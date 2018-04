V kolektivu oblíbená, ale chudá. Proč se nevyplácí „být hodná“?

Ženy jsou sice považované za lépe spolupracující a méně mocensky intrikující, nicméně ty "milé holky bez ega", které vám za každých okolností vyjdou vstříc a ochotně vám pomůžou s vaším problémem, jsou na tom podle průzkumů nejhůř ze všech. Ano, mnohem hůř než ten "nepříjemný kluk s nemožnými návyky".

Být hodná holka se znatelně nevyplatí. Po mocných, bílých mužích jsou na tom nejlíp ty ženy, které to už pochopily a rychle se proměnily.

Cena za něžnost

hodně hodných! Pamatujete si na knihu, která byla ve své době hitem - Hodné holky se dostanou do nebe, zlobivé tam, kam chtějí? Psalo se v ní o tom, že slušně vychované ženy, tedy takzvané hodné, mají prostě v životě smůlu, protože je vždycky nakonec převálcují dobře nastartované mrchy. Funguje to tak prý ve vztazích i v práci. Hodná holka je nudná tupá výkonná síla, která není hodná povýšení ani samostatných úkolů. Holky zlobivé mají naopak invenci, šťávu a drajv.

Jako někdo, kdo pracuje v ženských kolektivech celý svůj profesní život, k tomu mám jenom jedno slovo - blbost! Vztahy nechme stranou, ale v práci jsem vždycky ochotná vyměnit několik mrch za jednu slušně vychovanou a zodpovědnou kolegyni, která plní své úkoly, nevytváří kolem sebe dusno a je na ni spoleh.

V tématu se v článku z pera Jany Ciglerové dočtete, že milé a oblíbené holky berou menší plat. Což je smutný fakt, ale rozhodně ne pokyn k tomu, aby ty hodné přitvrdily. Chyba není na jejich straně, chyba je ve vedení. Takže, vy nahoře, koukejte těm hodným přidat! Když totiž dojde na lámání chleba, mrcha si nevezme práci domů ani vám nebude ve firmě šaškovat přesčas.

Podle rozsáhlého výzkumu Essexské univerzity se ženy, které na pracovišti přijaly stereotypně mužské chování, vydělají za celý život o 4 procenta víc než jejich milé a nenáročné kolegyně.

Převedeno na české poměry, pokud žena průměrně pracuje 45 let života za průměrných dvacet tisíc korun, přijde ta hodná celkově o 432 tisíc korun oproti své bezskrupulóznější kolegyni. Půl milionu za to, že si občas dupnete a nenecháte na sobě štípat dříví? To je docela dobrý obchod.

Hodná holka

"Taková milá kolegyně" je přitom někdo, kdo se často usmívá, kdo nevyvolává konflikty, kdo víceméně vždy souhlasí s tím, co od něj chcete, a vychází vám maximálně vstříc. Je to někdo, kdo prakticky nemá ego. Do podobné kategorie spadají i "takoví milí kolegové", nicméně ani u jednoho pohlaví neplatí, že by přívlastek "takový milý" zároveň vykazoval všeobecný obdiv. "Taková milá" je sice fajn, ale ze židle kvůli ní nepadáte. A naopak – o lidech v rozhodujících pozicích vás napadne spousta přídavných jmen, ale slovo "milý", "hodný" či "slušný" určitě nebude mezi prvními padesáti.

Ženy jsou odmalička vychovávány k vnější motivaci – k závislosti na souhlasu a potvrzení okolí, až postupně ztratí kontakt s tím, co doopravdy chtějí ony samy. Pokud snad někdy předřadí vlastní zájmy a potřeby zájmům a potřebám okolí, jsou rychle označeny za sobecké, ambiciózní, přes mrtvoly jdoucí až neženské, či dokonce nemateřské. Za stejné chování jsou přitom muži obdivováni a uznáváni.

Podle zažitých stereotypů, které se jen velmi neochotně rozmělňují, je bytostným uspokojením ženy, pokud je všem kolem ní dobře. Nikoliv jí samotné, o ni tu přece nejde, ale každému v její rodině, v jejích vztazích, v jejím pracovním kolektivu. Samozřejmě, že až jsou všichni kolem ní spokojení, najedení, oblečení, zabavení, uspaní, smí si žena najít trochu času pro sebe. V tom jí nikdo nebrání, nebo snad ano?

Dělat radost jiným

I díky těmto tradičně vnímaným schopnostem jsou ženy obohacením každého mužského kolektivu. Jaké je to ale rozčarování: ženě už se ani nevyplatí být tradičně ženská.

Že by to konečně znamenalo, že začne být přirozeně sobecká, jak to umí její mužští kolegové? Rozhodně by na tom vydělala.

Když bude žena hodná a slušná, znamená to automaticky, že nebude úspěšná a nedostane se k žádné zajímavější práci? A není to jen opačné potvrzení zaběhlého stereotypu, že ženy na vrcholech musí nutně být bezskrupulózní mrchy, co jdou přes mrtvoly? Nikoliv. Jen si musí cestou nahoru své nutkání činit ostatní kolem sebe šťastnými na úkor sebe samotné někam hodně schovat.

