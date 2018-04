Péťovi se splní sen. Ve vánoční sbírce jste mu vybrali na bionickou nohu

„Do sbírky se zapojily tisíce lidí, je to krásné, mě to pokaždé nadchne,“ řekla řekla Božena Jirků, ředitelka nadace Konto Bariéry.

„Někdo dá stovku, jiný třeba 777 korun, protože je sedmička jeho šťastné číslo. A Péťovi posílají krásné vzkazy, třeba: ‚Držíme palce, ať ti vyjdou tvoje sny, ať vyhraješ závody a iDNES.cz o tom napíše.‘ Všem, kteří přispěli, bych ráda poděkovala,“ dodala Jirků.



Každoroční vánoční sbírka letos prostřednictvím Konta Bariery a Nadace Agrofert pomohla čtrnáctiletému Petru Frýbovi ze Rtyně v Podkrkonoší.

Že Péťův příběh čtenáře oslovil a že pochopili, jaký je to bojovník a jak moc si podporu zaslouží, je ráda i ředitelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis.

„Děkuji všem, kteří se rozhodli do sbírky přispět, i oni jsou hrdinové,“ řekla.

Péťa se narodil s vrozenou vadou všech čtyř končetin. Má méně prstů na ruce i noze a druhá noha mu končí nad kolenem, takže musí nosit protézu. Pojišťovna chlapci hradí pouze mechanickou variantu, která mu ovšem neumožňuje dostatečný pohyb.

Nadějný sportovec, který závodně plave, ale díky solidaritě vás, čtenářů, získá novou bionickou protézu. Bude tak takřka bez obtíží chodit, ale chystá se i na svah, aby se naučil na snowboardu.

Pomoc skrz transparentní účet

„Jsem za to hodně rád, protože jsem to vůbec nečekal. Nevím, jestli tento rok stihnu jet na snowboardu, ale ten příští už určitě,“ reagoval Péťa, když se dozvěděl, že se podařilo vybrat téměř 800 tisíc korun.

Nejen on, ale především jeho maminka Lenka s úžasem sledovala, jak rychle naskakují peníze na transparentním účtu, který pro Péťu zřídila nadace Konto Bariéry. Protože tam však není vidět celková suma, ale pouze jednotlivé příspěvky, napadlo je podívat se na webové stránky nadace.

Ta u každé sbírky zveřejňuje aktuální stav a kolik peněz zbývá do vybrání celkové sumy. Nemohli uvěřit tomu, že za pouhých devět dní jim lidé poslali požadovanou částku, která pokryje výdaje na zhotovení bionické protézy.

Místo šampaňského slzy dojetí

„Zůstali jsem úplně paf, že to šlo tak rychle. Volala jsem ale raději do nadace, abych se ujistila, že se to skutečně podařilo a oni mi to potvrdili. Měli jsme díky tomu nádherné Vánoce,“ popisuje Lenka Frýbová.

Šampaňské ve Rtyni prý nebouchali, na to si raději počkají, až Péťa protézu fyzicky dostane. Slzám dojetí se ale neubránili. Vedle rychlosti s jakou lidé Péťovi pomohli, rodinu překvapilo i množství krásných vzkazů, které dostávají.

„Nikdy bych nevěřila, jak moc nás lidé podpoří. Píší, jak moc Péťovi fandí a drží mu palce. Hrnou se mi slzy do očí, když si vzpomenu na ty vzkazy. Kdyby to šlo, tak bych osobně poděkovala každému, kdo nám pomohl. Strašně moc děkujeme. Moc to pro nás znamená,“ popisuje své pocity Péťova maminka.

Na snowboard ještě letos

Doufá, že se podaří vyřídit potřebné formality co nejdříve, aby mohl její syn už brzo začít chodit s novou protézou. „Náš protetik sbírku také pečlivě sledoval, takže když jsem mu volala, říkal, že se chystá objednávat jednotlivé díly. Ty se objednávají ze zahraničí, takže nějakou dobu trvá, než přijdou,“ říká Lenka Frýbová.

A dodává, že věří, že by její syn mohl dostat protézu třeba už za měsíc. Pokud nenastane žádný zádrhel. „Myslím, že Péťa se toho snowboardu dočká ještě letos,“ uzavírá šťastná maminka.