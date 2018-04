Vánoční soutěž: Ořechové košíčky

Ořechové košíčky

Doba přípravy 1,5 hodiny

Počet porcí: 40 ks

Těsto:

* 35 dkg hladké mouky

* 15 dkg cukru moučka

* 20 dkg másla

* 1 vejce

* 1 žloutek

* čtvrt balíčku prášku do pečiva

* 1 vanilkový cukr

* 10 dkg ořechů

Náplň:

* 15 dkg ořechů

* 20 dkg cukru

* 1/4 l mléka

* 1 balíček piškotů

* podle chuti rum

* podle potřeby višňový džem (můž být i jiný)

Poleva:

* 100 g čokolády na vaření

* trošku 100% tuku + olej

* lentilky na ozdobu

1. Ořechy umeleme. Všechny suroviny dáme do mísy a vypracujeme těsto, které necháme půl hodiny na chladném místě odležet (ne v ledničce).

2. Mezitím si připravíme náplň: Ořechy a piškoty umeleme. Dáme vařit mléko s cukrem a ořechy. Když vychladne, přidáme piškotové drobečky a podle chuti rum.

3. Každou formičku vymažeme máslem a vtlačíme těsto. Pečeme ve vyhřáté troubě na 180 stupňů do růžova. Ještě horké vyklopíme a necháme vychladnout.

4. Každý košíček potřeme džemem a navrch dáme náplň.

5. Rozehřejeme čokoládu, do které jsme dali tuk a trošku oleje, aby se leskla. Každý košíček namáčíme v čokoládě a ozdobíme lentilkou.