Vánoce o samotě? Nemusí být nutně jen smutné a nešťastné

Propadněte úklidu



Možná máte pocit, že nějaké velké smejčení nestojí za to. Že stačí jen dobře přibouchnout skříně a vytřít podlahu. Vždyť stejně nikdo nepřijde a nemusíte se bát, že se o vás bude mluvit jako o nepořádnici. "Ten rok, co ode mne po patnácti letech odešel manžel, jsem před Vánoci doslova ulítla na úklidu," přiznává čtyřicetiletá Hanka.

"Ne proto, že bych byla nějaký maniak, ale poradila mi to moje terapeutka. Prý když si uklidím doma, uklidím si taky v duši. A je to fakt. Strašně moc věcí jsem vyřadila třeba ze šatníku a rozdala je na charitu. A všelijaké ty serepetičky, vázičky a podobně jsem dala do krabice a na jaře je odvezla na blešák."

Dejte sama sebe jako dárek



Přihlašte se jako dobrovolník do nějaké dobročinné organizace a rozdávejte polévku bezdomovcům. Nebo mezi svátky pomáhejte v nedalekém hospicu nebo domově pro seniory. "Moji rodiče žijí léta v Kanadě, o to víc jsem se po rozchodu s přítelem na Vánoce cítila sama," říká Eva, která je už druhým rokem neplánovaně single.

"Jako náhodou jsem loni v prosinci jela kolem domova důchodců a napadlo mě nabídnout svou pomoc. Já už babičky nemám, tak mi přišlo logické tam zazvonit. Začala jsem tam chodit už před Vánoci a s těmi mými staroušky, jak jim říkám, jsem vyráběla ozdobičky a vánoční svíčky," vypráví Eva. "Štědrý den v domově byl děsně dojemný a vůbec jsem si mezi mými novými babičkami a dědečky nepřipadala sama."

Zpívejte koledy



To, že nemáte rodinu, se kterou byste mohla trávit Vánoce, neznamená, že byste měla rezignovat na tradice s nimi spojené. Pozvěte sousedy na veřejné zpívání koled před vaším panelákem nebo na návsi obce, kde žijete. K oznámení akce použijte nástěnku, polepte okolí inzeráty nebo založte skupinu na Facebooku. Pokud chodíte do kostela, zeptejte se, jestli nepotřebují pomoci s přípravami na půlnoční nebo jestli nehledají dalšího zpěváka do sboru.

Nebo uspořádejte veřejné zdobení vánočního stromečku jako bezdětná výtvarnice Helena, která před několika lety ovdověla. "Pozvala jsem svoje kamarádky, které jsou z nějakého důvodu taky samy, a vyrobily jsme si krásné ozdobičky, kterými jsme pak ozdobily borovičku na naší zahradě a zpívaly koledy. Celý večer jsme nepustily televizi, jedly jsme chlebíčky (kdo by se dělal s kaprem?) a pily svařák."

Pozvěte se do rodiny



Možná netrávíte svátky ve své rodné zemi, nebo jste prostě letos opravdu sami jak ten kůl v plotě. To ovšem ještě neznamená, že musíte sedět na Štědrý den osaměle u televize, cpát se chipsy a usedavě se rozplakat na konci pohádky o Popelce. Nestyďte se "pozvat se" k příbuzným nebo do rodiny vašich přátel.

Zapomeňte na to, že je to nevhodné, mnoho lidí si nedovede představit svátky bez obrovského stolu plného lidí. "U nás doma Vánoce neslavíme, a tak zůstanu přes svátky v Česku," říká ukrajinská vysokoškolačka Oxana. "Nebudu ale sedět sama doma, rodiče mojí spolubydlící z koleje mě pozvali na svátky k sobě domů. Moc se těším a jsem jim vděčná, že mě nenechali o samotě."

Uspořádejte párty



Rozhlédněte se po svém okolí, určitě zjistíte, že sama na Vánoce nejste jen vy. Pozvěte své rozvedené, opuštěné a osamělé přátele, kteří nemají na Štědrý den s kým být, k sobě domů. Roli hostitele si ale spravedlivě rozdělte a užijte si to, že všechny přípravy neleží jen na vašich bedrech.

"Já to dělám tak, že pošlu maily s rozpisem toho, co kdo přinese, a pak všichni společně vaříme a ochutnáváme a pak se nacpeme k prasknutí, rozbalujeme dárky a tancujeme v rytmu devadesátých let," prozrazuje svůj vánoční single manuál třicetiletá Radka, která si tyhle rozjásané svátky v kruhu přátel oblíbila víc než škrobené rodinné Vánoce s despotickým otcem a ustaranou matkou, jaké ji provázely celé dětství.

Uleťte za teplem



Možná nemáte nikoho, kdo by s vámi obaloval kapra a rozbaloval dárky, ale třeba máte dobrou práci, dost peněz a duši dobrodruha. Vemte si přes svátky volno a odleťte někam hodně daleko. Jestli vám nevadí, že Vánoce nebudou bílé a mrazivé, ale horké a slunečné, že místo kapra budete jíst mořské ryby a místo koled budou kolem vyhrávat diskotékové hity, pak je tou nejlepší volbou Asie nebo Tichomoří.

"Nejvíc jsem utratila za letenku, ale bydlení a jídlo jsem na místě kupovala skoro za hubičku," říká cestovatelka Jana, která své první single Vánoce slavila na malém ostrůvku v Tichém oceánu. "Neznám lepší terapii na rozvodový splín. Když se na Štědrý den procházíte po pláži, po těle vás hřeje slunce a všude kolem jsou podobní blázni jako vy ve věku od osmnácti do osmdesáti let, tak vám ani nemůže být smutno," dodává.