Muži kupují dárky na poslední chvíli, ženy baví je vymýšlet a balit

Možná i u vás v rodině padlo už několikrát prohlášení, že na Vánoce si dárky nebudete kupovat, svátky jsou přece hlavně o setkávání a tradicích. Jenže vždycky to stejně někdo poruší, a tak zas a znova většina příbuzenstva propadne dárkovému šílenství.



Průzkum, který agentura Perfect Crowd uskutečnila pro společnost Albi, zaměřený na dospívající a dospělou českou populaci ve věku od 15 do 60 let, mimo jiné prozradil, že dárková taktika i nasazení se liší podle pohlaví.

Zatímco ženy dárky rády nakupují i vymýšlejí (přiznala to asi polovina z nich), muži na vymýšlení moc nejsou, ale v nakupování se někteří realizují rádi. Téměř čtvrtina mužů pak uvedla, že je nebaví ani vymýšlení, ani nákupy vánočních dárků.

Také načasování je výrazně jiné – příslušnice něžného pohlaví vyrážejí často pro dárky měsíc a více před Vánoci, ovšem polovina pánů si to nechává až na poslední měsíc. Jen každý desátý však podle průzkumu nakupuje už doslova v den D.



Oproti běžným představám ženy ani muži nejsou tak velkými lajdáky a odkladači, jak by se mohlo zdát. Z výsledků průzkumu totiž vyplynulo, že skoro 40 % lidí pořizuje vánoční dárky i více než měsíc dopředu a celkem 70 % má hotovo už koncem listopadu.



Do papíru, nebo do igelitky?

I v balení dárků se obě pohlaví docela odlišují – dárek balený ženou se obyčejně vyznačuje estetikou i v detailech, muži pak sáhnou spíš po papírové tašce, než by se motali s rolí ozdobného papíru.

Jen polovina pánů vánoční dárky pečlivě balí a to ještě spousta z nich využívá balicí službu v obchodních centrech.



Ilustrační snímek Ilustrační snímek

Jestli jste si mysleli, že Češi a Češky baží po nákladných darech, zřejmě jste se trochu sekli. Naprostá většina dotázaných (96 %) si totiž na dárku cení hlavně snahy a nápadu nebo projevu náklonnosti. Na statusové symboly ani drahé dárky si podle průzkumu nepotrpíme.



Cena ideálního dárku by pak u toho drobného měla být od stovky do dvou set, velký dárek by podle respondentů měl stát od pěti set do dvou tisíc korun.



A jaké hlavní atributy by měl splňovat? Dotázaní se shodli víceméně na třech – překvapení, splněné přání nebo dobrý nápad. Překvapení přitom oceňuje 63 % dotázaných, zatímco praktické dary jsou oblíbené u necelé poloviny.

Ať už tedy letos budete pořizovat pod stromeček sekačku, šálu, nebo cédéčko s oblíbenou hudbou vaší drahé polovičky, myslete na to, že hlavním cílem je mile překvapit.