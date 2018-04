Už nikdy nechci být milenkou

Názor, že milenka rovná se mrcha, je častý, ale zjednodušující. Žádná normální ženská neníštěstím bez sebe, když se vyhlédnutý objekt ukáže jako ženatý.

Pokud je silná a zásadová, tak to obrečí a včas pošle panáčka k vodě. Mnohá se ale rozhodne opačně. Většinou s představou, že muže získá pro sebe, a nejlépe že s ním založí novou rodinu.

Proč si nenajde svobodného? ptáte se. Možná proto, že jsou svobodní nedostatkovým zbožím, a nebo proto, že ženatý muž (zkultivovaný svou manželkou) je atraktivnější a zkušenější než nezkultivovaný svobodník. A my – bytosti esteticky cítící a po dokonalé lásce prahnoucí – se lapíme do pasti vlastních představ o mužském ideálu.

Zpočátku se trápíme, jaké jsme potvory, snažíme se vztah ukončit, ale neumíme bojovat s vlastním srdcem. Nebo iluzemi. Už C. G. Jung tvrdil, že domněnky žen o mužích jsou

"nevyčerpatelným zdrojem ve vytváření nelogických úsudků a chybných kauzalit". Jinými slovy: věříme jen tomu, čemu věřit chceme.

Čtyři rady nad zlato Snažíte-li se odmilovat, musíte se na věc podívat s maximálně chladnou hlavou. Je to ta nejtěžší část úkolu, ale jakmile si přestanete lhát, spousta věcí vám dojde sama. Uvědomte si, že oba máte jiné důvody i cíle. Vy hledáte vážný vztah a on z jednoho utíká. Právě proto, že je ,tak vážný‘. Stesky svého přítele dělte dvěma. Jeho interpretace manželských neshod je jen polovina< pohledu na věc. Pokud váš přítel neumí komunikovat s vlastní ženou, kde je psáno, že to bude umět s vámi? Manželka vašeho miláčka dokonale zná. Když mu poskytne to, kvůli čemu si našel vás – změnu a trochu té nejistoty – zbudou jí v rukávu trumfy, na které nemáte: spokojené děti, zaběhlé zvyky a teplo rodinného hnízda.

O voze a koze

Vezměme si typický případ: manžel, manželka, dvě děti a milenka. Souhrnem to dělá čtyři plus páté kolo u vozu (řečené rezerva). I muži, kteří žijí v poměrně fungujícím manželství, čas od času zatouží po změně. Sice sami rádi tvrdí, že rozsévání své genetické výbavy do všech světových stran mají vrozené, ale moc bych na to nesázela, protože si v případě milenek své semeno setsakra hlídají.

Chlap si najde přítelkyni většinou proto, aby si znovu dokázal svou mužnost. Po letech je zase schopen podávat mimořádné výkony v posteli, užívá si romantické výlety, zásobuje dívku příběhy, ve kterých byl ze všech nejvíc ,cool‘ a které jeho žena už dávno slyšela. Endorfiny z promilovaných nocí a adrenalin z rizika odhalení mu proudí v žilách rychlostí světla a on znovu cítí, že žije.

U milenky je to jiné. Většinou nehledá rozptýlení, ale vztah. Nechce se o partnera dělit, jenže jakmile navrhne, aby se rozvedl, narazí na hradbu mlčení. My ženy jsme připravené pro lásku obětovat cokoli, ale muži jsou mnohem racionálnější. Nechají se opít romantickým dobrodružstvím, ale v ohrožení dokážou stejně bleskově vystřízlivět.

Bohyně hrůzy

Milenkám je často podsouváno, že je manželka semetrika. Muži jsou ve vymýšlení příběhů docela kreativní, jenže která z nás by je podezírala, že si vymýšlí? Je-li ovšem jeho žena tak nesnesitelná, proč už od ní neodešel? Přispěchá s argumentem à la zodpovědnost vůči dětem, případně psychická labilita manželky. Žádný opravdový chlap se nenechá tyranizovat.

Rozvodové soudy nejsou žádný med, ale jeho sebeúcta (případně láska k vám, je-li pravdová) by mu za to měla stát. Rozsudek navíc korektně upraví styk s dětmi i jeho finanční příspěvky. Mimochodem, kolik tak příšerných ženských vůbec znáte? Já poznala asi dvě, ovšem vzhledem k procentu nevěrných mužů by měla většina vašich vdaných kamarádek a kolegyň brát prášky proti psychopatii, hlouposti a frigiditě.

Proč se muži nechtějí rozvést?

Jako milenka máte sice výhodu neokoukanosti, umění naslouchat a mladistvého půvabu, ale vaše rivalka má také solidní zbraně. Jsou to děti, společný majetek, přátelé, koníčky a zážitky.

Představují letitou investici, které se muž není ochoten jen tak vzdát. Podle průzkumu se více než polovina mužů snaží situaci v rodině urovnat. Neradi řeší vztahové problémy a ze všeho nejvíc chtějí mít klid.

Naopak tři čtvrtiny mužů by neodpustily partnerce nevěru. Pokud je tedy manželka záletníka chytrá, zaktivuje jeho vlastní žárlivost. Každý psycholog jí poradí, aby nedělala scény, byla přívětivá, začala chodit do společnosti a vracela se později než obvykle. Zkrátka ukázala manželovi, že není jediný. Rýpnutí do jeho majetnických sklonů většinou zabere a on začne své ohrožené území bránit.

Vy jste pro něj lákavá pevnost, o které ale tak úplně neví, co skrývá a jestli vůbec stojí za to. V případě své ženy brání vlastní hrad, jehož poklady důvěrně zná. A pokud už nežárlí na svou ženu, žárlí na děti. S představou, že by je vychovával ,cizí chlap‘, se muži smiřují hodně neradi.

A pohádky je konec

Pokud se vám přece podaří přítele přesvědčit, aby se rozvedl, nepočítejte s tím, že se ochotně pohrne do nového chomoutu. Jednou se spálil a zná výši svých ztrát. Je zbytečné a ponižující dělat mu scény plné výčitek – on se zkrátka chová, jak mu to nejlépe vyhovuje.

Udělejte to na chlup stejně! Začněte myslet na sebe a přestaňte ztrácet čas. Připravte si balík papírových kapesníčků (protože bolet to asi bude), posbírejte zbytky své hrdosti a oznamte mu, že si konečně jdete hledat partnera, který si vás zaslouží.

Názor psychologa Mladé ženy si vybírají ženaté muže z různých důvodů. Touha po starším partnerovi často souvisí nejen s jeho materiálním zajištěním a společenskou úrovní, ale také – v případě, že má děti – s jeho prověřením coby ,úspěšného samce‘. Specifi ckým případem jsou pak ženy, které měly špatný vztah s otcem. Jejich nízké sebehodnocení a dojem, že si nezaslouží lásku, může vyústit až v cílené hledání zadaných partnerů. Taková žena potřebuje toužit po nenaplněné lásce (stejný emoční vzorec, jako měla u otce), ale se skutečnou láskou ve skutečném světě si pak neví rady. PhDr. Petr Knopp, www.aione-poradna.cz