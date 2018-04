Soutěž o nejzajímavější velikonoční recept vyhrály čokoládové dortíčky

Odbornou porotu složenou ze členů redakce OnaDnes.cz i školy vaření Chefparade nejvíce zaujal recept čtenářky s nickem Kristýna91, která do soutěže poslala svoje velikonoční čokoládové dortíčky.

Podle odborníků z Chefparade jsou zajímavé jak použitými surovinami a jejich kvalitou, tak postupem a samozřejmě i konečným výsledkem.

Výherkyně od nás dostane poukaz na kurz vaření ve škole Chefparade dle svého výběru v ceně 1190 korun.

Velikonoční čokoládové dortíčky

Doba přípravy: 2 hodiny

Množství: 8 dortíčků

Na těsto:

70 g polohrubé mouky

100 g čokolády na vaření

50 g másla

3 vejce

50 g moučkového cukru

1 vanilkový cukr

1 kypřící prášek

3 lžíce rumu

Na krém:

1 balení mascarpone (doporučuji značku Galbani)

100 g smetany ke šlehání

4 žloutky

5 lžic moučkového cukru

1 ztužovač šlehačky

Na zdobení:

100 g čokoládové polevy

50 g tmavé čokolády na výrobu hoblinek

50 g bílé čokolády na výrobu hoblinek

čerstvé maliny

dekorační vajíčka

čerstvé lístky máty

1. V horké lázni rozpustíme čokoládu a máslo. Žloutky, cukr, vanilkový cukr a rum utřeme do pěny. Přidáme rozpuštěnou a mírně vychladlou čokoládu, navrch prosejeme mouku s kypřícím práškem a promícháme. Z bílků ušleháme sníh, který opatrně vmícháme do směsi.

2. Vzniklou hmotou naplníme formičky (vymaštěné máslem a vysypané moukou) a dáme péct do trouby na 175 °C. Pečeme, dokud se nám těsto nelepí na špejli (či jinou pomůcku), poté necháme vychladnout.

3. Pak si připravíme krém. Do připravené misky si dáme mascarpone, přidáme žloutky umíchané s cukrem do pěny. Vše opatrně smícháme. Ušleháme smetanu se ztužovačem šlehačky a velmi opatrně vmícháme do krému. Je velmi důležité krém míchat pomalu a opatrně přidávat přísady, aby nevznikly hrudky a krém nespadl (nezřídl).

4. Pomocí škrabky na brambory si vytvoříme čokoládové hoblinky (bílé a tmavé). Upečené a vychladlé dortíčky uprostřed rozkrojíme a spodní část potřeme krémem. Poté přiklopíme vrchní část a celý dortíček polijeme čokoládovou polevou. Poté zdobíme čokoládovými hoblinkami, filigránky, malinami, lístky máty či jinými ozdobami podle fantazie.