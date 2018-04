Vánoční inspirace na malé i velké dárky

Často říkáme, že víc než dostávat dárky nás baví je dávat. Jenže než je nám dopřáno zažít uspokojení z toho, že obdarovaný radostí vykřikuje: "Děkuju, Ježíšku! Přesně tohle jsem si vždycky přál/a dostat!" musíme si projít očistcem vybírání dárků.



JAK SE DÁVÁ VŮNĚ

Mnoho z nás se domnívá, že nejjednodušší je darovat parfém nebo toaletní vodu. Je to však ošidné. Málokdy se totiž dokážeme trefit do vůně, která dotyčnému sedí (pokud nám sám neřekne konkrétní značku a název). Proto je mnohem vhodnější darovat pod stromeček třeba balíček tělové kosmetiky nebo přípravků do koupele.

KOSMETIKA PRO ŽENY

Na vlasy

Novinku ve špičkové vlasové kosmetice LABEL M vytvořili kreativní kadeřníci Toni& Guy. K jakýmkoli třem produktům řady LABEL M dostanete čtvrtý zdarma. Vhodné produkty vám pomohou vybrat odborníci v salonech Toni&Guy. (Toni&Guy, Dlouhá 13 a Michalská 17 v Praze 1 a nám. SNP 2, Bratislava)

Krásný pohled

Řasenka L'Extreme od Lancome okamžitě prodlouží řasy až o 60 %. V balíčku jsou další dva produkty od Lancome jako dárek. (K dostání v parfumeriích Sephora, FAnn, Marionnaud, Douglas)



Výrazné barvy

Vánoční balíček Sunsilk obsahuje šampon, kondicionér a krém, které oživují barvu přirozených, barvených, odbarvených i melírovaných vlasů. K dostání pro blond, červené nebo hnědé vlasy. Součástí balíčku je módní kabelka. (K dostání v síti drogerií a parfumerií)

Smyslná vůně

Vůně Intuition od Estée Lauder rozprostírá na kůži teplo, ženskost a smyslnost. Hlavu tvoří ovocné tóny, srdce je květinové, základ jantarový. V kazetě je spolu s vůní parfémované tělové mléko. (ESTÉE LAUDER Železná 18, Praha 1, tel. 224 232 023)

Kouzelné rty

Krásně se roztírají, krásně voní a krásně se lesknou! Sada čtyř lesků na rty Colour Surge Impossibly Glossy od Clinique. (V prodejnách CLINIQUE, např. OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5)



MÓDA PRO ŽENY

Malá paráda

Každou ženu potěší nová kabelka. Je-li navíc zajímavě zdobená a respektuje letošní trendy á la Rusko, není co řešit. (LANCEL k dostání v obchodě Delmas v pasáži Myslbek, Praha 1)

Krása pavího peří

Rafinovaný šperk, který je vyroben z pravého pavího peří, je půvabným doplňkem k jednoduchému topu nebo nenápadným šatům. Nemusíte nic zapínat, jen jej nenuceně ovinete kolem šíje. (JULIUS seženete v obchodě Pour Pour, Voršilská 6, Praha 1)

Na hlavu

Filcový klobouk s ozdobnou tyrkysovou mašlí potěší každou milovnici módních trendů. Nosí se k džínové bundě i elegantnímu dvouřadovému kabátku. (ACCESSORIZE, pasáž Koruna, Praha 1)

Kolem krku

Univerzální dárek pro kamarádku nebo ženu z rodiny, které chcete udělat radost módním doplňkem, ale neznáte její míry nebo se ostýcháte na ně zeptat. (SLAM, pasáž Spálená, Vladislavova, Praha 1)



Do kabelky

Nejen na drobnou finanční hotovost, ale třeba také na drobné nezbytnosti, které každá z nás nosí denně s sebou, se bude hodit peněženka s nápadnou květinovou aplikací. Pokaždé když bude obdarovaná platit, vzpomene si na vás... (ACCESSORIZE, pasáž Koruna, Praha 1)

Čapka

Praktické dárky sice ženy příliš nemilují, ale tahle čepička se vzorem a fleecovou podšívkou je krásná i užitečná zároveň. Bude se hodit na hory, na vycházky zimním parkem nebo do práce. (BENETTON, OC Nový Smíchov, Praha 5)

Luxusní čas

Náročné dámě udělají radost elegantní hodinky s koženým páskem s pozlacenými písmeny a křišťály Swarovski, které budou nepřehlédnutelnou módní tečkou jejího vzhledu. (DOLCE&GABBANA koupíte v prodejnách Klenoty Aurum, například v OC Nový Smíchov, Praha 5)

