V Betlémě probíhají horečné přípravy na vánoční oslavy

Poutníci a turisté se teď brodí haldami rumu a proplétají se mezi buldozery pracujícími u baziliky Zrození Páně."Je možné, že je ve městě nepořádek. Na ukončení oprav potřebujeme ještě několik týdnů," říká optimista a mluvčí projektu "Betlém 2000" Miguel Murado. Některé projekty mají zpoždění, ale historický střed města prý bude do Vánoc určitě připraven.Největší oslavy se budou konat 24. prosince. Čeká se 60.000 návštěvníků včetně osobností z celého světa. Budou se konat tradiční slavnosti včetně půlnoční mše, jež bude vysílaná televizemi do všech koutů Země.Oslavy milénia zahájí oficiálně 4. prosince palestinský vůdce Jásir Arafat. Následovat budou nejrůznější kulturní a náboženské akce, a to po dobu 17 měsíců.Kromě toho se Betlém připravuje na návštěvu papeže Jana Pavla II., který má Svatou zem navštívit v březnu.Projekt "Betlém 2000" zahájila palestinská samospráva před třemi lety. Restaurační práce ale začaly až loni. Kromě palestinské samosprávy je financuje Světová banka, Spojené státy, evropské země i Japonsko. Přesto stále chybí třetina potřebné sumy.Epicentrum prací je na náměstí Jesliček před bazilikou. Ta stojí na místě jeskyně, kde se podle křesťanské tradice narodil Ježíš. Opravují se silnice a kanalizace, staví se hotely. Majitel tříhvězdičkového hotelu Joseph Canavati je toho názoru, že tento gruntovní pořádek přinese ovoce."Kdysi to bývalo zanedbané město - žádná kanalizace ani elektřina. Bylo to možná horší než před 2000 lety," říká. Tento majitel hotelu Alexander na náměstí Jesliček tak naráží na situaci, která v Betlémě panovala před tím, než město roku 1995 předal Izrael Palestincům."Od začátku září jedeme na maximální kapacitu a dobrý výhled máme také pro příští rok," mne si Canavati ruce.V Betlémě je dnes 1500 hotelových pokojů, ale tento počet se má zdvojnásobit. Navíc se staví luxusní pětihvězdičkový hotel.Přesto všechny ty renovace neznamenají štěstí pro každého. "Do Betléma přijíždí mnoho turistů, ale kvůli tomu zmatku ke mně nenajdou cestu. Od začátku oprav mé obchody strašně trpí, řekla bych, že jsou o 90 procent horší," říká majitelka obchodu se suvenýry Angela Giacomanová.