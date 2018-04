Velká galerie zamilovaných selfie. Soutěžili jste o ceny

Soutěžní snímky, které splnily zadání, najdete ve FOTOGALERII ZDE. Výherci od nás dostanou e-mail a poté jim zašleme výhry.

Valentýnská sleva Mimořádnou valentýnskou slevu můžete uplatnit až do příští neděle 22.2. na stránce www.homeandcook.cz na veškeré zboží tefal, rowenta, krups, lagostina. Stačí v nákupním košíku zadat slevový kód: TUPE93 a získáte kupón na 20% slevu.

Co můžete vyhrát

1. cena - Lucie Hansenová

Ubytování na jednu noc pro dvě osoby v luxusním resortu Villa Memories a k tomu 2x masáž Relax Symphony v celkové hodnotě 8 680 korun s platností voucheru na jeden rok.

2. cena - Zdeňka Cagášková

Kazetka s hedvábnou šálou a náhrdelníkem z drahých kamenů od návrhářky Jaroslavy Procházkové v ceně 4 180 Kč.

3. cena - Petra Semencová

Na 14. února připravil šéfkuchař restaurace CottoCrudo v hotelu Four Seasons Prague Luca De Astis speciální šestichodové menu. Poukázka v hodnotě 4 100 Kč zahrnuje večeři pro dva včetně vín.

4. cena - Dana Lazarová

Uklidňující masáž s následnou lázní v kokosovém mléce a čerstvých květech Bali Blossom pro dvě osoby na 60 minut v Planet Zen v hodnotě 3 490 Kč.

5. cena - Pavel Mužák

Voucher na večeři do Buddha Bar Restaurantu v hodnotě 3 000 Kč. Specialitou této restaurace je kromě asijsko-pacifické kuchyně a úžasných koktejlů i unikátní atmosféra.

6. cena - Kateřina Matuszková

Voucher na lékařskou laserovou epilaci LightSheer v ceně 3 000 Kč věnovala klinika Medicom Clinic.

7. cena - Lucie Radová

Zpáteční jízdenky pro dvě osoby komfortními autobusy Eurolines do Vídně v hodnotě 2 200 Kč.

8. cena - Karolína Vítovcová

Tři krémové polštářky Nobles z přírodních materiálů od značky Johann Malle ve speciální edici v ceně 2 100 Kč.

9. cena - Gabriela

Španělská kosmetika Crea-m věnovala tělový hydratační krém, hydratační krém na obličej a rozjasňující krém proti tmavým skvrnám, vše v celkové hodnotě 1 930 Kč.

10. cena - Kristýna Česalová

Výherní balíček v hodnotě 1 800 Kč je z přírodní produktové řady Oway Rolland, která je určena pro barvené vlasy, udržuje zářivost barvy a vyživuje barvením namáhané vlasy.

11. cena - Edita Drábková

Láska prochází žaludkem a do 24 cm soté pánve Tefal Pro Style Induction s poklicí v hodnotě 1 000 Kč se vejde opravdu hodně lásky.

12. cena - Iva Líbová

Exkluzivní digitální osobní váha Tefal se zamilovaným designem Fashion Marigold Pink od světoznámé španělské módní návrhářky Agathy Ruiz de la Prada v hodnotě 649 Kč.

13.-14. cena - Gabriela Koželuhová, Hana Plačková

Beauty Day Spa Éminence Organic Skin Care věnuje do soutěže ošetření očního okolí v hodnotě 640 Kč.

15. cena - Vladimír Svoboda

Malý příruční tyčový mixér Tefal Turbomix plus v ceně 599 Kč s valentýnsky červenými prvky zvládne připravit nejen Bloody Mary či jahodový koktejl, ale i např. dokonalé krémové polévky.

16. - 17. cena - Petra Blahová, Darina Stehlíková

Čistý vitamín E od společnosti Medaprex v nejúčinnější formě na pokožku v ceně 580 Kč.

18. cena - Hana Tomcová

Síť kaváren Starbucks věnuje kartu v hodnotě 500 Kč, která vám zprostředkuje jedinečný zážitek s každým šálkem kávy.



19.- 23. cena - Jiří Hlista, Lenka K., Lucie Johaníková, Magda Sýkorová, Marie Lesná

Martini Rosé sekt a Martini Rosato v celkové hodnotě 438 Kč.

24.- 26. cena - Alena Renková, Stella Dvořáková, Jana Kůrková

Kniha Karolína - domácí kuchařka v ceně 399 Kč, kterou napsala Karolína Kamberská, gastronomická novinářka, písničkářka a matka tří dětí.

27.- 29. cena - Radka Kornelaková, Miroslav Jiřiště, Sylvie Machová

Irská whisky Jameson, limitovaná edice ke svátku sv. Patrika v ceně 380 Kč.

30. - 32. cena - Sarka Kralová, Naty, Veronika Fišerová

Plyšový medvídek Me to you od společnosti EP Line se srdíčkem v hodnotě 379 Kč.

33.- 35. cena - Tereza Pokorná, Nela Václavíková, Karolína Fontánová

Zámek se srdíčky značky Yale od společnosti Assa Abloy a dvě vstupenky na show pod názvem Chemie lásky do liberecké iQLANDIE v hodnotě cca 350 Kč.

36. - 40. cena - Martina Hnyková, Pepa, Romana Hajduchová, Dominika Pitáková, Lucie Slavská

Balíček sedmi čajů Teekanne za 280 Kč.

41. - 43. cena - Klara Anim, Zuzka, Nicole Komjatiová

Devět čajových pokladů - krabice čaje Ahmadtea v hodnotě 269 Kč.

44. - 53. cena - Jana Fuhrmannová, Lucie Ferrante, Elle Sidell, Jan Urban, Roman Hypský, Pavlína Kubištová, Michaela Mrázková, Michaela Senkyrova, Michal Janzo, Veronika Turečková

Bonboniéra s celou višní v likéru a kvalitní hořké čokoládě Carla Cherry (pro ni), prémiová a světově unikátní bonboniéra s aktivním chmelem Chmelinky (pro něj). Dohromady v ceně 180 Kč.

54.- 56. cena - Lucie Roubíčková, Barbora, Lukáš Beneš

Griotte Hanácká 0,5 l za 125 Kč obsahuje 25 procent alkoholu.

57. - 66. cena - Nikola Kubišová, Tomáš Tížek, Martin C., Petra Pourová, Gabriela Včeláková, Diana Francková, Tereza Němcová, Jana Vetešníková, Kateřina Doudová, Lenka Vegnerova

Čokoládové srdce Milka v ceně 129,90 Kč.