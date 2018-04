V Evropě a USA se zabydlel stres, zjistil průzkum

10:15 , aktualizováno 10:15

Stres. Kdo by to slovo neznal. A zvláště nyní před Vánocemi. Až tři čtvrtiny lidí se s ním potýkají v mnoha zemích po celém světě. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu, který provedla agentura AP v deseti zemích světa, Česko mezi nimi nebylo.