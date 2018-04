Velikonoční kaktus rozkvete i bez koledy

Ačkoliv by to bylo stylovější, nepochází velikonoční kaktus z Velikonočního ostrova, nýbrž z Brazílie, ze státu Santa Catarina. Neroste v pouštích, jak by se na kaktus slušelo, ale na stinnějších místech, v pralesích - často i v korunách stromů. Proto mu i doma vyberte stanoviště, kam se neopírá prudké slunce, a nenechte jej - zejména v době květu - přeschnout.Po odkvětu nechte rostlinu tři až čtyři týdny odpočinout na chladnějším místě a s minimální zálivkou. Potom ji pošlete na rekreaci do zahrady, nejlépe v závěsné nádobě do větví stromu, a až do doby, než nasadí poupata, jí jednou měsíčně přilepšete plným hnojivem.V době nasazení poupat - to už bude kaktus dávno doma - potřebuje dostatek draslíku, který je důležitý pro vývoj květů. Ale hlavně: žádný pohyb. Stačí jen otočit květináčem, a budete se o velikonocích muset obejít jen se zajíčky a kraslicemi.