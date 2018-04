Vaginální gel dokáže částečně zablokovat přenos HIV

Gel snížil riziko nákazy virem HIV o 39 procent. Podle amerických vědců je to poprvé, kdy podobný přípravek prokázal svou účinnost. Zpráva o úspěšném testu vyšla v časopisu Science.

Odborníci předpokládají, že přidáním účinné látky do gelu by bylo možné riziko dále snížit. Aby lék mohl jít v USA do distribuce, musí být účinný nejméně z 80 procent.

Test se uskutečnil v jihoafrickém pobřežním městě Durbanu a ve vesnici na jihoafrickém venkově. Zúčastnilo se ho téměř 900 žen, z nichž polovina používala účinný gel a polovina placebo. Lékaři jim řekli, aby si gel aplikovaly 12 hodin před sexuálním stykem a nejpozději 12 hodin po něm. Po dvou letech užívání gelů se ukázalo, že riziko nákazy s funkční látkou je nižší.

Odborníci zároveň sledovali, zda je užívání gelu sociálně přijatelné. Muži v Jihoafrické republice totiž často odmítají užívat kondomy, které chrání před přenosem viru HIV. Proti aplikaci gelu ale naprostá většina z nich neměla námitky.

Z 33 milionů lidí nakažených virem HIV jich žije většina v Africe. Většina nově nakažených jsou dívky ve věku 15 až 19 let, na které virus přenesou starší muži.

HIV se může přenášet krví a při sexu. Virus vyvolává nemoc AIDS, při které selhává imunitní systém pacienta. Na celém světě této nemoci podlehlo na dva miliony lidí.