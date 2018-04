Vadila mi jeho nezkušenost, tvrdí Jarmila o sexu se zajíčkem

JAK TO VIDÍ ONA

Vadila mi jeho nezkušenost

Jarmila si začala s mladým chlapcem v devětadvaceti

Uznávám, je to zvláštní, ale táhlo mi už na třicet a na privátě jsem bydlela se dvěma devatenáctiletými kluky. Jeden z nich se jmenoval Petr a hodně se mi líbil. Vážně krasavec. Byl sportovec, byl namakanej. Samotnou mě ta přitažlivost překvapovala, protože jinak dávám přednost starším chlapům - mému současnému příteli je například pětačtyřicet. Jenomže pořád častěji jsem si říkala, jestli s těmihle veterány vlastně po fyzické stránce, při sexu, o něco nepřicházím.

S Petrem jsme se půl roku potkávali v koupelně, lehávali spolu na sedačce u televize a opalovali se na balkoně. A pak jsme se jednou maličko opili, já odešla spát, ale Petr si ke mně do ložnice přišel pro polštář, který jsem si o den dřív půjčila. A tehdy jsme se na sebe vrhli. Asi vás zajímá, jaké to bylo - no, velmi rychlé. Nejdřív mi to tolik nevadilo, bylo to přece napoprvé. Jenže pak jsme to zkoušeli ještě pár dní, a to už mi jeho nezkušenost začala vadit.

Na otázky, co se mu líbí a co nelíbí, odpovídal: "Nevím." A tehdy mi to došlo. S člověkem, který neví, co chce, nemůžu mít dobrý sex, ani kdyby vypadal jako Brad Pitt. Ještě víc mi ale vadilo, že mě Petr prosil, ať o tom, že spolu spíme, neříkám druhému spolubydlícímu. Nakonec z toho byl tak neúnosný trapas, že se Petr do měsíce odstěhoval.

JAK TO VIDÍ ON

Zneužitý si nepřipadám

Lukáš poznal starší ženu v šestnácti

Měla krásný obličej s temnýma očima. Byla milá, chytrá, s vysportovaným tělem, a tak mě přitahovala. Bylo jí devětadvacet let. A mně? Šestnáct. Chodil jsem s penálem v batohu na gympl. Byl jsem kluk bez sexuálních zkušeností, obklopený při aktivním sportování spoustou mladých holek. Netroufnul jsem si na ně? Nebavily mě? Jak kdy a jak která. Jedno je ale jisté - při tréninku jsem se několikrát týdně vídal i s ní.

Jenom jsme si povídali, ze začátku. Pak jsme se jednou na soustředění na Slovensku líbali. Zanedlouho, už zase v Praze, jsme vyrazili do vinárny. Dopředu jsem věděl, že je doma skoro sama. Taxík jel nocí s naší náladou tak dlouho, a pak... Byla mojí první ženou - romanticky u krbu, klasicky na posteli, u stolu v kuchyni. Nebál jsem se ani tak toho, že probudíme malého syna ve vedlejší místnosti, jako předčasného návratu manžela. Proto jsem neplánoval, co bude, i když jsem ji měl rád. Stejně měla rodinu a dům se zahradou na kraji Prahy. Bylo to mé tajemství - říkal jsem si, že tohle by kámoši nepochopili a zbytečně by měli řeči, že je stará. A po pár měsících vztah vyprchal stejně pozvolna, jako začal.

Až po rozchodu mi jeden kamarád řekl: "Pamatuješ na hory v Rakousku? Tam se na mě v noci vrhla v lyžárně. Měl jsem to za sebou ještě dřív." Bylo mu čtrnáct let. Nepřijdu si ale zneužitý a on taky ne, i když v jeho případě šlo jenom o sex. Oba jsme spokojení s prvními zkušenostmi, a určitě jsme v tom s touhle dračicí nebyli sami. Nechlubíme se tím, a proto je na světě míň o jednu aféru "Kulínský v sukních". Než mi bylo dvacet, měl jsem za sebou ještě dva vztahy se staršími ženami, obě byly vdané, s dítětem. Neplánoval jsem to - náhoda, v jednom případě i zamilovanost. Ale je to pryč. Mám přítelkyni, mladší, nezadanou a při probouzení se nemusím bát, že dorazí manžel, který si libuje ve střelných zbraních.