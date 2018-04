Veganské kondomy, bio lubrikanty. Ve světě frčí eko erotika

Co jsou to ftaláty? Ftaláty u dospělých i u dětí ohrožují funkce ledvin a jater a zvyšují riziko vzniku alergií či astmatu. U dospívajících pak způsobují atrofii mužských reprodukčních orgánů (varlat) čímž přímo narušují plodnost. Dávají se také do souvislosti se vznikem rakoviny. Zdroj: Wikipedia