Bižuterie

Krásnou drobností ženu nikdy neurazíte. Fantazii se meze nekladou. (POUR POUR, Voršilská 6, Praha 1)





Sněhový sen

Náramkové hodinky jako pro Sněhovou královnu s blyštícími vločkami ukazují nejen čas, ale také směr, kterým se ubírá zimní móda. (SWATCH, pasáž Koruna, Praha 1)

Pro zahřátí

Než přijde opravdu pořádná zima, pestré rukavice ohřejí ruce a zachovají vašim prstům cit. (TIME OUT, Národní 41, Praha 1)





Z perleti

Stříbrný prsten s oválnou perleťovou ozdobou sice není příslibem manželství, ale třeba kamarádce udělá velkou radost. (SOLITER U Obecního domu, Praha 1)

Večerní set

Originální dárek pro společenské ženy - metalická taštička s peněženkou - se bude hodit třeba hned na Silvestra. (POUR POUR, Voršilská 6, Praha 1)



Na poznámky

Nevíte, čím obdarovat zaměstnanou ženu? Praktický kroužkový diář, který si pamatuje všechny schůzky, je navíc v módní červené s kombinací materiálů, umělé kůže a hi-tech nylonu. (ADK, www.adk.cz)



Jeleni

Hledáte tip na maličkost pro sestru nebo kamarádku? Klíčenka nebo brož s jelenem je to pravé. Každý je originál, tenhle se například jmenuje Sjůva. (POUR POUR, Voršilská 6, Praha 1)





CO PRO MUŽE?

Máte pocit, že by váš partner ve svých dvaačtyřiceti letech už měl vědět, jestli se tahle kravata hodí k tomuhle obleku a k téhle košili? Pak mu kupte konzultaci u odborníka na image nebo aspoň naučnou knihu. Například tu s názvem Pánové, buďte šik! od Corinne Lechevalierové, kterou vydalo nakladatelství Metafora. Ve vtipném průvodci světem pánské módy se mimo jiné dočte, jaký je typ, bez čeho se neobejde jeho šatník a co s čím kombinovat.

KOSMETIKA PRO MUŽE

Nevšední vůně

Vůně Interact zaujme svým mužným a svěžím aroma. Mísí se v ní ozon, cypřiš a koňak spolu se špetkou bazalky a šalvěje; zaujme každého muže. Tmavě modrá krabička obsahuje toaletní vodu, tělový deodorant ve spreji a sprchový gel. (AVON infolinka 257 089 160, www.avoncosmetics.cz)

Péče o pokožku

Tři přípravky Nivea pro péči o normální pleť a navíc kosmetická taštička. Balzám po holení se zvláčňujícími složkami, vitaminem E a provitaminem B5 hydratuje, uklidňuje a regeneruje, sprchový šampon Arctic Cool čistí, osvěžuje a posiluje, deo sprej Fresh poskytuje svěžest a ochranu po celý den. (K dostání v síti drogerií a parfumerií)

Pro elegány

Dárkový balíček Crossmen Original obsahuje vodu po holení, která osvěží a zregeneruje pokožku, a deodorant ve spreji - to vše v pěkné kosmetické taštičce. Oba přípravky mají výjimečnou, elegantní vůni a hodí se pro moderního, úspěšného muže. (K dostání v síti drogerií a parfumerií)

Energická

Vůně Boss In Motion nadchne aktivní, moderní a dynamické muže. Bergamot, čerstvá zelená bazalka, lístky fialky, růžový pepř, kardamom, skořice, muškátový oříšek, santalové dřevo, vetiver a dotek pižma z ní dělají svěží, smyslný a neskutečně mužný koktejl. (K dostání v parfumeriích FAnn, www.fann.cz)



MÓDA PRO MUŽE

Včas

Elegantní pánské hodinky z antialergické oceli s širokým páskem jsou mnohem lepším dárkem pro manžela nebo tatínka než obligátní župan nebo pantofle. (Hodinky DIESEL koupíte v obchodech Klenoty Aurum, např. OC Nový Smíchov)

Nejen do ringu

Přemýšlíte ještě o nějaké drobnosti pro něj? Kupte mu pohodlné saténové trenýrky. (TIE RACK, pasáž Myslbek, Praha 1)

Do zimy

Máte-li chlapa do nepohody, jistě mu uděláte radost praktickým termoprádlem pro sport i volný čas. (SWIX, www.sprintcz.cz)



