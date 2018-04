Uvařte si doma, co vám chutnalo na dovolené: pizzu, quiche, fondue

Boršč

Příprava: 20 minut / vaření 50 minut

Pro 4 osoby

• 2 malé červené řepy

• 2 lžíce sádla

• 1 bobkový list

• 3 kuličky pepře

• 2 kuličky nového koření

• 1 cibule

• 1 mrkev

• kousek celeru

• 1 malá petržel

• 200 g syrového hlávkového zelí

• 3 brambory

• sůl

• cukr

• ocet

• 1 stroužek česneku

• 1 kelímek zakysané smetany

• čerstvý kopr

1. Červenou řepu oloupeme a pokrájíme na kostičky. V hrnci zahřejeme vodu nebo hovězí vývar. Na pánvi rozehřejeme lžíci sádla a řepu na něm opečeme, pak ji vložíme do hrnce, osolíme, přidáme koření a povaříme asi patnáct minut.

2. Cibuli oloupeme, kořenovou zeleninu očistíme, pokrájíme na kostičky, zelí najemno nakrájíme. Brambory oloupeme a nakrájíme na kostky.

3. Cibuli se zeleninou osmahneme na zbylém sádle a vložíme do hrnce k řepě, přidáme brambory a zelí a vaříme společně, dokud řepa a brambory nezměknou.

4. Polévku dochutíme solí, cukrem, trochou octa a dovaříme. Do odstavené polévky můžeme přidat prolisovaný stroužek česneku. Každou porci polévky ozdobíme zakysanou smetanou a koprem.

Pizza margherita

Příprava: 2 hodiny + pečení 1 hodinu

Na 4 střední pizzy

• 1 kostka droždí

• špetka cukru

• 1 hrnek teplé vody

• olivový olej

• sůl

• 3 hrnky hladké mouky

• 1 plechovka loupaných rajčat

• 1 stroužek česneku

• sušená bazalka

• cukr

• 400 g mozzarelly

• 100 g strouhaného parmazánu

• čerstvá bazalka

1. Rozdrobenou kostku droždí zasypeme cukrem a zalijeme trochou vody. Necháme vzejít kvásek.

2. Z kvásku, 2 lžic oleje, zbylé vody, mouky a 2 lžiček soli zpracujeme těsto, které potřeme trochou oleje a necháme v míse přikryté utěrkou kynout asi dvě hodiny, dokud nezdvojnásobí objem.

3. Rajčata z plechovky slijeme, šťávu uchováme, rajčata pokrájíme nadrobno. Česnek oloupeme, nakrájíme na tenké plátky.

4. Rajčata podusíme s česnekem a se šťávou v hrnci doměkka, pak poklici odklopíme a necháme odpařit přebytečnou vodu, dochutíme solí, špetkou sušené bazalky a cukrem.

5. Troubu předehřejeme na 220 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Těsto rozdělíme na čtyři bochánky. Z každého naolejovanýma rukama vytvarujeme na pečicím papíru kolo, které potřeme rajčatovou směsí a dáme do trouby zapéct, po osmi minutách přidáme na pizzu čtvrtinu na plátky nakrájené mozzarelly, posypeme parmazánem a dopečeme dalších pět minut.

6. Hotovou pizzu ozdobíme čerstvými lístky bazalky.

Sýrové fondue

Příprava: 30 minut

Pro 4 osoby

• 1 stroužek česneku nebo chilli paprička

• 300 g sýra gruyer nebo jiný tučný sýr

• 300 g ementálu

• 1 lžička škrobu

• 1 bageta nakrájená na kostky

• 1 svazek mladé mrkve

• 1 svazek jarní cibulky

• 250 ml suchého bílého vína

• 1 lžička citronové šťávy

• mletý bílý pepř

• mletý muškátový oříšek

• 5 cl třešňovice

1. Nádobu na fondue vytřeme překrojeným stroužkem česneku nebo chilli papričkou.

2. Oba sýry nastrouháme najemno, promícháme se škrobem. Bagetu nakrájíme na kostky, zeleninu očistíme.

3. Do hrnce nalijeme víno a citronovou šťávu, zahřejeme a postupně přimícháme po lžících sýr a rozmícháváme v hrnci. Směs by měla být zahřátá, neměla by se vařit.

4. Do rozpuštěného sýra vmícháme trochu bílého pepře, muškátového oříšku a třešňovici.

5. Hmotu přelijeme do nádoby na fondue a udržujeme zahřáté.

6. Podáváme s kousky nakrájené bagety a zeleninou.

Do sýrové omáčky můžete namáčet i kousky jablka, hrušky, drobnější opečené brambory, krevety...

