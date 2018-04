Válku s vychrtlou módou začaly i obchody

K tomu nechají své umělohmotné manekýny ve výkladních skříních „přibrat“ tak, aby měly tvary odpovídající alespoň této velikosti.

Populární obchody, které pocházejí ze Španělska, tak reagovaly na tažení tamější vlády proti příliš vyzáblým modelkám. Ta už loni nařídila, že na Týdnu módy, který se dvakrát ročně koná v Madridu, nesmějí předvádět dívky s tělesným indexem (BMI) nižším než 18 bodů. Tedy že při výšce 175 cm musí vážit aspoň 55 kg. Hodnota BMI se vypočítá poměrem výšky a váhy člověka a Světová zdravotnická organizace určila hranici podvýživy na 18,5 bodu.

Krok španělských organizátorů následovali ještě pořadatelé módních týdnů v Izraeli a Itálii. Na Milánském týdnu módy, který je z hlediska vlivu na světové oblékání jeden ze čtyř nejdůležitějších, nesmějí pracovat modelky pod šestnáct let a bez potvrzení o dobrém zdravotním stavu. Jako poslední země se s omezením hubených modelek přidala před několika týdny Brazílie. Vedení jihoamerického státu tím reagovalo na smrt brazilské modelky Any Caroliny Restonové, která v důsledku vyhladovění zemřela vloni v listopadu. Jen o čtyři měsíce před ní anorexie dovedla k smrti uruguayskou modelku Louisel Ramosovou, která se zhroutila krátce po sestoupení z přehlídkového mola.



Signál pro všechny ženy



Naopak omezení vyzáblosti modelek odmítli zavést na módních týdnech v New Yorku, Paříži a Londýně, nejdůležitějších módních metropolích. I proto byla dosud omezení hubenosti modelek na týdnech módy považována jen za okrajová řešení pro nepočetnou odbornou veřejnost.

Rozhodnutí řetězců Mango a Zara je však prvním, které bude mít dopad i mimo tyto elitní módní kruhy a ovlivní dívky a ženy po celém světě.

Mango a Zara navíc přidají do škály normálních velikostí i číslo 46. Oblečení tohoto rozměru se dosud v Zaře ani Mangu nevyskytovalo, nebo bylo vyřazeno stranou jako nadměrné.

„Je nenormální, aby moderní a vyspělá společnost produkovala stereotypy krásy, které jsou vzdálené od reality života,“ řekla španělská ministryně zdravotnictví Elena Salgado, žena, která má celosvětové tažení proti vychrtlým modelkám na svědomí. „Tyto ideály jsou nebezpečné a každému by mělo jít o to, aby krása šla ruku v ruce se zdravím. Lékaři už dlouho upozorňují na to, že stále hubenější modelky, herečky a zpěvačky jsou vzorem pro ženy a dívky, které pak trpí poruchami příjmu potravy, jako jsou anorexie a bulimie.“

Její ministerstvo uspořádalo kampaň, během které změří 8,5 tisíce španělských žen a dívek od 12 do 70 let. Tím získá představu o skutečné velikosti Španělek. Mango a Zara prohlásily, že nechtějí vyrábět oblečení, do kterého se musí ženy vtěsnávat, a proto pak ušijí modely odpovídající získané průměrné velikosti.