Na cesty

Vše, co může správný gentleman potřebovat na služební cestě, je ukryto v praktickém koženém pouzdru. (ADK, www.adk.cz)

Mužná krása

Masivní náramek z chirurgické oceli je určen pro náročné muže, kteří si potrpí na nápadné doplňky a přitom jim nevyhovují šperky ze žlutého kovu. Hodí se pro sportovce i pro byznysmeny. (Náramek DIESEL prodávají Klenoty Aurum)

Na uzel

Ideální dárek pro manžela i tatínka, protože pěkných kravat nemá moderní muž v šatníku nikdy dost. (TIE RACK, pasáž Myslbek, Praha 1)

Pro řidiče

Je-li váš bratr nebo partner za volantem jako doma, věnujte mu manžetové knoflíčky evokující řadicí páku. (TIE RACK, pasáž Myslbek, Praha 1)





MÁMĚ A TÁTOVI OD JEŽÍŠKA

Rodiče už na Ježíška pravděpodobně nevěří, ale i tak je můžeme potěšit něčím, co by si sami nikdy nekoupili. Třeba věnovat mamince mikrovlnnou troubu nebo napařovací žehličku a tátovi sadu profesionálního nářadí či strunovou sekačku. Extra romantické tyhle dárky nejsou, zato jsou použitelné.

UŽITEČNOSTI PRO ŽENY

Pro zapomnětlivé

Na nákupní seznam, na vzkazy pro členy rodiny nebo na poučné citáty - tabulka s retro obrázkem má využití v domácnosti moderní ženy víc než dost. (THIS&THAT, Vodičkova 19, Praha 1, tel. 224 946 036)



Zarámujte to

Mamince, sestře nebo kamarádce můžete dát nápadný dřevěný rámeček jen tak samotný nebo do něj vložte fotku z rodinného srazu, obrázek, který malovalo vaše dítě, či zajímavou krajinku vystřiženou z kalendáře. (MARKS&SPENCER, Václavské náměstí 36, Praha 1, tel. 224 237 503)

Do vany

Tip na dárek pro sestru nebo kamarádku: vtipná gumová zátka do vany je maličkostí, která zažene zimní depresi. (NAOKO, Revoluční 24, Praha 1, tel. 222 312 567, www.naoko.cz)



Do práce

Proč si nosit do zaměstnání svačinu v obyčejném igelitovém pytlíku, když může být zabalena v termosáčku působivého vzhledu. Tenhle jeho "hovězí" design předurčuje k přenášení mléčných přesnídávek nebo chleba se sýrem. (NAOKO, Revoluční 24, Praha 1)

Vážená

Osobní váha je vysoce praktický a navíc ještě designově povedený dárek, který se v domácnosti moderní ženy nikdy neztratí. A po sladce labužnických Vánocích přijde vhod i těm, kdo během roku se svými kily nijak zvlášť neválčí. (NAOKO, Revoluční 24, Praha 1)

UŽITEČNOSTI PRO MUŽE

Časomíra

Jsou stylové, přehledné a obsahují minutku. Napadá vás snad lepší dárek pro nadšeného kuchaře? (NAOKO, Revoluční 24, Praha 1)





Na vzpomínky

Alba na rodinné fotografie nebo na obrázky z cest v elegantním koženém pořadači potěší starého mládence stejně jako taťku od rodiny. (DEBENHAMS, Václavské nám. 21, Praha 1)

Na ozdobu

I když vašeho partnera spíš zajímá, co jeho mobil dovede, než jak vypadá, možná ho potěší veselý přívěsek ve tvaru panáčka. (THIS&THAT, Vodičkova 19, Praha 1)



Pro čtenáře

Máte-li doma chlapa, který si čte kudy chodí, pravděpodobně ho nadchne cestovní svítilna s klipsem na knížku. (MARKS&SPENCER, Václavské nám. 36, P 1)

Do kuchyně

Muži mají rádi praktické hračky. Ty, kdo jsou v kuchyni jako doma, potěší elektrický mlýnek na sýr, čokoládu a oříšky s dobíjecí baterií. (NAOKO, Revoluční 24, Praha 1)



Stoleček

Nikdy není dost odkládacích ploch, hlavně když se jeden dívá na fotbal nebo film a nechce se mu vstávat. Stylový stoleček se v případě potřeby rozloží a jinak může odpočívat zasunutý za skříní. (KARE, Korunní 106, Praha 10, tel. 777 55 66 60)

