Velikonoční soutěž o kurz vaření: Mrkvový dort

Doba přípravy: 90 minut

Množství: 12 - 14 porcí

Na korpus:

4 vejce

1,5 hrnku třtinového cukru (nejlépe tmavého muscovado)

3/4 hrnku oleje

2 hrnky polohrubé mouky

2 vrchovaté lžičky prášku do pečiva

1 lžička sody

1 lžička skořice

1/2 hrnku nasekaných ořechů

2,5 hrnku jemně nastrouhané mrkve

Na polevu:

250 gramů krémového sýra (typu Philadelphia)

1 hrnek moučkového cukru

100 gramů másla

lžička vanilkového extraktu

pár kapek citronové šťávy

Na ozdobu:

pravý mandlový marcipán

potravinářské barvivo

1. Vyšleháme vejce s cukrem pomocí ručního šlehače (cca 2 minuty), do směsi vmícháme olej, přidáme prosátou mouku promíchanou se sodou, práškem do pečiva a skořicí, promícháme a nakonec přidáme ořechy a mrkev.

2. Vlijeme do formy vyložené pečicím papírem a pečeme na 180°C 45 - 60 minut. Pro kontrolu vpíchneme špejli, vyjde-li suchá, dort je hotov.

3. Změklé máslo vyšleháme s prosátým moučkovým cukrem, přidáme vanilkový extrakt a citronovou šťávu a postupně zašleháváme krémový sýr. Pokud je třeba, necháme polevu chvíli tuhnout v lednici, poté prokrojíme korpus, promažeme polevou, následně polevou potřeme celý dort a uložíme do chladu.

4. Z marcipánu si jednoduše můžeme zhotovit marcipánové mrkvičky. Na 12 - 14 mrkviček potřebujeme cca 100 gramů marcipánu. Větší část obarvíme oranžovým potravinářským barvivem, vytvarujeme mrkvičku, k tomu přidáme na zeleno obarvenou nať vytvarovanou z marcipánu.