V Lovelandu razítkují tisíce valentýnských pohlednic

Verš, který se v Americe

tiskne na Valentýnky "Od brány hor čnících pod nebem

modrým až oči se brání

Kupido přináší pro tebe

z Lovelandu srdečné přání."

Letos zvítězila veršovánka od místní obyvatelky Teresy Boyntonové. Pro padesát dobrovolníků, převážně žen ve věku60 - 70 let, je každoroční práce v návštěvnickém středisku skutečně srdečnízáležitostí. Odhadují, že ručně orazítkují na 225.000 Valentýnek, z nichž každá projde přibližně patnácti páry rukou, než se vydána další cestu.To, co původně začalo jako reklamní kampaň s cílem propagovat město Loveland, už přerostlo v tradici, která letos pokračuje už 54. rok - všechno organizují bez nároku na odměnu dobrovolníci z Lovelandu, města se 45.000 obyvatel, které leží asi 70 kilometrů severně od Denveru.Loveland vznikl v roce 1877 na zeleném poli v blízkosti železnice a jméno dostal podle tehdejšího prezidenta železniční společnosti W.A.H.Lovelanda. Nápad razítkovat valentýnská přání se zrodil v hlavě Teda Thompsona, ředitele místního kina, který jeden rok dostal tři desítky Valentýnek s žádostí o razítko Lovelandu - a pak už zbývalo jen přesvědčit poštmistra, aby tuto službu začal poskytovat jako způsob, jak propagovat město ve Spojených státech.Od té doby se ovšem tato služba značně rozšířila a valentýnská přání nyní přicházejí ze 104 zemí na světě a ze všech kontinentů včetně Antarktidy. "Člověk by neřekl, jak moc je na světě lásky," říká poštmistr Perry Buck, který každý rok naValentýna nosí kravatu potištěnou srdíčky.Chcete i vy někomu poslat valentýnské přání s razítkem a veršovánkou z Lovelandu? Stačí ho opatřit adresou, správně oznámkovat a poslat v obálce na adresu Postmaster ATTN: Valentines, Loveland, Colorado, 80538-9998, USA. Ovšem letos už to nestačíte - aby bylo jisté, že Valentýnky dojdou do 14. února, musí být ze zahraničí poslány nejpozději do 4. února a ze Spojených států do 9. února. Tak snad napřesrok.