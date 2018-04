Vánoce mohou přinést psychické problémy

Podle německého listu Die Welt jsou Vánoce často obdobím, kdy místo aby se naše mysl povznesla, hrozí naší psychice poškození. Hrozba často vychází přímo od vánočního stromku. Jde o to, co pod ním může, má, musí nebo by mělo ležet. Aby vaše duše o letošních Vánocích příliš netrpěly, tady jsou rady psychologa jak neupadnout do dárkových pastí.