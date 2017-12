Vyluštěte vánoční kvíz OnaDnes.cz a vyhrajte krásné dárky

V deseti otázkách se vás ptáme nejen na tradice Vánoc, ale také jsme připravili dotazy na vánoční aktuality z letošního roku.



Pokud správně odpovíte, a to v období od 24. prosince do půlnoci 27. prosince 2017, máte šanci postoupit do losování a vyhrát například kosmetiku, voucher do restaurace či na cvičení, ale také hračky.

Čtenáři se o své výhře dozví prostřednictvím zaslaného e-mailu a jejich jména také uveřejníme v tomto článku. Výsledky se dozvíte v průběhu 28. prosince 2017.

Soutěžit můžete i v adventním kalendáři

Na Štědrý den si navíc ještě můžete zasoutěžit v našem adventním kalendáři. Tak nezapomeňte otevřít poslední obálku s číslem 24, ve které se pro vás skrývá dárek v podobě nové sedací soupravy od společnosti Möbelix.