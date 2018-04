V objetí horkých vod

Dovolená v lázních je totiž trend poslední doby.

Blíží se desátá večerní. Nad hlavou mi září obrovská koule měsíce a svým jasem zastiňuje hvězdy. Je úplněk a já se vozím na zádech v proudu 'dravé řeky', která má teplotu lidského těla.

Jsem tu už víc než hodinu. Připadá mi, že se toho skvělého pocitu nikdy nenabažím. Sto dvacet metrů dlouhý vodní kanál hluboký tak akorát po prsa je plný nádherně teplé termální vody, kterou technika pohání v příjemném tempu. Zbývá několik posledních nadšenců, kterým se dvě hodiny před půlnocí neklíží víčka natolik, aby je tahle atrakce přestala bavit.

Devatenáct bazénů

Strömungskanal neboli kanál s prouděním vody je pomyslnou špičkou ledovce v moři zdejších termálních bazénů. Jsem v lázeňském městě Bad Füssing na okraji Bavorska, kousek od rakouských hranic. A také českých, protože asi 80 kilometrů od hraničního přechodu Strážný není nepřekonatelná vzdálenost.

Lázeňský komplex Europatherme s rozlohou vodní plochy 3000 metrů čtverečních a s devatenácti různými bazény je vyhlášený široko daleko. O víkendech sem přijíždějí plné autobusy výletníků, kteří chtějí na pět hodin, na něž platí vstupenka, okusit ozdravný a léčebný účinek zdejší vody.

Její teplota se pohybuje od 27 do 40 stupňů, což znamená, že si můžete nejen vyhřát kosti, ale i svižně zaplavat ve dvou plaveckých a tudíž chladných bazénech. Mimochodem, právě v nich najdete vždycky dostatek místa.

Bubliny vyskakující na hladinu

Ale zpátky do termální vody. Jsem už několik hodin naložená v těch nejteplejších bazénech a je to úžasný pocit. Únava mizí s klesající teplotou vzduchu a s přibývajícími absolvovanými cykly ve vířivkách. Střídavě na různých místech areálu se v desetiminutových intervalech objevují bublající části, kde si postojíte, posadíte se, položíte do vydlaždičkovaného 'lehátka' nebo na mříž. Užívám si dokonalého uvolnění. Kolem mě i pode mnou vyskakují bubliny. Nejdříve kopírují křivky mého těla a pak explodují na hladině.

Nad hladinou se vzdouvají obláčky páry a zahalují ostatní návštěvníky do mystického oparu. Celý prostor prosvětluje intenzivní záře reflektorů, které každých několik vteřin mění barvu. Chvilku mám pocit, že jsem u moře při západu slunce, jindy to vypadá, jako bychom se koupali v horkých vřídlech na Islandu.

Pryč s nemocemi

Vypadá to jako lenošení, ale ve skutečnosti je to náročná relaxace. Pokaždé jsem po pěti hodinách koupelí fyzicky tak zničená, jako bych ušla mnohakilometrovou hřebenovou túru v Alpách. Je to ale příjemná únava, po níž se báječně spí a druhý den se cítíte doslova v jiném těle. A můžete si skvěle odpočinout i psychicky. To je možná ještě mnohem důležitější výsledek pobytu v Europatherme.

Aby byl ozdravný efekt úplný, je ale zapotřebí využít všech možností, které areál nabízí. V první řadě tedy plavat, plavat a plavat. Z jednoho bazénu do druhého. Protahovat svaly a nadnášet klouby. Nechat si proudem vody vyvěrajícím v různých výškách bazénu masírovat různé části těla – od krční páteře až po kotníky.

Sklonit hlavu pod vodopády, měnit polohu těla v bublajících bazénech, dopřát nohám ledové Kneippovy masáže, opakovat 'šokovou terapii' přecházením z ledového do horkého bazénu. A myslet na to, že celá tahle příjemná mnohahodinová procedura působí příznivě na celou řadu onemocnění.

Právě o tom přemýšlím, když se už poněkolikáté převracím na mříži ve vířivce. Kolem mě se hrne neklidná voda a já nechávám ruce jen tak volně plout v jejím proudu. Je to hmota bez tíhy. Je tma, mám zavřené oči a cítím, jak se ve mně konečně rozkládá naprostá harmonie. Chtělo by to už jen jediné – zbavit se posledních výdobytků civilizace, které tělo svazují. Zbavit se šňůrek. Jednoduše odhodit plavky.

Jaké nemoci voda léčí

Termální voda v lázních Europatherme působí na celkovou regeneraci organismu, má léčebný účinek při revmatismu, gynekologických potížích, poruchách plodnosti, chorobách oběhového systému, kloubních onemocněních, léčí následné stavy po úrazech a chirurgických zákrocích. Pozor ale, je nevhodná, pokud trpíte akutním stavem jakékoli nemoci či jste méně než devět měsíců po infarktu.

Co ještě v termálech dělat

Můžete si připlatit další lázeňské procedury. Lze zajít do sauny, na ruční masáže, podvodní masáže, masáže reflexních zón, zábaly, koupele a mnoho dalších. Vše samozřejmě za příplatek.

Jak se tam dostat

Nejkratší cesta z Prahy vede přes Strakonice, Vimperk a Strážný, dále po silnici č. 12 do Pasova, odtud cca 20 kilometrů po dálnici A3 směrem na Linec, sjezd 118 Pocking, poté směr Bad Füssing. Na druhém kruhovém objezdu před městem odbočte na 'Therme' (lázně), směrovky vás dovedou až do podzemních garáží.