Co se vyplatí odkoukat od mužů? 1. NIKDY SE NEHODNOTÍ

Alfa muž se nikdy neomlouvá, nevysvětluje své chování. Nechlubí se svými výkony, protože nepotřebuje vaše pochvaly - automaticky předpokládá, že ho samozřejmě obdivujete, ale nezajímá ho, pokud ne. 2. MLUVÍ POMALU

Všimněte si, že když mluvíte s někým, koho obdivujete, máte tendenci mluvit rychleji. Jako byste se báli, že ho přestanete zajímat, snažíte se mu toho říct co nejvíc. Má to opačný efekt a ukazuje to na vaše nižší postavení. 3. NETĚKÁ PO MÍSTNOSTI

Vaše soustředění cílí na něj, a jestli ne, je mu to jedno. 4. BERE SI SLÁVU

Když někdo řekne vtip, přidá k němu ještě něco, aby se společnost smála jeho vtipu. Pokud někdo přijde s nápadem, vysype ze sebe k němu ještě dodatek, aby to byl jeho nápad. Když se kolegovi něco povede, pochválí ho a vyjádří mu svůj souhlas - další z forem, jak se nadřadit nad ostatní. 5. NIKDY NENÍ ÚPLNĚ OHROMEN

Úspěchy jiných ho nezajímají a on už stejně všechno viděl. 6. MÁ MUŽSKÉ KAMARÁDY, ALE POKUD SE POTKÁ S JINÝM ALFA-MUŽEM, JDE S NÍM DO BOJE O DOMINANTNÍ POZICI

Pokud je skutečným alfa-mužem, takové setkání je pro něj zábavnou výzvou. 7. NEODPOVÍDÁ NA OTÁZKY

Dává jednoduché odpovědi na otázky, které mu pokládají lidé, co se s ním snaží zavést konverzaci. Chce docílit toho, aby ostatní hádali nebo zkoušeli tipovat, čímž si udržuje nadvládu. 8. OSTATNÍ SE HO NETÝKAJÍ

Svět se točí pouze kolem jeho potřeb. Jiní lidé jsou tu od toho, aby jej bavili, pomáhali mu nebo s ním spali - podle toho, co si vybere. 9. PROJEVÍ SVOJI SLABOST A NIKDO JI NEZNEUŽIJE

Další projev alfa-muže. Když se rozhodne, může být i milý a ochotný pomoct. Tím pak vyvolává dojem, že je vlastně přístupný. Nikdy to však netrvá dlouho či opakovaně. 10. MÁ SÁM SEBE RÁD

Jedna z nejdůležitějších vlastností alfa-muže. Je sám se sebou spokojený a všechno ostatní jde pak skoro samo. Nezáleží mu na názorech ostatních, řekne vám svůj vlastní názor a je sebevědomý v jakékoliv situaci.

Co vás prozradí

Jak na sobě žena pozná, jestli je slušná až příliš? Pozorujte svou řeč těla, radí jedna z autorek výzkumu a odbornice na osobní management Liz McKechnie.

Mezi nejčastější projevy zbytečně vstřícného chování patří častý smích, usmívání se i při sdělování vážných věcí, slabý oční kontakt, neprůrazný hlas, intenzivní souhlasné pokyvování hlavou, nervózní pohyby těla, chápavý tón v hlase, snaha za každou cenu se vyhnout konfliktům a konfrontacím.

Alfa ženy jedou

Zmíněný essexský průzkum ještě zjistil, že zatímco agresivní ženy vykazující mužské prvky chování v práci vydělají o čtyři procenta víc než jejich pasivní kolegyně, jedna kategorie žen jena tom ještě hůř. Jsou to ženy, které se chovají náladově a jsou neurotické. Ty kvůli svému chování přijdou o tři procenta výdělků proti průměru a od "alfa-žen" je tak dělí celých sedm procent. Přepočteno na peníze, je to zhruba tři čtvrtě milionu korun.

A poučení na závěr? "Zatímco v platu ženy se kromě inteligence a schopnosti tvrdě pracovat odráží i její povahové vlastnosti, nic takového se nedá říct o mužích. Jejich vlastnosti nemají na jejich potenciál vydělat si peníze žádný vliv," uvedl šéf výzkumu Guido Heineck.

"Je to proto, že ochotní, příjemní lidé jsou v konfliktech pasivní a hůře si vyjednávají zvýšení platu. Ženy jsou většinově v práci méně průbojné, ale zato oblíbenější. Výsledky našeho výzkumu, který jsme provedli na 5 603 lidech, ale ukazují, že aby byly ženy v práci úspěšnější, musí víc přijmout chování typické pro dominantní muže."





Co to ale je? Prakticky pravý opak vlastností, které z vás dělají ty chudé, ale v koletivu oblíbené. Nestarejte se o ostatní, hleďte si samy sebe, zapomeňte na to, co si myslí ostatní. Ti jsou tu jen proto, aby vám sloužili, bavili vás nebo vás obdivovali. Ne aby určovali, co budete či nebudete dělat.

Zní to příliš tvrdě? Nesympaticky? Pak to znamená, že pracovní úspěch je pro vás stejně nebo míň důležitý než přijetí a spokojenost lidí kolem vás. Pro takové je tu ještě jedna šance: v angličtině se této kombinaci říká tajemství 3F podle prvního písmene slov, které označuje. Kouzelná formulka, která vás dostane dál a díky níž přestanete být uhoněnou a na všechno přikyvující, se jmenuje Firm, Fair & Focused - Pevná, Férová a Soustředěná. K tomu nepotřebujete ani lokty, ani přebujelé ego a ten úsměv na tváři vám může zůstat.