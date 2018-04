V Česku roste počet porodů císařským řezem

V roce 2007 se v Česku narodilo 114 632 dětí, císařským řezem zhruba pětina z nich. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) takto rodilo předloni celkem 22 428 žen, což byl oproti roku 2006 nárůst o 1,4 procenta.

Císařský řez na přání

Podle zdravotnických statistiků někteří lékaři provádějí císařské řezy na přání rodiček nebo se tímto způsobem "jistí", aby porod dobře dopadl. S těmito důvody pro využití císařských řezů však část odborníků nesouhlasí.

"Procento porodů vedených císařským řezem se zvyšuje celosvětově," řekl prezident České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák. "Ten trend je jednoznačný. Dá se očekávat postupný plynulý nárůst v celém civilizovaném světě," konstatoval.

"Porodníci z toho nejsou úplně nadšeni zejména kvůli tomu, že každé následující těhotenství je trošku rizikovější, když je vedeno opakovaným císařským řezem," uvedl Dvořák.

Ze statistiky dále vyplývá, že se mezi lety 2001 a 2007 zdvojnásobil počet rodiček, jimž lékaři při porodu podávali antibiotika. V roce 2001 je naordinovali čtrnácti procentům rodiček, v roce 2007 je dostalo již 29 procent rodiček. V tomto případě se podle Dvořáka jedná o vliv lepších diagnostických metod současné medicíny.

"Naprostá většina žen, které dostanou antibiotika, jsou ženy, u kterých byl diagnostikován mikrob v pochvě, který by mohl ohrozit dítko během porodu," vysvětlil Dvořák. "Je to prevence těžké infekce novorozence a to je úplně v pořádku," prohlásil.

Mateřství v pozdějším věku

V roce 2007 se v ČR narodilo nejvíce dětí od roku 1993. Na jednu ženu v reprodukčním věku tak připadalo 1,44 živě narozeného dítěte, což je výrazný vzestup oproti roku 2006, kdy tento ukazatel činil 1,33. Tento trend však podle odborníků pravděpodobně nebude trvat dlouho: až odrodí silné ročníky žen, které přišly na svět v sedmdesátých letech minulého století, začne počet narozených dětí opět klesat.

Podle statistik odkládají ženy mateřství do stále vyššího věku. Průměrný věk matek v roce 2007 stoupl o 0,2 roku na 27,1 roku při narození prvního dítěte a na 29,1 roku celkem. Odkládání mateřství do pozdějšího věku podle Dvořáka může ženám přinášet zdravotní komplikace. "Samozřejmě když ty ženy rodí později, tak některé z nich už mají přidružené choroby a těhotenství organismus ženy už hůře toleruje," dodal.