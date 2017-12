Jak slaví Vánoce cizinci v Česku? Líbí se jim Ježíšek a trhy, kapr ne

Viktoria Li, švédská velvyslankyně v Praze

Švédská velvyslankyně Viktoria Li

U nás ve Švédsku nosí dárky Santa Claus, kterému taky někdy říkáme Tomten. Žije daleko na Severu a dárky nám přiváží na saních tažených soby na Štědrý večer. Při rozdávání dárků se někdy říká krátká rýmovačka, která napovídá obsahu, obdarovaný se pak snaží uhodnout, co je uvnitř. V mé rodině patří k tradicím, že společně vaříme a jíme, tančíme a zpíváme okolo vánočního stromečku, dáváme si dárky a chodíme společně na půlnoční mši.



Letos jsou to naše první Vánoce v České republice, takže zatím jsme neměli moc příležitostí vyzkoušet vaše tradice, ale kapra asi zkoušet nebudeme. Zatím se nám moc líbily vánoční trhy a krásné ozdoby na stromeček, které jsme si také pořídili. Zaujala mne i krásná Česká mše vánoční od J. J. Ryby.

Švédi mají na Vánoce tradiční švédský stůl zvaný Julbord, na kterém je třeba vánoční šunka, masové kuličky, nakládaný sleď, losos, párky a mnoho dalšího. V mojí rodině se snažíme dělat alespoň některá z těchto jídel - základem je šunka a sleď. Typickým vánočním cukrovím je ve Švédsku knäck vyráběný ze sirupu, mandlí a smetany. Je velmi sladký a dobrý, ale když ztvrdne, musíte si dávat pozor na zuby. Ke švédským Vánocům patří i perníčky a šafránové bochánky.

Julien Seux, Francouz

Doma ve Francii nám nosí dárky Otec Vánoc a ten nosí dárky i našemu malému synovi tady v Praze. Dárky nosí většinou v noci z 24. na 25. prosince a děti si je rozbalují ráno. Náš syn měl letos ve školce Mikuláše s čertem a andělem, a myslím, že i když je ještě malý, pochopil, o co jde. Já i moje manželka si myslíme, že čím víc tradic, tím líp.



Letos jedeme se synem na Vánoce za prarodiči do Francie, takže si je užijeme opravdu ve francouzském stylu. Příští rok ale asi zůstaneme v Praze a plánujeme, že zapojíme i Ježíška. Je to skvělá příležitost, jak si se synem popovídat o různých zemích, jazycích, kulturách a zvycích.

U nás v rodině jíme na Štědrý den jako předkrm husí játra nebo krevety, následuje pečený krocan nebo hovězí. Máme taky spoustu sladkostí, domácích koláčů, čokoládových lanýžů a na Vánoce si pečeme domácí chleba. Mám docela rád české cukroví, ale (promiňte!) na francouzskou patisserii v mých očích nemá.



Ioana Cairns-Dane, Rumunka

Ioana Cairns-Dane s manželem Davidem a jejich třemi dětmi

Já pocházím z Rumunska a můj manžel je Brit, u nás doma se mísí několik tradic. V Rumunsku nosí stejně jako v Anglii dárky Otec Vánoc (Mos Craciun rumunsky a Father Christmas anglicky) a také slavíme na Boží hod. protože žijeme s dětmi v Praze, děláme na Štědrý den také hezkou večeři. Naše tři děti znají ze školky a školy Ježíška a ptaly se nás, jestli jim nějaké dárky donese i Ježíšek. Vysvětlila jsem jim, že Ježíšek, Otec Vánoc nebo třeba Děda Mráz může být pro ostatní kdokoliv. Je pro nás důležité, aby správně chápaly, proč vlastně dárky dostávají a aby chtěly ostatní obdarovávat a pomáhat jim.



