelegální. Žena však musí podepsat reverz. Ale pokud je dítě v ohrožení života, mohou lékaři nezávisle na přání a stanovisku rodičů rozhodnout o tom, že zůstane v nemocnici. Při této variantě porodu je nezbytné si zajistit dopředu pediatra, který bude dítě pravidelně prohlížet.

Pro koho ano:

Pro ženu, která by ráda porodila v domácím prostředí, ale riziko s tím spojené nechce kvůli sobě ani dítěti podstupovat.

Pro koho ne: Pro ženu, která se nerada pouští do otevřených konfliktů.

Přirozeně podle přírody

Žena poslouchá své tělo a podle signálů, které jí vysílá, reaguje. Nikdo jí do porodu nezasahuje, přesto je pomoc v podobě porodní asistentky a lékaře v blízkosti. Žena rodí v takovém prostředí, které co nejvíce připomíná atmosféru domova.

Porod, pokud probíhá normálně, se tak neodehrává na sále, ale v pokoji, kde je žena jen s tím, koho chce u sebe mít, a ne na koho právě vyšla služba. Neprovádí se žádné holení ani klystýr, nepoužívají se tišicí ani urychlující prostředky. Místo toho se volí přírodní metody jako koupel ve vaně či sprcha, masáže. Hned po porodu dítě putuje do máminy náruče, a ne pod proud vody. Návratu k přirozeným porodům vycházejí vstříc především menší nemocnice, to však ještě neznamená, že takové prostředí nenajdete ve velké nemocnici.

"Vyhlášená je v tomto směru stále porodnice ve Vrchlabí, která byla jeden čas zavřená, ale od loňského podzimu znovu funguje," říká porodní asistentka Zuzana Štromerová.

Pro koho ano:

Pro ženu, která chce rodit v atmosféře připomínající domov, bez medicínských zásahů a zákroků, ale netroufá si odrodit doma, protože chce mít "krytá" záda od lékařů.

Pro koho ne:

Pro ženu, která se raději spolehne na pomoc moderní medicíny.

Porod jako kdysi

Naše babičky rodily doma jen s pomocí porodních bab. I dnes tuhle možnost ženy mají, ale pokud si ji zvolí, musí se připravit na boj i riziko. Porody v domácím prostředí jsou téma, ve kterém mají lékaři jasno - je to hazard se životem ženy i dítěte. Nemocnice mají zázemí, jež odhalí případné problémy a dovolí rychle zakročit, domov nic takového nenabízí.

Na druhou stranu argumenty zastánců domácích porodů jsou také platné. Pokud má těhotenství normální průběh, matka je zdravá, není důvod, proč by měl být porod jen s asistentkou rizikem. Zákon porod doma nezakazuje. Než se pro takový krok rozhodnete, musíte být přesvědčena o tom, že ho zvládnete. Samozřejmě to znamená nastudovat spoustu věcí a zajistit si porodní asistentku, která do takového rizika půjde. A také se připravit na to, že si ji zaplatíte, protože pojišťovny službu neproplácí. Stojí okolo pěti tisíc korun.

Musíte si také položit otázku, co když všechno nedopadne dobře, zda jste schopná prohru unést. Nezbytné je si zajistit i pediatra, který po porodu nejlépe přijde domů. Je třeba vyřešit i formality, které jdou v případě porodu v porodnici mimo vás, třeba zápis na matrice. Jistým kompromisem mezi porodem doma a v porodnici jsou porodní domy, v Česku však zatím žádný takový v tom pravém slova smyslu není. Porodní dům existuje v Praze, ale porodit v něm je zatím docela složité.

"V tuto chvíli je to možné jen za velmi krkolomných podmínek, které osobně vysvětlíme. Aby k nám žena přišla a porodila, to zatím možné není," přiznává zakladatelka a ředitelka porodního domu Zuzana Štromerová.

Pro koho ano:

Pro sebevědomou ženu, které odmítá neosobní atmosféru nemocnic a chce rodit v prostředí, které důvěrně zná.

Pro koho ne:

Pro ženu, která nechce nic riskovat, přítomnost lékaře ji nestresuje, ale naopak uklidňuje.

Až porodíte, nejspíš vás zalije vlna štěstí a pozitivních emocí. Můžete však patřit mezi tu skupinu žen, která si s novou rolí neví rady. Nejste špatná matka, to si jen hormony stále dělají, co chtějí, protože pracují v režimu bouře. Ale ani ta nejhorší bouře netrvá věčně, tak se i ta vaše uklidní a vy si konečně budete moct užít to, na co jste se devět měsíců těšila.