Hamburger

Příprava: 30 minut + vaření 30 minut

Pro 4 osoby

• 1/4 kostky hovězího bujónu

• 600 g mletého hovězího masa

• sůl, pepř

• worcester

• strouhanka (nemusí být)

• 1 menší cibule

• 1 rajče

• 1 paprika

• 4 listy salátu

• 4 hamburgerové housky

• 4 plátky sýra

• majonéza

• hořčice

• kečup

Upečte si své bulky kvasnice, droždí, voda, pár kapek oleje, hladká mouka. Těsto zpracujte, utvořte bulky. Nechte na plechu s peč. papírem nakynout, pomažte žloutkem rozšlehaným s kapkou mléka, posypte sezamem a dejte péct na 250 °C.

1. Hovězí bujón rozdrobíme a rozpustíme asi ve dvou až třech lžících horké vody. Promícháme s mletým hovězím masem, dochutíme solí, pepřem, worcesterem. Pokud je směs řidší, použijeme trochu strouhanky.

2. Maso rozdělíme na čtyři díly a z nich uděláme hamburgery. Nejlépe to jde rukama namočenýma ve studené vodě.

3. Troubu rozehřejeme na 220 °C. Cibuli oloupeme, nakrájíme na kolečka. Rajče omyjeme a nakrájíme na plátky. Z papriky vykrojíme stonek, vyjmeme jádřinec a nakrájíme. Salátové listy omyjeme a osušíme.

4. Na rozehřátém oleji na pánvi opečeme dozlatova kolečka cibule.

5. Na grilovací pánvi opečeme hamburgery z obou stran. V troubě na roštu nebo na plechu opečeme hamburgerové housky.

6. Spodní stranu housek pomažeme podle chuti majonézou, hořčicí nebo kečupem, obložíme listem salátu, masem, plátkem rajčete, sýra, paprikou, kolečky cibule a zakryjeme vrškem housky.

Tortilly s hovězím a fazolemi

Příprava: 20 minut + vaření 40 minut

Pro 4 osoby

• 500 g mletého hovězího masa

• 1/2 cibule

• 1 stroužek česneku

• 2 lžičky chilli

• špetka oregana

• špetka mletého kmínu

• sůl, pepř

• 3 lžíce rajčatového protlaku

• 1 plechovka červených fazolí

• 1/2 pikantní klobásky

• 8 tortill

• zakysaná smetana

• salát

• sýrová omáčka

• rajčatová salsa

Sýrová omáčka Nastrouhejte 400 g tučného sýra, promíchejte s 3 lžícemi mouky. V hrnci zahřejte 200ml piva, přidejte sýr, směs by měla být krémová. Rozmixujte hrst čerstvé petržele s 2 lžícemi jalapeňo chilli papriček.

1. V hrnci opečeme mleté hovězí maso, vařečkou rozbijeme větší kousky, přisypeme na kostičky nakrájenou cibuli, na plátky nakrájený česnek, společně opékáme, dokud maso nezhnědne.

2. Masovou směs ochutíme kořením, přidáme rajčatový protlak, fazole, na kolečka nakrájenou klobásku, podlijeme trochou vody a společně asi 20 minut prohřejeme.

3. Tortilly opečeme nasucho na pánvi, naplníme směsí, svineme a ozdobíme zakysanou smetanou.

4. Podáváme s listy salátu, rajčatovou salsou, sýrovou omáčkou.

Quiche se špenátem

Příprava: 1 hodina / pečení 30 - 40 minut

Pro 4 osoby

• 250 g mouky

• sůl

• 125 g másla

• 5 vajec

• 300 g čerstvých špenátových listů

• 1 menší cibule

• 2 stroužky česneku

• 100 g ementálu

• 2 lžíce olivového oleje

• sůl, pepř

• mletý muškátový oříšek

• 250 ml smetany na vaření

1. Mouku se solí prosijeme, zpracujeme se studeným máslem, jedním vejcem a trochou vody na těsto, které necháme odpočinout na 30 minut zabalené ve folii v chladu. Troubu předehřejeme na 200 °C.

2. Špenátové listy omyjeme a osušíme, zbavíme se tužších stonků a špenát nadrobno pokrájíme. Cibuli a česnek oloupeme, nasekáme nadrobno. Sýr nastrouháme.

3. Na pánvi rozehřejeme olej, orestujeme na něm cibuli, přihodíme česnek, špenát a podusíme asi pět minut. Dochutíme solí, pepřem, muškátovým oříškem.

4. Smetanu rozšleháme se zbylými vejci, přimícháme většinu nastrouhaného sýra.

5. Těsto rozválíme a vyložíme jím koláčovou formu, propícháme dno koláče vidličkou, naplníme směsí špenátu a smetany s vejci, posypeme zbytkem sýra a dáme zapéct do trouby na 30 - 40 minut.