Na Vánoce jíme vepřové steaky, párky, plněné zelné listy, hodně uzeného masa a sýrů a také kyselou polévku s masovými kuličkami. Manžel většinou dělá i britská jídla a máme tak velký výběr včetně curry a mořských plodů. Letos budeme mít spoustu předkrmů, humra a pečené kuře.



Pečeme také sladký chleba s vlašskými ořechy, je podobný české vánočce, ale nadýchanější. Jíme také lokum, velmi sladké cukroví původem z Turecka. S dětmi milujeme české cukroví a pečeme ho doma, ale většinou ho hned po upečení sníme, takže si pro jistotu objednávám ještě pár kilo od jedné dobré cukrářky.

Michael Stimson, Brit

Michael Stimson se svou manželkou Olgou a synem

Já jsem Brit a moje manželka Češka s ruskými kořeny, máme proto kombinované vánoční tradice. Na Štědrý den slavíme tradiční české Vánoce s některými ruskými jídly - většinou je to slaneček v županu (Seljodka pod suboj). Já moc nemusím kapra, ale s chutí si dám bramborový salát a cukroví, co peče moje tchyně. Cukroví vozíme i mým příbuzným do Anglie. Na Boží hod pak já vařím tradiční anglický vánoční oběd s krocanem, pečenými bramborami, ořechovou nádivkou a růžičkovou kapustou. Někdy nachystám i britský vánoční pudink. Moje manželka pak peče anglický vánoční dort a mince pies (malé koláčky plněné kořeněným sušeným ovocem - pozn. redakce).



Náš sedmiletý syn píše dopis Ježíškovi, který mu nadělí největší dárky pod stromeček - jeho příchod oznamuje zazvonění zvonečku. Dárky nosí i Otec Vánoc (Father Christmas) odpoledne nebo večer na Štědrý den - někdo se za něj převleče a přinese mu pár vybraných dárků, děti mu musí něco hezkého zazpívat.

Na oslavu Silvestra a nového roku většinou jezdíme do Anglie, kde slavíme znovu s mojí rodinou, je to ale mnohem méně formální než v Česku. Pamatuji si, že jednou si syn něco přál k Vánocům a já se ho zeptal, jestli byl dost hodný, aby si to zasloužil. „Možná poprosím anglického Otce Vánoc,“ napadlo ho pak jako řešení.

Jennie Hatchel, Američanka

Na Štědrý den chodíme na mši do kostela, po návratu domů si dáváme gumbo (jídlo typické pro jihovýchod USA se skládá z vývaru s mořskými plody a masem, typicky třeba s krevetami, celerem, paprikami a cibulí podávané s rýží - pozn. redakce). Vždycky také zveme k sobě domů někoho, kdo zrovna nemůže být se svou rodinou. Naše děti mohou už na Štědrý večer otevřít jeden dárek - vždycky je to nové pyžamo. Pak si ještě přečteme příběh z bible.



Ráno 25. prosince se děti nejdřív podívají, čím jsou naplněné jejich punčochy. Pak čekají, až se vzbudí ostatní, a společně si rozbalíme dárky pod stromečkem. K snídani si dáváme skořicové šneky, a protože mám také narozeniny, manžel s dětmi mi do mého většinou zapíchnou svíčku. Odpoledne se pak jdeme projít do centra Prahy a užít si vánoční trhy, světýlka, kávu a trdelník.



Během svátku máme taky zvyk dělat něco pro ostatní - dáváme třeba jídlo potřebným, ponožky bezdomovcům nebo dárky pro děti z dětských domovů nebo sociálně slabých rodin.

První tradice, co jsme převzali po přestěhování do Česka a co si dodnes užíváme, byl adventní věnec. Moje děti jsou dnes již teenageři, ve školce se ale už jako malé dozvěděly o Ježíškovi a moc se jim líbil. Můj manžel pak nedá dopustit na vánočku. Každý rok taky okukujeme kádě s kapry, nikdy jsme si ale žádného domů nekoupili.