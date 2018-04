Valentýnský zpěv se rozlehne po celé planetě

Program Valentýnského zpěvu v kostele sv. Salvátora v Praze: 17.30 zahájení, instrukce,

17.45 ztišení, zvonky,

18.00 zpěv léčivého áááá,

18.05 ticho,

18.08 vystoupení Alikvotního sboru,

18.20 mantra Lásko Bože lásko (společný zpěv,

18.30 konec Program Valentýnského zpěvu na brněnské Staré radnici u Draka a kola: 17.50 ztišení, zvonky, tibetské mísy

18.00 společný zpěv léčivé vibrace Ááá

18.05 tichá meditace

18.10 mantra Óm

18.30 mantra Lásko bože lásko (společný zpěv)

Už několik let se proto čtrnáctého února schází tisíce lidí na všech kontinentech naší planety a v určenou hodinu svým zpěvem vysílají zvukové poselství lásky prostřednictvím tzv. léčivého zpěvu. V těchto dnech jsou po celém světě rozesílány ve všech světových jazycích pozvánky na hromadnou meditaci."Je to jednoduché. Pět minut s plnou pozorností a pozitivním úmyslem zpívejme tam, kde se sejdeme s přáteli. Budeme zpívat samohlásku áááá, která se rozrezonuje všude tam, kde se jí lidé otevřou. Zvuk této samohlásky je univerzální, ničím nepodmíněná frekvence srdce. Budeme zpívat s úmyslem šířit klid, harmonii a lásku. Hlas je spojnicí mezi tělem a myslí. Tím, že zvuk zazní v jednom okamžiku na celé Zemi, můžeme zažít Jednotu a to může vyústit v pozitivní planetární změny," praví se v poselství.Vysílání zvukového poselství lásky bude zahájeno přesně ve dvanáct hodin v New Yorku. Ve stejném okamžiku, samozřejmě s časovým posunem (v ČR bude 18. hod.) i na všech kontinentech na Zemi.Čeští nadšenci si dali dostaveníčko v pražském kostele sv. Salvátora na Starém městě. V jihomoravské metropoli se Brňané sejdou v podloubí staré radnice u městských symbolů kola a draka. Přesně v osmnáct hodin se tak k celosvětovému zpěvu připojí i Česká republika."Připojte se k nám, abychom si hromadně si připomněli mír v sobě i ve světě. Přijďte vnímat zklidňující energií zvuku, který obkrouží planetu. Přejeme vám všem unikátní zvukový, duchovní nebo hluboký společenský zážitek," praví se v pozvánce.Zpěv samohlásky áááá bude trvat pět minut a lze zpívat kdekoliv a v jakékoliv tónině. Ke zpěvu se může připojit každý člověk. Lidé, kteří hudebním sluchem nedisponují, nemusejí věšet hlavu. Mohou se totiž naladit podle vysílání internetového rádia www.worldpuja.org pro západní polokouli. Rozhlasová stanice www.kirael.com pak podpoří antihudební jedince na polokouli východní.