Termoláhev

Notorický hypochondr i občasný flamendr uvítá obklad v podobě láhve na studenou nebo teplou vodu. (NAOKO, Revoluční 24, Praha 1)

Jasná zpráva

Plechová tabule s jednoznačným nápisem se bude hodit do jeho domácí pracovny, do dílny nebo do kanceláře. Aspoň všichni příchozí hned vědí, na čem jsou... (POMPO, OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5, tel.: 257 323 833, www.pompo.cz)





HRAČKY PRO HOLKY

Pro parádnice

Holčičkám všeho věku uděláte radost roztomilou soupravou, která obsahuje hodinky a něžnou bižuterii. (SWATCH, pasáž Koruna, Praha 1)





Myška

Roztomilá kamarádka v kostkovaných šatičkách do postýlky i na výlet je dobrou průpravou do života. Vaše holčička se nebude jako velká bát myší. (MA MAISON, Dlouhá 24, Praha 1, tel. 222 320 370)

Do vany

Holčičí kosmetická řada s ovocnou vůní a se sněhulákem má speciální složení pro dětskou pokožku a obsahuje pěnu do koupele, modelovací mýdlo a žínku. (K dostání u prodejců ORIFLAME, www.oriflame.cz)



Svatební kočár

Královský kočár z nové kolekce Playmobil Svatba snů v pohádkovém zámku s mnoha detaily a romantickými květinami bude zlatým hřebem holčičí nadílky. (K dostání v PINITO, Karlovo nám. 10, Praha 2 a SPARKY‘S, Havířská 2, Praha 1)

Do deště

Pláštěnky jsou jen pro malé děti, větší slečny mnohem raději vzdorují dešti s elegantním deštníkem v ruce. Tenhle je navíc docela speciální, protože jsou na něm stopy kočičích tlapek. (MARKS&SPENCER, Václavské náměstí 36, Praha 1, tel. 224 237 503)



Tajný deník

Růžový zápisník se zámkem, který pojme všechna holčičí tajemství, potěší každou dívku školou povinnou. (MARKS&SPENCER, Václavské náměstí 36, Praha 1, tel. 224 237 503)

Na pohádky

Kam se všemi cédéčky plnými pohádek a dětských písniček? Třeba do veselého růžového pouzdra s kytičkou, které pojme 12 CD najednou. (Prodejny TESCO, www.itesco.cz)



Kouzla

Nejen kluci, ale i holčičky si rády hrají s legem. A třeba dojde i na vílí čarování... (POMPO, OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5, tel.: 257 323 833, www.pompo.cz)



HRAČKY PRO KLUKY

Čelovka

Praktický dárek pro malé zálesáky, co milují noční bojovky, nebo pro šikovné kutily, kteří rádi pomáhají v garáži. A co je nejlepší, už se nebudete muset na dovolené přetahovat o tátovu dospěláckou čelovku. (POMPO, OC Nový Smíchov)

Hodiny s obrázky

Nechce se mu ráno z peřin? Od teď už to bude docela jiné. Do školky nebo do školy bude malého spáče volat budík s pravěkými ještěry. (SWATCH, pasáž Koruna, Praha 1)

Na tužky

Když tenhle veselý panáček neslouží svému původnímu účelu, ořezávání tužek a pastelek, může na stole dávat pozor, jestli malý školák pěkně píše úkoly. (Prodejny TESCO)



Ještěr

Jestli je kromě autíčka nějaký jiný klučičí dárek vyloženou sázkou na jistotu, pak je to samozřejmě praještěr jakékoliv velikosti. (MARKS&SPENCER, Václavské nám. 36, Praha 1)

Závoďák

Jediná "vada na kráse" tohoto dárku je, že na Štědrý den půjde synek spát až poté, co závodní stroj otestuje. (POMPO, OC Nový Smíchov)

Na stres

Ano, i malí kluci někdy ztrácejí nervy. Ten váš bude v pohodě. Dostane pod stromeček kapesní míček proti stresu. (NAOKO, Revoluční 24, Praha 1)

Pro drsné "muže"

Podlaha dětského pokojíčku se hravě změní v nehostinnou poušť nebo step, když se malý muž rozhodne ukázat mamince, co všechno tohle auto dokáže. (Prodejny TESCO)









DÁRKOVÉ TAHÁKY

Dobrým nápadem je také věnovat si navzájem svůj čas. Co takhle letos koupit sobě a partnerovi pod stromeček víkend v lázních, výlet do některé evropské metropole nebo kurz potápění. Podmínkou je jen jediné - že si dárek užijete spolu. Tak šťastné a veselé shánění.